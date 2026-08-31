Boletos NFL México 2026: fechas de preventa y venta general para 49ers vs Vikings
La NFL confirmó las fechas de venta de boletos para el Mexico City Game 2026 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, que se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas en el Estadio Banorte.
La primera preventa comenzará el 14 de septiembre a las 10:00 horas y será exclusiva para tarjetahabientes American Express. La ventana general estará disponible hasta el 16 de septiembre.
Los clientes Banorte tendrán una segunda venta anticipada del 17 al 19 de septiembre, también a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 22 de septiembre a las 10:00 horas.
Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México.
El 49ers vs Vikings marcará el primer partido de temporada regular de la NFL en México desde 2022 y el sexto que la liga disputa en el país desde 2005. Será además el primero del nuevo compromiso para celebrar encuentros de temporada regular en el Estadio Banorte en 2026, 2027 y 2028.
En México, el encuentro será transmitido por Canal 5 de TelevisaUnivision y ESPN. En Estados Unidos formará parte de Sunday Night Football por NBC.
La NFL regresará así al estadio que anteriormente recibió partidos de temporada regular en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.