Case Keenum, el renacido, sorprende a Philadelphia: Chicago domina 27-7 y le quita el invicto a los Eagles

Case Keenum convirtió una aparición de emergencia en una de las grandes sorpresas del inicio de temporada. Sin Caleb Williams, los Chicago Bears derrotaron 27-7 a los Philadelphia Eagles en Soldier Field, controlaron el partido durante casi cuatro cuartos y cerraron la Semana 3 de la NFL con un triunfo que colocó a ambos equipos con marca de 2-1.



La ausencia de Williams, descartado por una lesión en los isquiotibiales, parecía dejar a Chicago en desventaja frente a unos Eagles que llegaron invictos. Tyson Bagent ya había superado el protocolo de conmoción, pero Ben Johnson confió la ofensiva a Keenum, quien no comenzaba un partido de temporada regular desde 2023. La decisión funcionó desde la primera serie.



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El veterano condujo una ofensiva inicial de 66 yardas en 11 jugadas y consumió más de seis minutos. Keenum completó cinco de sus primeros seis pases y cerró la marcha con un envío de ocho yardas para Luther Burden III, quien encontró espacio en el centro de la zona de anotación para colocar el 7-0.



La defensiva de Chicago impuso su presencia poco después. Austin Booker provocó un balón suelto de Tank Bigsby y Xavier Woods lo recuperó en territorio de Philadelphia. Los Bears estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero una revisión anuló un touchdown de Colston Loveland y Quinyon Mitchell rompió el pase de Keenum en cuarta oportunidad desde la yarda tres.



Los Eagles parecían haber sobrevivido al error y respondieron con una serie de 95 yardas. Saquon Barkley movió las cadenas con carreras de 17 y 14 yardas, pero Jalen Hurts recibió un golpe y tuvo que abandonar temporalmente el campo. Andy Dalton ingresó con Philadelphia instalado cerca de la zona de anotación y su único lanzamiento terminó en las manos del safety Dillon Thieneman.



Chicago convirtió esa segunda entrega en tres puntos. Keenum conectó pases de 25 yardas con Burden, 22 con Rome Odunze y 13 con Kalif Raymond antes de que Cairo Santos acertara un gol de campo de 29 yardas para aumentar la diferencia a 10-0.



Hurts regresó para la última ofensiva de la primera mitad y finalmente encontró la respuesta de Philadelphia. El quarterback completó un pase de 30 yardas con DeVonta Smith y, después de otro envío que dejó el balón en la yarda uno, anotó con el tradicional empuje de su línea ofensiva cuando el reloj llegó a cero. Los Eagles se fueron al descanso con vida y apenas tres puntos por debajo.



Chicago no permitió que la reacción cambiara el rumbo de la noche. Santos convirtió un gol de campo de 48 yardas al comienzo del tercer cuarto y la defensiva obligó a Philadelphia a despejar después de solo tres jugadas. Keenum aprovechó la siguiente posesión y encontró a Raymond en el centro del campo; el receptor superó a la secundaria y completó un touchdown de 41 yardas que elevó el marcador a 20-7.



Los problemas de los Eagles crecieron al final del tercer periodo. Hurts intentó localizar a Smith, pero T.J. Edwards anticipó la trayectoria y consiguió la segunda intercepción de Chicago. Los Bears recibieron el balón con 23 segundos en el reloj y construyeron la serie que terminó por sentenciar el partido.



La ofensiva de Johnson recorrió 58 yardas en 13 jugadas, consumió más de ocho minutos y desgastó a la defensiva visitante con D’Andre Swift y Kyle Monangai. Keenum completó la marcha con un acarreo de una yarda para touchdown. El 27-7, con poco más de siete minutos por disputar, resultó definitivo.



Keenum terminó con 24 pases completos en 34 intentos, 247 yardas, dos touchdowns, ninguna intercepción y un índice de pasador de 110.8. Además, no sufrió capturas y aportó la última anotación por tierra. Raymond fue su receptor más productivo con seis recepciones, 90 yardas y un touchdown, mientras que Burden sumó siete atrapadas para 61 yardas y otra anotación. Swift sostuvo el ataque terrestre con 84 yardas en 20 acarreos.



Chicago totalizó 375 yardas, consiguió 24 primeras oportunidades y dominó el reloj durante 36 minutos con 53 segundos. La diferencia más importante estuvo en el cuidado del balón: los Bears no cometieron entregas, mientras que Philadelphia perdió un balón suelto y sufrió dos intercepciones.



Hurts concluyó con 16 pases completos en 25 intentos para 153 yardas, sin envíos de touchdown y con una intercepción. Su única anotación llegó por tierra. Barkley produjo 82 yardas en 15 acarreos y Smith encabezó a los receptores con seis atrapadas y 65 yardas, pero los Eagles solamente convirtieron dos de nueve terceras oportunidades y fallaron sus dos intentos en cuarta.



Las 10 infracciones de Philadelphia, sus tres pérdidas de balón y la incapacidad para sostener series ofensivas terminaron por apagar cualquier intento de remontada. Los Eagles llegaron a Chicago con dos victorias cerradas y la oportunidad de mantenerse perfectos, pero salieron con una derrota que expuso sus problemas de ejecución.



Chicago, en cambio, encontró una respuesta inesperada cuando más la necesitaba. Keenum no intentó ocupar el lugar de Caleb Williams con jugadas espectaculares: administró el ataque, aprovechó los espacios y evitó el error grave. Con una defensiva agresiva y una actuación disciplinada, los Bears convirtieron una noche que parecía complicada en una victoria contundente

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