Los Washington Commanders consiguieron una victoria dramática en el Thursday Night Football al derrotar 24-21 a los New York Giants, gracias a una conexión entre Jayden Daniels y Stefon Diggs cuando restaba menos de un minuto en el reloj.

En una noche fría y lluviosa en el MetLife Stadium, Washington remontó una desventaja de cuatro puntos en los instantes finales para conseguir apenas su tercera victoria de la temporada y complicar las aspiraciones de los Giants en la División Este de la Conferencia Nacional.

Daniels terminó con 249 yardas por pase, tres touchdowns y dos intercepciones, mientras que Diggs atrapó seis envíos para 83 yardas y una anotación. Del otro lado, J.J. McCarthy lanzó para 293 yardas, pero una intercepción en la última posesión terminó con las esperanzas de remontada de Nueva York.

After throwing two consecutive INTs, Jayden Daniels finds Stefon Diggs for the score.



Another lead change with under a minute to play.



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Un duelo de alternativas bajo la lluvia

El encuentro comenzó con dificultades ofensivas para ambos equipos. Ninguno consiguió anotar durante el primer cuarto y fue hasta el inicio del segundo periodo cuando Washington abrió el marcador con un gol de campo de 46 yardas de Drew Stevens.

Los Giants respondieron con una larga serie ofensiva de 16 jugadas y 72 yardas, culminada por Cam Skattebo con un acarreo de una yarda que colocó el marcador 7-3.

Sin embargo, los Commanders recuperaron la ventaja antes del descanso. Daniels condujo una ofensiva de 67 yardas y encontró a Ben Sinnott con un pase de touchdown de una yarda cuando faltaban apenas cinco segundos para el medio tiempo.

Nueva York volvió a ponerse al frente en el tercer cuarto gracias a otro acarreo de anotación de Skattebo, esta vez de 13 yardas. El corredor terminó con 78 yardas terrestres y dos touchdowns, convirtiéndose en una de las principales figuras ofensivas de los locales.

Washington respondió nuevamente con un pase de Daniels a Antonio Williams, quien completó una jugada de 31 yardas hasta la zona de anotación para devolverle la ventaja a los visitantes por 17-14.

Jayden Daniels decidió el partido en el último minuto

El momento más espectacular de los Giants llegó en el último cuarto, cuando McCarthy conectó con Isaiah Likely en un pase de touchdown de 66 yardas. La jugada puso a Nueva York arriba 21-17 y parecía encaminarlo hacia su sexta victoria de la temporada.

Likely cerró el encuentro con nueve recepciones para 127 yardas, como el principal objetivo de McCarthy.

Pero Washington todavía tenía una última oportunidad. Daniels encabezó la ofensiva decisiva y encontró a Diggs en un envío de 32 yardas para touchdown, con apenas 57 segundos por jugar.

La anotación puso el marcador 24-21 y obligó a los Giants a intentar una última remontada. Sin embargo, McCarthy fue interceptado en la siguiente posesión y Washington aseguró el triunfo.

El resultado dejó a los Commanders con marca de 3-5-1, mientras que los Giants cayeron a 5-3-1, en una División Este de la NFC donde cada enfrentamiento directo puede resultar determinante para la clasificación a los playoffs.

Para Washington, la victoria también representó una revancha después del empate 27-27 que ambos equipos protagonizaron en la Semana 5, cuando los Commanders dejaron escapar una ventaja de 14 puntos en el último cuarto.