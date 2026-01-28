Bill Belichick, excluido del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad
Bill Belichick, de forma sorprendente, tendrá que esperar antes de ser consagrado en Canton, Ohio.
Según Seth Wickersham y Don Van Natta Jr., de ESPN, el entrenador seis veces campeón del Super Bowl no fue elegido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera aparición en la boleta.
“En la votación realizada a principios de este mes, Belichick no alcanzó los 40 de 50 votos necesarios para la inducción al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad”, escribieron ambos en ESPN.com. “Belichick recibió una llamada de un representante del Salón el viernes por la tarde con la noticia de que no será inducido este verano en Canton, Ohio”.
“¿Seis Super Bowls no son suficientes?”, habría preguntado Belichick a un allegado, según Wickersham y Van Natta Jr., quienes añadieron que también comentó a otra persona: “¿Qué más tiene que hacer uno?”.
Aunque Belichick es considerado ampliamente como uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL, su ciclo de 24 temporadas al frente de los Patriots también estuvo marcado por varios presuntos escándalos de trampas —Spygate y Deflategate—, que, según se informa, surgieron en las deliberaciones entre los votantes.
“La única explicación [del resultado] fueron los asuntos de trampas”, dijo a ESPN un votante veterano del Salón de la Fama. “A algunos realmente les molestó”.
Belichick, de 73 años, dirigió a los Patriots de 2000 a 2023 y acumuló un récord global de 333-178 —temporada regular y playoffs combinados—, además de conquistar 17 títulos del Este de la AFC, nueve campeonatos de conferencia y seis Super Bowls.