Los Pittsburgh Steelers anunciaron este martes la exclusión de Aaron Rodgers de su alineación titular, en un inesperado movimiento que puede anticipar el final de la carrera del cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NFL.

"Aaron Rodgers estará inactivo en el partido del viernes" contra los Denver Broncos, avanzaron los Steelers en un comunicado emitido cerca de la medianoche.

Mason Rudolph tomará el lugar de Rodgers como quarterback titular de los Steelers que, tras dos derrotas seguidas, ocupan la séptima posición de la Conferencia Americana con un registro de 6-4.

De mantenerse esta situación, Rodgers podría haber jugado ya los últimos minutos de una trayectoria de 22 temporadas en la NFL, en la que conquistó el título en 2011 con los Green Bay Packers.

El mariscal de campo, que cumplirá 43 años el 2 de diciembre, había avanzado su intención de retirarse al término de esta campaña.

Bajo la guía de Mike McCarthy, el entrenador con el que ganó el Super Bowl con los Packers, Rodgers estaba fijando este año algunas de las peores estadísticas de su carrera, con un porcentaje de pases completados de poco menos del 61% y 31 capturas recibidas.