Blake Griffin, la exestrella NBA que invirtió en el futbol americano profesional de México
Desde su irrupción en la NBA, Blake Griffin fue coronado unánimemente Novato del Año 2011, tras liderar la liga en puntos y asistencias con Los Ángeles Clippers. El fenómeno que generó su llegada no tenía precedentes en la NBA desde la ola publicitaria que acompañó a Michael Jordan en 1985. Sin embargo, las lesiones lo alejaron de los reflectores en sus últimos de carrera. Fue una promesa que se apagó pronto.
Hoy el nombre de Griffin resalta lejos de su casa y en un deporte que no jugó. Es parte de Global Sports Capital Partners, el fondo que invertirá 100 millones de dólares en la Liga de Futbol Americano Profesional en México (LFA).
A su lado sobresale otro ex deportista profesional estadounidense: Ryan Kalil, antiguo baluarte de los Carolina Panthers, que protegió a Cam Newton en el Super Bowl 50. Su figura ha sido discutida entre los mejores centros de su generación, tres veces All-Pro y veterano de 12 temporadas en la NFL.
Antes de anunciar su inversión en la LFA, a principios de 2025, estos dos hombres apostaron por adquirir a los Osos de Monterrey (antes conocidos como Los Fundadores). Al proyecto se han sumado otros inversionistas de peso, figuras ampliamente reconocidas por la afición al futbol americano. Entre ellos destaca: Christian McCaffrey, jugador ofensivo del Año de la NFL en la temporada 2023 tras una campaña dominante con San Francisco 49ers.
Entre los planes más allá del emparrillado, el proyecto considera un documental que explorará esta nueva etapa de los Osos: revelará historias, trayectorias y la intimidad profesional de los jugadores.
Bajo su liderazgo, el fondo de inversión México-estadounidense, Global Sports Capital Partners invertirá en la LFA durante al menos siete años para impulsar y expandir el futbol americano, además de dar apoyo al flag football del país.
Global Sports Capital Partners (GSCP) es un fondo de inversión con sede en Nueva York, fundado por Michael MacDougall, quien presume en su currículum haber sido vicepresidente de Goldman Sachs, uno de los grupos de inversión más grandes del mundo.
Este fondo combina capital de crecimiento a largo plazo con amplia experiencia operativa para invertir en activos deportivos con alto potencial. Cuenta con más de 75 años de experiencia en inversiones privadas y desarrollo de negocios.
La liga ––con ocho equipos y planes de expansión hacia el 2027––recibirá 100 millones de dólares, experiencia operativa y acceso a una red global. La inversión mexico-estadounidense busca fortalecer a los jugadores, promover la igualdad salarial y consolidar el impacto cultural del deporte en el país.
La inversión se realiza para aprovechar el potencial que ven los inversionistas en el futbol americano en México, donde consideran que hay una afición consolidada y con más de 80 años de tradición universitaria.
"Esto es más que una inversión en una liga; es una inversión en el futuro de México y en el crecimiento del fútbol americano como juego global".- Michael MacDougall, fundador y socio
Entre los principales objetivos del fondo se encuentra: el apoyo a los jugadores y la igualdad salarial sin importar a qué equipo pertenezcan. La intención, de acuerdo con el proyecto, es hacer crecer la liga de manera sostenida y ofrecer mayores oportunidades a los jugadores mexicanos.
"La LFA tiene todos los ingredientes correctos: una gran base de increíbles fans, propiedad local comprometida y grandes ambiciones para crecer".- Michael MacDougall, fundador y socio
"Hay 40 millones de fanáticos del futbol americano en México. Para nosotros, es como: qué gran lugar para construir una liga".- Michael MacDougall, fundador y socio
5 claves del fondo de inversión
- Inversión significativa en la LFA: Global Sports Capital Partners invertirá 100 millones de dólares durante 7 años para expandir el futbol americano y el flag femenil en México.
- Crecimiento y expansión de la liga: La LFA contará el próximo año con equipos de expansión para fortalecer la liga y atraer a una mayor afición.
- Desarrollo de jugadores y equidad: La inversión prioriza el apoyo a los jugadores y quieren garantizar la igualdad salarial en los equipos varoniles.
- Impulso al flag football femenil: El fondo ve este apoyo para que las jugadoras lleguen con mejor preparación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina hará su debut olímpico y las dotarán de equipamiento deportivo de alta calidad.
- Gestión operativa y red global: Se encargará de la gestión diaria de la LFA, aportarán experiencia operativa, marketing, producción de medios y relaciones globales para profesionalizar la liga y aumentar su impacto cultural y comercial.
La participación de atletas y celebridades con figuras como Ryan Kalil y Blake Griffin ––como inversores–– busca atraer a atletas actuales y retirados de la NFL para impulsar la liga. GSCP y la LFA invertirán en programas de desarrollo comunitario y juvenil. Además, se encargarán de agregar nuevas franquicias y atraer nuevos propietarios e inversiones de alto perfil.
Ryan Kalil y Blake Griffin, de estrellas del deporte a inversionistas de la LFA
"Hay mucho talento en México. Pero si los jugadores tuvieran mejores estándares de entrenamiento, entrenamiento, nutrición y salud y seguridad, podrían convertirse fácilmente en atletas del calibre de la NFL. Esa es una gran parte de la oportunidad aquí".- Ryan Kalil, ex jugador de NFL
Ryan considera que la nueva inversión representa una oportunidad única para llevar el futbol americano a México a un nivel verdaderamente profesional. Ha destacado que el país cuenta con un gran talento, pero que elevar los estándares en entrenamiento, preparación física, nutrición y salud permitirá a los jugadores alcanzar su máximo potencial. Kalil y Blake Griffin buscan construir una “LFA 2.0” que sea sólida, sostenible y basada en fundamentos bien establecidos.
Kalil tiene raíces en México y ha consolidado una nueva etapa como inversionista deportivo. Es inversionista fundador del Angel City FC, uno de los clubes con más valor a nivel mundial. Este nueva inversión respalda su apuesta por el crecimiento sostenible del futbol americano en México.
MacDougall quiere que el éxito de la LFA se mida principalmente por el nivel de reconocimiento entre la afición, con el objetivo de que la liga sea identificada de forma natural por el público mexicano.
En ese camino, Ryan y Blake coinciden en que cerrar acuerdos de medios y ampliar la transmisión de partidos será clave para aumentar la visibilidad, permitir que los aficionados sigan a sus equipos desde cualquier ciudad y fortalecer el vínculo con la liga.
Griffin es un exjugador de la NBA y ha construido un perfil sólido como empresario e inversionista y fue reconocido por Forbes 30 Under 30.
El draft se realizó el pasado fin de semana y el inicio de la temporada será en primavera ––12 y 13 de abril––. Los inversionistas confían en que la inversión impulse este crecimiento que está en una etapa inicial y al momento han recibido una respuesta alentadora.
La Liga de Futbol Americano es la principal liga profesional de este deporte en México, que fue fundada en 2016. Actualmente, cuenta con ocho equipos profesionales, basándose en la larga tradición del futbol universitario en el país y en su creciente afición al americano.