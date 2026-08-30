Aaron Donald sale del retiro y regresa con los Rams por una temporada
Aaron Donald volverá a la NFL. El histórico liniero defensivo abandonó el retiro y llegó a un acuerdo con Los Angeles Rams para disputar la temporada 2026, dos años después de cerrar una trayectoria de diez campañas con la misma franquicia.
El contrato tendrá una duración de un año y un valor base de 20 millones de dólares. Donald podrá alcanzar los 30 millones mediante incentivos relacionados con la participación de los Rams en los playoffs.
La posibilidad de su regreso tomó fuerza durante las últimas semanas. El defensivo completó dos sesiones de trabajo en las instalaciones del equipo y Sean McVay reconoció que las conversaciones avanzaban en la dirección correcta. Donald finalmente decidió disputar una undécima temporada y buscar otro campeonato con la única organización que ha representado en la NFL.
Los Rams seleccionaron a Donald con la decimotercera elección del Draft de 2014. El egresado de Pittsburgh acumuló 111 capturas, 176 tacleadas para pérdida y 24 balones sueltos provocados en 154 partidos. También obtuvo tres premios al Jugador Defensivo del Año, fue elegido diez veces al Pro Bowl, recibió ocho nombramientos al primer equipo All-Pro y conquistó el Super Bowl LVI.
Su regreso transforma por completo la defensa de Los Ángeles. Donald formará una línea junto a Myles Garrett, vigente Jugador Defensivo del Año y una de las principales incorporaciones de los Rams para 2026. La presencia de ambos obligará a los rivales a repartir sus bloqueos entre dos de los defensivos más dominantes de su generación.
Donald tendrá que recuperar el ritmo competitivo después de no disputar un partido oficial desde enero de 2024, pero los Rams no necesitarán utilizarlo durante todas las jugadas. Su experiencia, explosividad y capacidad para romper bloqueos pueden convertirlo en una pieza decisiva dentro de una rotación que también cuenta con Kobie Turner, Braden Fiske, Poona Ford y Byron Young.
El número 99 vuelve al lugar en el que construyó una trayectoria digna del Salón de la Fama. Los Rams recuperan al mayor referente defensivo de su historia y colocan una última pieza en un equipo que aspira a competir por el Super Bowl.