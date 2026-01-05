Broncos y Seahawks aseguran descanso y quedan definidos los playoffs de la NFL
La temporada regular de la NFL concluyó y el panorama de los playoffs quedó definido tras 18 semanas. Los Denver Broncos y los Seattle Seahawks sellaron el primer sembrado de sus respectivas conferencias, lo que les garantiza una semana de descanso en la Ronda de Comodines.
En la Conferencia Americana, Denver aseguró el sembrado N.º 1 tras imponerse en casa 19-3 a Los Angeles Chargers, resultado que les permitió cerrar como el mejor equipo de la AFC. Con ello, los New England Patriots se quedaron con el segundo puesto, luego de cerrar la campaña regular con una contundente victoria 38-10 sobre los Miami Dolphins.
Jacksonville Jaguars finalizaron como el sembrado N.º 3 tras aplastar 41-7 a los Tennessee Titans, mientras que los Pittsburgh Steelers reclamaron el cuarto puesto luego de vencer a los Baltimore Ravens y asegurar el título de la AFC Norte. Houston Texans se quedaron con el sembrado N.º 5 gracias a su triunfo 38-30 ante los Indianapolis Colts, en tanto que los Buffalo Bills ocuparon el sexto lugar tras derrotar 35-8 a los New York Jets. Los Chargers, pese a la derrota en Denver, lograron clasificar como el sembrado N.º 7.
En la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks aseguraron el primer lugar, mientras que los Chicago Bears finalizaron como sembrado N.º 2, a pesar de caer de forma sorpresiva 19-16 en casa frente a los Detroit Lions. Philadelphia Eagles se quedaron con el tercer puesto tras perder 24-17 ante los Washington Commanders.
Carolina Panthers se proclamaron campeones de la NFC Sur y aseguraron el sembrado N.º 4, pese a haber perdido el sábado frente a los Tampa Bay Buccaneers; el triunfo de los Atlanta Falcons sobre los New Orleans Saints terminó por entregarles el título divisional. Los Angeles Rams finalizaron como sembrado N.º 5 tras vencer 37-20 a los Arizona Cardinals, mientras que San Francisco 49ers descendieron al sexto puesto luego de perder ante Seattle. Green Bay Packers completaron el cuadro de la NFC como sembrado N.º 7, pese a su derrota 16-3 frente a los Minnesota Vikings.
Con ello, la Ronda de Comodines quedó definida de la siguiente manera:
Sábado 10 de enero
- (5) Los Angeles Rams vs. (4) Carolina Panthers – 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CDMX
- (7) Green Bay Packers vs. (2) Chicago Bears – 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CDMX
Domingo 11 de enero
- (6) Buffalo Bills vs. (3) Jacksonville Jaguars – 1:00 p.m. ET | 12:00 p.m. CDMX
- (6) San Francisco 49ers vs. (3) Philadelphia Eagles – 4:30 p.m. ET | 3:30 p.m. CDMX
- (7) Los Angeles Chargers vs. (2) New England Patriots – 8:00 p.m. ET | 7:00 p.m. CDMX
Lunes 12 de enero
- (5) Houston Texans vs. (4) Pittsburgh Steelers – 8:15 p.m. ET | 7:15 p.m. CDMX
Denver Broncos (AFC) y Seattle Seahawks (NFC) descansarán en la Ronda de Comodines, a la espera de sus rivales en la siguiente fase de la postemporada.