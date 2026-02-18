49ers serán locales en la CDMX en 2026
La National Football League confirmó que los San Francisco 49ers serán el equipo local en el partido de temporada regular que se disputará en la Ciudad de México durante la campaña 2026, en un movimiento que refuerza la apuesta internacional de la liga y consolida al mercado mexicano como uno de los más relevantes fuera de Estados Unidos.
El anuncio se realizó la mañana, cuando la liga detalló que el encuentro se jugará en diciembre en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. La fecha exacta, el horario y el rival se darán a conocer en primavera, cuando se publique el calendario completo de la temporada.
En su conferencia previa al Super Bowl, el comisionado Roger Goodell adelantó la ventana del compromiso, mientras que el director general de NFL México, Arturo Olivé, destacó el peso estratégico del país para la expansión del futbol americano profesional.
“Estamos encantados de recibir a los San Francisco 49ers una vez más en la Ciudad de México para el partido de la NFL en México 2026. Esperamos con ansias volver a un país que juega un papel tan importante en el crecimiento de nuestro deporte”, señaló en un comunicado.
Para San Francisco, el duelo en territorio mexicano implicará ceder un partido como local, algo que no ocurría desde 2010 en el contexto internacional. Será además la tercera visita de la franquicia a la capital mexicana, tras su participación en 2005 y la contundente victoria 38-10 sobre los Arizona Cardinals en 2022.
La organización californiana forma parte del programa Global Markets de la NFL y posee derechos de comercialización en México, al igual que los Cardinals, Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, Houston Texans, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins y Pittsburgh Steelers.
Aunque la liga no está obligada a programar a un rival con presencia comercial en el país, en el calendario de 2026 los 49ers tienen previsto recibir como locales a Raiders, Broncos, Dolphins, Rams y Cardinals, lo que abre múltiples escenarios atractivos para el mercado mexicano.
El CEO del equipo, Al Guido, subrayó el vínculo con la afición nacional: “Estamos encantados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la liga. Tras dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, nos entusiasma reencontrarnos con la afición mexicana y esperamos con ansias la energía que aportará la afición local para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”.
El viaje a México será parte de un calendario inédito para la franquicia, que disputará dos partidos internacionales en la misma temporada por primera vez en su historia. Está previsto que los 49ers abran la campaña 2026 frente a los Rams en el Melbourne Cricket Ground de Melbourne, Australia, ampliando así el alcance global del equipo.
El regreso a la capital mexicana se dará en un estadio modernizado que ha sido sede de cinco partidos de temporada regular de la NFL (2005, 2016, 2017, 2019 y 2022), con planes de mantener encuentros en 2027 y 2028. El choque en Ciudad de México formará parte de un paquete récord de nueve partidos internacionales en 2026, que incluirá sedes en Melbourne, París, Múnich, Madrid, Río de Janeiro y tres compromisos en Londres, consolidando la estrategia global de la liga.