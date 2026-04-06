Comentarios de Kirk Cousins sobre el desarrollo de quarterbacks resurgen tras firmar con Raiders
Los Raiders finalmente consiguieron al mentor para su presumible selección No. 1, Fernando Mendoza, al firmar a Kirk Cousins el jueves.
Cousins encaja perfectamente con los Raiders. Se reunirá con su excoach de quarterbacks y coordinador ofensivo con los Vikings, Klint Kubiak, quien ahora ha asumido como head coach de Las Vegas.
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Lo más importante es que Cousins es un mentor ideal para Mendoza. No sólo sus personalidades parecen encajar muy bien, sino que además es uno de los quarterbacks más experimentados del juego. Es excelente transmitiendo y demostrando el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su carrera de 14 años, desde su desglose sobre las lecturas de progresión frente a coberturas en diciembre hasta su aparición como invitado en CBS Sports.
Cousins también entiende la curva de aprendizaje que implica jugar como quarterback en la NFL.
En febrero, Cousins compartió sus pensamientos sobre el desarrollo de quarterbacks durante una aparición en el podcast This is Football con Kevin Clark.
“Sí creo que hubo un tiempo en el que Aaron Rodgers fue seleccionado en el draft y se sentó durante tres años. Carson Palmer fue seleccionado y se sentó durante un año”, dijo Cousins a Clark. “Pero ha habido equipos que han dicho que ese era el plan, y luego en la Semana 4, 5, 6, el jugador ya está jugando. También creo que hubo un tiempo en el que los entrenadores permanecían más tiempo, cuando un quarterback aprendía un sistema y jugaba en ese sistema durante la mayor parte de su carrera. Yo he tenido nueve play-callers en mi carrera. ... La rotación tanto de entrenadores como de compañeros hace que sea realmente difícil porque es un juego totalmente de equipo. La posición de quarterback requiere esa continuidad a tu alrededor que simplemente ya no existe.
“Cuando le pides a un jugador talentoso que recablee su cerebro y haga algo diferente, ya no va a ser el mismo jugador talentoso, porque irá un paso más lento y estará aprendiendo y pensando otra vez”, continuó Cousins. “Quieres quitar el pensamiento de la ecuación. Cuanto más puedas ser un Tom Brady o un Drew Brees que ha estado en el mismo sistema durante 15 años, mejor jugador vas a obtener.”
La presencia de Cousins ahora le da a los Raiders una buena oportunidad de sentar a Mendoza, tal como lo hicieron Rodgers, Jordan Love y Patrick Mahomes al inicio de sus carreras.
Los Raiders han sido insistentes en que no quieren poner de titular a un quarterback novato de inmediato, prefiriendo limitar la presión sobre él y darle el grupo de apoyo necesario para tener éxito. Por diversas razones, los equipos no han sido buenos manteniendo en la banca a quarterbacks de primera ronda, incluso cuando esa es su intención. Más de la mitad de los quarterbacks seleccionados en la primera ronda desde 2020 han iniciado en la Semana 1. Cada selección No. 1 en la posición de quarterback desde 2019 ha iniciado en la Semana 1. El último pick No. 1 en quarterback que no inició en la Semana 1 fue Baker Mayfield, quien aun así se convirtió en titular para la Semana 4.
No siempre es fácil mantener a un quarterback novato en la banca. Con la presión que enfrentan los entrenadores para ganar y cambiar el rumbo de los equipos rápidamente, no siempre tienen tiempo para esperar a que un quarterback se desarrolle adecuadamente. Un quarterback novato también podría ser su única esperanza para salvar su trabajo.
La buena noticia es que Cousins le da a los Raiders una mejor oportunidad de cumplir con su plan de sentar a Mendoza. Cousins jugó bien para los Falcons como relevo de Michael Penix Jr. la temporada pasada y todavía es una opción sólida como titular en esta etapa de su carrera. A menudo los equipos han tenido que lanzar a sus quarterbacks novatos al rol titular antes de lo planeado debido a lesiones o al mal desempeño del quarterback titular, pero Cousins debería ofrecer un piso confiable en la posición, especialmente al jugar en un esquema de Kubiak que le resulta familiar.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/04/2026, traducido al español para SI México.