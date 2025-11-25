Anuncia llegada de fondo de inversión de Estados Unidos a LFA
Global Sports Capital Partners, L.P. (GSCP), fondo de inversión estadounidense especializado en propiedades deportivas, anunció un compromiso de inversión de largo plazo para fortalecer y expandir la Liga de Fútbol Americano (LFA), la principal liga profesional de este deporte en México.
La firma aportará capital de crecimiento durante al menos siete años, con una inversión combinada —entre GSCP y los dueños de las franquicias— que superará los 100 millones de dólares (aprox. 1.8 mil millones de pesos). El objetivo es potenciar tanto el futbol americano como el Flag Football femenil, deportes que ya cuentan con más de 40 millones de seguidores y practicantes en el país.
México es considerado el mercado internacional más relevante para la NFL, con una tradición de más de 80 años en el fútbol americano universitario. Actualmente, la LFA está integrada por ocho franquicias con planes de expansión. En 2024, un grupo de atletas profesionales encabezado por el ex All-Pro de la NFL Ryan Kalil y el ex NBA All-Star Blake Griffin adquirió la mayoría de OSOS Monterrey, sumó a figuras como Christian McCaffrey, George Kittle, Sam Darnold, Greg Olsen, Luke Kuechly, Julius Peppers, Jonathan Stewart y Ron Rivera.
Cada franquicia de la LFA cuenta con su propio equipo de Flag Football femenil, disciplina que debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028 y en la que México ya destaca como actual campeón mundial en la rama femenil. El Flag Football supera los 3 millones de practicantes en el mundo y su crecimiento es acelerado, especialmente entre niñas y jóvenes en Estados Unidos.
Con esta alianza, GSCP asumirá la gestión operativa completa de la liga y se enfocará en robustecer su modelo comercial: desarrollo de nuevas franquicias, incorporación de inversionistas de alto perfil, producción y distribución de contenidos, marketing y estrategias de engagement para aficionados en México, Estados Unidos y otros mercados. La firma también ha recibido interés de líderes empresariales mexicanos y de jugadores actuales y retirados de la NFL interesados en invertir en la LFA.
Además, GSCP y la liga impulsarán programas comunitarios para fortalecer el ecosistema del futbol americano en México, crea rutas claras para que niños y jóvenes —hombres y mujeres— puedan desarrollarse desde las categorías tempranas hasta el nivel profesional.
Michael MacDougall, fundador y socio director de GSCP, afirmó que esta operación representa “una inversión en el futuro de México y en el crecimiento global del fútbol americano”, destacó el potencial de la LFA y la visión compartida con los propietarios de las franquicias.
Por su parte, Ryan Kalil y Blake Griffin señalaron que la experiencia en Monterrey confirmó el enorme arraigo del deporte en el país y que la nueva etapa con GSCP permitirá llevar ese éxito a toda la liga, con interés creciente de más jugadores de la NFL para sumarse como inversionistas.