Actualizaciones NFL: Mahomes está de vuelta y lo último sobre la situación contractual de los Patriots
Los training camps están de regreso.
Hasta el viernes, los Cardinals, Panthers, Seahawks y Patriots habían comenzado sus respectivos training camps. Además, un total de 18 equipos ya han recibido a sus rookies y/o quarterbacks para iniciar el campamento antes que los veteranos, incluidos los Chiefs.
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Mientras la actividad comienza en toda la liga, aquí hay un vistazo más detallado a lo que ha sucedido esta semana en cuatro diferentes camps.
Chiefs
El coach Andy Reid anunció el viernes la noticia que Chiefs Kingdom estaba esperando escuchar: Patrick Mahomes ha recibido el alta médica para participar en el training camp. Mahomes, quien se está recuperando de un ACL desgarrado, había sido apartado previamente de los ejercicios de equipo durante las OTAs y el minicamp obligatorio, pero ahora podrá participar con normalidad en el campamento. Reid se mantiene optimista respecto a que Mahomes podrá comenzar la Semana 1.
Sobre su rehabilitación y su regreso al training camp, Mahomes dijo: "Es mucho trabajo duro, simplemente día a día, seguir haciéndolo una y otra vez. Siempre fue el objetivo poder practicar cuando llegáramos al training camp y hemos alcanzado ese siguiente paso. Ahora se tratará simplemente de seguir construyendo y mejorando cada vez más para que, cuando llegue la temporada regular, pueda intentar estar disponible y listo para jugar".
Sobre su movilidad después de la lesión, Mahomes dijo: "Planeo poder hacer todo lo que hacía antes. Obviamente, voy a intentar cuidarme un poco mejor de lo que lo hice la temporada pasada; creo que corrí demasiado la temporada pasada. Y si todo lo demás falla, simplemente se la doy a [Kenneth Walker] y dejo que él salga y haga su trabajo".
Patriots
Los Patriots abrieron oficialmente su training camp el viernes. El coach Mike Vrabel, quien llegó a su conferencia de prensa cargando un perro como parte del evento "Pawtriots" que el equipo celebrará este fin de semana, habló sobre dos de las situaciones contractuales más importantes del equipo, entre ellas la del estelar cornerback Christian Gonzalez.
El esquinero de cuarto año busca una extensión de contrato tras volverse elegible durante este offseason y ausentarse de las OTAs.
"Él está aquí y espero que participe", dijo Vrabel a los reporteros sobre Gonzalez. "Las negociaciones contractuales continúan entre el club y sus agentes. Estoy emocionado de tener de regreso a Christian con nosotros".
Vrabel también señaló que los Patriots siguen "trabajando" en el contrato del seleccionado de segunda ronda Gabe Jacas. El novato es uno de los pocos jugadores que todavía no ha firmado su contrato de rookie. Este año ha lidiado con varias lesiones y, de acuerdo con ESPN, se sometió a un procedimiento de limpieza en la rodilla durante el offseason.
"Creo que las conversaciones entre el club y su representante han sido positivas", dijo Vrabel sobre Jacas. "Esperamos tenerlo aquí más temprano que tarde. No voy a poner un plazo. … Cada contrato es único, cada contrato es diferente. Se resolverá; estoy seguro de ello".
Más allá de los contratos, los Patriots tienen una nueva presencia en sus instalaciones: DeAndre Hopkins. Vrabel reveló que Hopkins se encuentra con el equipo mientras evalúa la posibilidad de iniciar una carrera como coach o scout.
Panthers
Los Panthers confirmaron que estarán sin el edge rusher Nic Scourton, quien apuntaba a ser una de las revelaciones del equipo tras sufrir un desgarro de ACL el jueves. Scourton fue colocado en la lista de injured reserve y se perderá el resto de la temporada.
"Es una pérdida terrible para nosotros, tanto por el jugador como por la persona y el líder que es. Incluso siendo tan joven, ha sabido liderar por la manera en que se comporta", dijo el coach Dave Canales a los reporteros el viernes. "Será operado muy pronto y comenzará su rehabilitación. Todos los muchachos lo están apoyando. Tenemos jugadores que ya pasaron por esto y todos le han dicho: 'Lo tenemos cubierto'".
Cardinals
Aunque los Cardinals y Jacoby Brissett todavía no han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato, el quarterback sí está participando en las prácticas del training camp.
Brissett se perdió buena parte del programa de offseason durante la primavera, pero el coach Mike LaFleur señaló que le gusta el punto en el que se encuentra "desde la perspectiva del aprendizaje", y explicó que el enfoque está en dominar la terminología y entender el "porqué" detrás de cada concepto.
En cuanto al edge rusher Josh Sweat, quien fue colocado en la lista PUP, LaFleur comentó: "Créanme o no, no estoy preocupado en absoluto por Josh Sweat en cuanto a su estado físico. Solo necesita un poco más de tiempo; ha acumulado muchos kilómetros en esta liga. No solo queremos que Josh esté en su mejor nivel el 13 de septiembre, sino que también pueda soportar el desgaste de una temporada de 17 partidos, por la forma en que juega y el motor que tiene. Creo que esto es lo mejor para él".
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.