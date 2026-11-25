Los Pittsburgh Steelers planean liberar a Aaron Rodgers después de retirarle la titularidad, de acuerdo con reportes de Adam Schefter y Gerry Dulac. El movimiento pondrá fin de manera abrupta a su segunda temporada con la franquicia, aunque el equipo todavía debe registrarlo oficialmente.

Pittsburgh anunció la noche del martes que Rodgers estará inactivo para el partido de Black Friday contra Denver. Mason Rudolph será el quarterback titular en una decisión tomada por el cuerpo técnico y no relacionada con una lesión.

El cambio llega después de dos derrotas consecutivas de unos Steelers que conservan marca de 6-4. Rodgers acumula 2 mil 241 yardas, 16 pases de touchdown y seis intercepciones durante la temporada, pero fue capturado cinco veces en la caída por 19-16 ante Philadelphia.

La relación terminó de romperse después de que Rodgers apareciera en The Pat McAfee Show. El quarterback aseguró que no volverá a jugar para Pittsburgh y sentenció que “ese barco ya zarpó”. También criticó a Mike McCarthy y afirmó que Pat Freiermuth fue quien le comunicó que perdería la titularidad.

Rodgers había anunciado que 2026 sería su última temporada dentro de la NFL. A sus 42 años, su salida de Pittsburgh deja abierta la posibilidad de que el encuentro contra Philadelphia haya sido el último de su carrera profesional.