El ascenso de Trevor Lawrence, entre las mejores historias de la Semana 4 de la NFL

Los primeros titulares de septiembre se los han llevado los quarterbacks habituales. Josh Allen, Patrick Mahomes y Lamar Jackson están jugando a niveles extraordinarios, con sus equipos combinando una marca de 8-1 y 24 touchdowns totales a cambio de cinco intercepciones.

Pero otros dos quarterbacks, ubicados a 2,725 millas de distancia, están jugando tan bien como cualquiera: Trevor Lawrence, de Jacksonville, y Brock Purdy, de San Francisco.

Purdy tiene a los 49ers jugando posiblemente el mejor futbol de la liga, con San Francisco con marca de 3-0, incluida una paliza de 27-7 sobre los Rams en la Semana 1. Después está Lawrence, quien lidera a los Jaguars, líderes del AFC South, y está empatado en el quinto lugar con siete pases de touchdown junto con Mahomes, entre otros.

En otro frente, los Jets tienen marca de 1-2, pero empiezan a mostrar que el futuro quizá no sea tan sombrío como suele parecer, mientras que los Panthers están recibiendo un mejor desempeño de su quarterback que el que han tenido desde los días de gloria de Cam Newton.

Entonces, ¿qué significa comenzar invicto o sin victorias después de tres semanas? Históricamente, significa mucho.

Pero comenzamos en Jacksonville, donde los Jaguars están demostrando que su marca de 13-4 del año pasado no fue una casualidad.

Trevor Lawrence es una superestrella en ascenso

Si quieres saber qué tan bien está jugando Lawrence dentro de la ofensiva, hay que regresar al segundo cuarto de la victoria de 35-6 del domingo sobre los Patriots.

En segunda oportunidad y gol desde la yarda 10, los Jaguars salieron con una formación condensada de dos receptores a cada lado. Al snap, Lawrence retrocedió y miró sus dos primeras progresiones del lado frontal. Nada. Entonces giró rápidamente la cabeza hacia la izquierda y vio a Jakobi Meyers corriendo una ruta profunda hacia el centro de la zona de anotación. El único lugar donde podía poner el balón era en una diminuta ventana por encima del cornerback de zona Marcus Jones y entre los safeties Kevin Byard y Jaylen Reed. Touchdown.

Trevor Lawrence zips it in to Jakobi Meyers for 6️⃣@NEvsJAX on CBS/Paramount+

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Al hablar con una fuente del equipo, la jugada ilustró todo lo que está saliendo bien para Lawrence y la ofensiva. El quarterback de sexto año está viendo el campo y leyendo la defensa más rápido y mejor que nunca. En su segunda temporada bajo las órdenes del coach Liam Coen, todo siguió encajando después de un cierre espectacular de 2025, cuando Lawrence lanzó 18 pases de touchdown en los últimos siete partidos de temporada regular. Desde el año pasado, Jacksonville tiene ahora marca de 10-1 en sus últimos 11 partidos.

Después de tres semanas, Jacksonville ocupa el décimo lugar en puntos y el octavo en EPA/play (0.096) ajustado por tiempo de basura, de acuerdo con RBSDM.com. La ofensiva ha arrollado a los Browns y Patriots para sumar 69 puntos, dándole a los Jaguars una ventaja temprana en el AFC South.

Por supuesto, Lawrence también se está beneficiando de la ayuda que tiene a su alrededor. Los Jaguars están encantados con el novato seleccionado en la sexta ronda Josh Cameron, quien se ha convertido en un arma en la zona roja con dos touchdowns. El juego terrestre también está funcionando sin Travis Etienne Jr., quien firmó con los Saints en la agencia libre. Bhayshul Tuten lidera a Jacksonville por tierra con 204 yardas y un promedio de 4.7 yardas por acarreo. El ataque terrestre tuvo su mejor actuación de inicio de temporada contra New England, con 137 yardas, 4.6 yardas por acarreo y dos touchdowns.

Después de terminar 13-4 y ganar el AFC South el año pasado, Jacksonville recibió poco respeto a nivel nacional durante esta offseason. Pero si Lawrence continúa progresando en el sistema de Coen, los Jaguars no pasarán desapercibidos durante mucho tiempo.

La juventud ofensiva de los Jets está formando un buen núcleo

Con toda probabilidad, los Jets todavía están a un año de convertirse en una amenaza seria para los playoffs. Con marca de 1-2, están empatados en el segundo lugar del AFC East, dos juegos detrás de los Bills.

Sin embargo, este equipo se siente un poco diferente a las versiones anteriores. En cada uno de sus tres partidos hasta ahora, New York ha tenido oportunidades de ganar, pero solo lo ha conseguido en la Semana 1 contra los Titans, que tienen marca de 0-3, como visitante. En sus dos derrotas, los Jets estaban empatados o ganando en el cuarto cuarto, solo para terminar viendo cómo el resultado se iba en su contra.

¿Una de las razones de la competitividad de New York? Sus primeras selecciones del Draft están comenzando a dar frutos, incluidos los tackles Armand Membou y Olu Fashanu, el tight end novato Kenyon Sadiq y otros. Combinados con el running back Breece Hall y el receptor Garrett Wilson, New York tiene una base de calidad que debería ser ideal para que un quarterback novato llegue el próximo año, cuando los Jets tendrán tres selecciones de primera ronda.

Al hablar con un coach asistente de New York, las actuaciones de estos jugadores con contratos de novatos no se deben únicamente al talento, sino también al trabajo que realizan detrás de escena. Destaca su inteligencia colectiva para jugar futbol como una gran ventaja, además de resaltar la explosividad y el atletismo de Sadiq y del receptor Omar Cooper Jr.

En el caso de Sadiq, se perdió casi todo el programa de offseason debido a una hernia deportiva, pero se recuperó para desempeñar un papel crucial en la ofensiva. Contra los Lions el domingo, Sadiq tuvo siete recepciones para 105 yardas y un touchdown en la derrota 31-24. Con su compañero de posición Mason Taylor fuera por una lesión en el pulgar, Sadiq tendrá una participación cada vez mayor en la ofensiva mientras los Jets viajan este fin de semana para enfrentar a los explosivos Bears.

El presente sigue siendo complicado por momentos para los Jets, pero su joven talento está marcando el camino hacia un futuro más prometedor.

Los Rams tienen marca de 1-2, pero la ofensiva y el coach dan motivos para estar tranquilos

Al comenzar la temporada, los Rams eran considerados un equipo de ensueño. Después de tres semanas, tienen marca de 1-2 y están por debajo de los Seahawks y 49ers en el NFC West.

Aun así, pese a venir de una derrota 30-26 ante los Broncos, muchas métricas sugieren que Los Ángeles es el equipo que todos esperábamos. Hasta ahora, los Rams ocupan el primer lugar en yardas totales, el cuarto en yardas por drive, el quinto en yardas por jugada, el séptimo en yardas terrestres y el décimo en porcentaje de conversiones de tercera oportunidad. En pocas palabras, la ofensiva está funcionando, pero ocupa apenas el lugar 20 en puntos, todo esto a pesar de que el estelar receptor Puka Nacua se ha perdido las últimas dos semanas.

Parte de la razón por la que las yardas no se han traducido en puntos es que la ofensiva de zona roja está empatada en el lugar 21. Además, los Rams terminaron cuatro drives en territorio de San Francisco sin conseguir puntos en la Semana 1. El domingo, Los Ángeles hizo lo mismo en dos ocasiones, incluida una pick-six que cambió el partido a cargo del safety Talanoa Hufanga.

Como parte de nuestra previa de la NFL, hice un perfil de Sean McVay y hablé con varios coaches sobre su capacidad para mantener a los equipos enfocados. El coach de los Vikings, Kevin O’Connell, me recordó que cuando era coordinador ofensivo de Los Ángeles en 2021, los Rams atravesaron una racha de tres derrotas consecutivas. Incluyendo la semana de descanso, no ganaron durante un mes. McVay mantuvo unido al equipo y este terminó ganando el Super Bowl.

Uno de los admiradores de McVay es el coordinador defensivo de los Colts, Lou Anarumo, quien perdió el Super Bowl LVI mientras ocupaba el mismo puesto con los Bengals.

“Hay mucha gente brillante en nuestro negocio y hay muchos buenos coaches”, dijo Anarumo. “Pero creo que lo que separa a los buenos de los grandes es el manejo del partido y la forma de llamar las jugadas. Y él es uno de esos tipos como Andy Reid, en los que siempre vas a sentir que están un paso adelante de ti, ya sea que realmente lo estén o no. Y cómo llama el partido, el desarrollo del juego, la preparación durante el partido… Se adapta a lo que sea su equipo. Si a eso le agregas su capacidad de manejar el partido y de llamar las jugadas de élite, porque él es quien las llama, tiene un gran sentido para hacerlo”.

Los Ángeles tiene por delante a los Eagles, un equipo que ha derrotado a los Rams en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos, incluido el más reciente, en la ronda divisional de 2024.

Pero si el equipo de McVay puede ir a Philadelphia y equilibrar su marca, los Rams estarán en una buena posición. Después de un partido de lunes por la noche en la Semana 5 contra los Bills en SoFi Stadium, Los Ángeles enfrentará a los Cardinals, Raiders, Chargers, Commanders, nuevamente Cardinals y Packers, equipos que en conjunto tienen marca de 7-11, con Las Vegas como el único que tiene récord ganador. No es precisamente una situación complicada.

In the last two weeks, the Rams' offense has gone from "13 personnel is a cool thing we do as a secondary personnel grouping" to "this is our base offense, you are too small, press X to forfeit" pic.twitter.com/MC61lFIFuH — Benjamin Solak (@BenjaminSolak) December 15, 2025

Estamos viendo un cambio en la forma en que los equipos juegan a la ofensiva

Vimos las primeras señales durante la agencia libre de marzo y el Draft de abril. Después de que los Rams iniciaran una nueva tendencia al jugar más de 30% de sus snaps con 13 personnel (un running back y tres tight ends), los equipos de toda la liga comenzaron a incorporar tight ends que priorizan el bloqueo para ayudar a ocultar sus intenciones.

En la agencia libre, los Chargers le dieron a Charlie Kolar un contrato de tres años y 24.3 millones de dólares, a pesar de que solo registró 30 recepciones y cuatro touchdowns en cuatro años con los Ravens. En el Draft, los Jaguars utilizaron una selección de segunda ronda en Nate Boerkircher, de Texas A&M, un tight end que atrapó 38 pases durante cinco temporadas. La tendencia continuó con los Texans (Merlin Klein), Saints (Oscar Delp) y otros equipos que buscaron jugadores versátiles capaces de alinearse en la línea y que puedan presentar formaciones para correr, pero también lanzar.

Como resultado, 13 equipos se han alineado con tres tight ends al menos 9% de las veces. El año pasado, solo cuatro lo hicieron. Otros 13 equipos también están utilizando formaciones con tres receptores en al menos 60% de sus snaps. Hace apenas cinco años, 19 equipos lo hacían.

“Las defensivas ahora están atacando, en muchos sentidos, de la misma manera en que tradicionalmente las ofensivas han atacado a las defensivas, tratando de limitar el inventario y quitar ciertos aspectos de lo que hacen las ofensivas mediante algunos de los problemas que plantean”, me dijo este verano el coach de los Vikings, Kevin O’Connell. “Y ya no es solo una cuestión de tercera oportunidad. Ahora es algo que ocurre en todos los downs. Es algo de cada down. Es una situación para volver a encarrilarse, en segunda oportunidad y largo. Es una situación de primera y 10. Es una situación de dos minutos.

“El nivel al que se está jugando este deporte en este momento, en mi opinión, requiere una forma bastante particular de estar dispuesto a hacer las cosas de manera diferente, dependiendo de lo que te ayude a tener el mayor éxito esa semana. Es una liga tan enfocada en el partido a partido, con los diferentes desafíos que presenta el personal de ciertos equipos o los esquemas de ciertos equipos, y algunos equipos pueden presentar problemas diferentes a otros. … Los equipos están mucho más dispuestos actualmente a jugar defensivas con coberturas que no son normales. Y quieren utilizar agrupaciones diferentes a 11 personnel simplemente porque tienes tres receptores en el campo. Es como entrar en un mundo en el que puedes permitir que alguien quizá dicte cómo quiere que juegues eso”.

En línea con el punto de O’Connell, las defensivas han estado haciéndose más ligeras y rápidas durante años para enfrentar conceptos spread y ataques de juego rápido, pero ahora que las ofensivas están utilizando jugadores más grandes, las defensivas están enviando más blitzes. El año pasado, ocho equipos enviaron blitz en más de 30% de sus snaps. Después de tres semanas, una docena de equipos lo ha hecho. Es un juego del gato y el ratón que evoluciona constantemente.

Equipos invictos, equipos sin victorias y las probabilidades que tienen por delante

Hace seis años, la NFL amplió el campo de playoffs a 14 equipos, siete por conferencia. Antes de eso, la liga tenía 12 equipos desde 1990, pero ¿cuánto impacto tuvo el cambio en los equipos que comenzaron rápido o lentamente?

Si eres aficionado de un equipo con marca de 0-3, mejor no mires. Durante las últimas seis temporadas, 28 equipos se han quedado sin victorias en sus primeros tres partidos. Solo los Texans del año pasado llegaron a la postemporada, lo que les da a esos equipos una posibilidad de recuperación de 3.5%. Por el contrario, los equipos que comenzaron con marca de 3-0 prácticamente aseguraron jugar más allá de la temporada regular. De esos 28 equipos, todos salvo cuatro llegaron a los playoffs (85.7%).

De cara a la Semana 4, los Bills, Chiefs, Raiders, Vikings y 49ers siguen invictos. Con base en la historia reciente, cuatro de ellos llegarán a la postemporada. En cuanto a los Dolphins, Titans, Texans, Chargers y Buccaneers, es mucho más probable que ninguno de ellos juegue un partido número 18 a que alguno llegue tan lejos.

Si uno de los equipos sin victorias logra recuperarse, Tampa Bay podría ser la mejor apuesta, considerando su camino. El NFC South es, como era de esperarse, terrible una vez más, después de que los Panthers se quedaran con la división el año pasado con marca de 8-9. Con los Saints, Falcons y Carolina con marca de 1-2, los Buccaneers están a solo un juego de no solo llegar a los playoffs, sino incluso de ser locales en un partido de wild card. Por supuesto, el pulgar dislocado de Baker Mayfield hace que su intento de recuperación sea todavía más complicado, con el quarterback no seleccionado en el Draft Jalon Daniels listo para ser titular el domingo contra los Packers.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/10/2026, traducido al español para SI México.