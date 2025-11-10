Conclusiones Semana 10 de la NFL: 3 etapas de construcción de los Bears benefician a Caleb Williams
Después de haber escrito sobre el éxito de los Patriots y sobre cómo dos equipos del Oeste de la NFC están alcanzando su punto máximo antes de un gran duelo la próxima semana, es momento de cerrar la cobertura de la Semana 10 con los principales aprendizajes. Vamos allá…
Te puede interesar: Resultados de la Semana 10 de la NFL
Chicago Bears
Durante un tiempo, los Bears habían estado cargando con Caleb Williams, pero en las últimas semanas, el mariscal de campo de segundo año les ha devuelto el favor. Tras un inicio de 0–2, el equipo encadenó cuatro victorias consecutivas gracias al sólido juego terrestre y a la defensa construida por Ben Johnson y su cuerpo técnico, que le dieron a Williams margen para equivocarse mientras aprendía y asimilaba el sistema ofensivo.
Ese crecimiento ya se nota.
La semana pasada, fue con una remontada milagrosa en Cincinnati, culminada con un pase por el centro a Colston Loveland para vencer a Joe Flacco y compañía. Esta vez, lideró series ofensivas de 91 y 53 yardas en los últimos 6:13 del encuentro, ambas impulsadas por sus envíos precisos. Ambas terminaron con grandes escapadas del propio Williams: en la primera corrió 29 yardas para preparar el touchdown de Rome Odunze; en la segunda, se escapó 17 yardas hasta las diagonales.
Odunze explicó después del partido que Johnson ha inculcado al equipo las tres etapas de construcción: esperanza, creencia y conocimiento. “Ahora estamos operando en la etapa del conocimiento”, dijo el receptor de segundo año. “Cuando ya pasaste por el proceso y lo entiendes, actúas desde ese conocimiento”. Y así describe también la evolución de Williams.
“Cada vez que tiene la oportunidad de hacer una jugada, la aprovecha”, añadió. “Ha sido increíble verlo. Tomó el control, nos dio la ventaja y literalmente nos cargó al hombro. Siempre ha tenido ese factor. Estoy emocionado por ver más de eso”.
Por ahora, los Bears están prácticamente parejos con los Packers y Lions en la NFC North, a la espera de lo que haga Green Bay el lunes por la noche ante los Eagles. Su progreso está mucho más adelantado de lo que muchos esperaban.
Detroit Lions
Ya que estamos en la división, vale reconocer lo que Dan Campbell está haciendo con su equipo. Sí, es noticia que esté llamando las jugadas de los Lions, pero no estoy seguro de que sea la primera vez que tiene que hacerlo.
Después de la paliza a los Bears en la Semana 2, Jahmyr Gibbs me dijo que la comunicación había mejorado tras la derrota inaugural ante los Packers. Y en la victoria 38–30 sobre los Ravens en Monday Night Football, noté a Campbell solo, con una hoja de jugadas en mano y hablando por el auricular mientras la ofensiva estaba en el campo.
Eso no confirmaba que estuviera llamando las jugadas, pero sí mostraba una mayor implicación.
Entre 2022 y 2024 no tuvo que involucrarse tanto. Johnson, como coordinador ofensivo, manejaba su propio proceso: se encerraba lunes y martes a diseñar el plan de juego, lo presentaba el miércoles y lo ejecutaba el domingo. Campbell podía asumir su rol de “CEO”.
Este año no es así. Y un buen entrenador siempre da a su equipo lo que necesita. Si eso significa hacerse cargo del play-calling el resto del año, que así sea. Y si el domingo fue la primera vez que lo hizo completamente, fue un gran inicio: Detroit acumuló 546 yardas totales, promedió 8.0 yardas por jugada, consiguió 30 primeros downs y anotó 44 puntos.
New York Jets
No hay que pasar por alto el esfuerzo que Aaron Glenn consiguió de sus Jets esta semana. El impacto psicológico de las salidas de Sauce Gardner y Quinnen Williams fue real, y el entrenador de primer año no lo ocultó.
El miércoles, como me explicó Breece Hall, Glenn reunió al equipo y habló con total franqueza sobre los acontecimientos recientes. Básicamente, abrió la reunión diciendo: “Ya saben lo que pasó. Fueron grandes oportunidades para esos muchachos, y eso trajo cambios para nosotros”. Luego añadió que con esos cambios también venían nuevas oportunidades.
Para algunos, era la oportunidad de jugar. Para otros, de asumir liderazgo.
Hall lo aprovechó al máximo: sumó 125 de las 169 yardas ofensivas del equipo y anotó el touchdown decisivo en una pantalla de 42 yardas, en la victoria 27–20 sobre los Browns en Nueva Jersey. Mientras tanto, la defensa —sin Gardner ni Williams— logró cuatro capturas de Will McDonald y una más de Jermaine Johnson II (quien también estuvo en rumores de intercambio) y de Quincy Williams, hermano de Quinnen.
“Esto demuestra el compromiso de todos”, dijo Hall. “Dos grandes jugadores, dos All-Pro, dos futuros miembros del Salón de la Fama… y aun así salimos y conseguimos la victoria. Eso significa mucho.”
Cabe recordar que Glenn formó parte del resurgimiento de Detroit junto a Campbell. Aquel proceso comenzó con nueve derrotas seguidas en 2021 y un registro de 0-10-1 tras 11 juegos. Detroit terminó ese año con tres victorias en los últimos seis encuentros y empezó su reconstrucción.
Por lo que vale, los Jets ahora suman dos victorias consecutivas después de un arranque de 0–7, y visitarán a los Patriots en Foxborough este jueves por la noche.
Buffalo Bills
Cosas extrañas suelen pasarle a los demás equipos del Este de la AFC en Miami, pero el colapso de los Bills ahí fue difícil de comprender. Buffalo parecía haber enderezado el rumbo en las últimas dos semanas, arrasando con Panthers y Chiefs, y tenía en el papel un partido “a modo” ante los Dolphins en la Semana 10.
En cambio, los Bills salieron de Hard Rock Stadium preguntándose qué los golpeó.
La explicación, en realidad, no es tan complicada: Miami ganó la batalla de entregas de balón, 3–0, y Josh Allen tuvo un par de errores inexplicables—una intercepción en la zona de anotación incluida—mientras los Dolphins dominaron por tierra, 197 yardas contra 87. Cuando un equipo controla tanto el margen de pérdidas de balón como el ataque terrestre, gana.
Dicho esto, estos Bills venían de imponerse físicamente a Kansas City y Carolina, algo que claramente no sucedió en el sur de Florida. Y deja la pregunta abierta: ¿hicieron lo suficiente antes del cierre de traspasos para reforzar la línea defensiva, posición que ya estaban explorando?
Ahora les espera un tramo vital de dos partidos en cinco días: primero ante Tampa Bay, y luego una visita a Houston.
Los Angeles Chargers
Una historia poco destacada: con qué están ganando los Chargers en la posición de tackle. Todos sabemos cómo valora Jim Harbaugh a los linieros ofensivos. En sus primeras reuniones de dueños tras volver a la liga, en marzo de 2024, cuando le preguntaron por su selección de primera ronda, dijo que los linieros eran “armas” tanto como un receptor o un corredor. Fue un momento gracioso, pero anticipó la decisión de L.A. de tomar a Joe Alt con la quinta selección global, a pesar de ya tener un tackle de nivel franquicia en Rashawn Slater.
Ahora, tanto Alt como Slater están fuera por el resto del año.
Y sería un error decir que eso no importa, porque claro que importa.
Aun así, el equipo encontró la forma de hacerlo funcionar con Austin Deculus como tackle izquierdo y Trey Pipkins III del lado derecho. Quizá a Pipkins ya lo ubiques: está en su séptimo año con los Chargers y acumula más de 60 titularidades. Pero Deculus es menos conocido (al menos, lo era para mí). Ya está en su cuarto equipo desde que los Texans lo reclutaron en sexta ronda en 2022. El domingo fue apenas su quinto inicio en la NFL.
¿El resultado? Los Chargers corrieron para 115 yardas y vencieron 25–10 a los Steelers en Sunday Night Football. No fue perfecto—la línea permitió cinco capturas—, pero dadas las circunstancias, fue otro ejemplo del “toque Harbaugh”: de alguna manera, sin importar quién esté en el campo, sus equipos siempre logran imponer su identidad.
Baltimore Ravens
Uno de mis mayores fastidios de 2025, al menos por ahora, ha muerto: realmente no había nada “mal” con los Ravens. Vi segmentos en televisión sobre el supuesto problema y casi arrojo el control remoto al televisor. Era como si la gente no tuviera acceso a la lista de inactivos del equipo.
En la derrota 44–10 ante Houston en la Semana 5, Baltimore tuvo fuera a Roquan Smith, Lamar Jackson, Kyle Hamilton, Pat Ricard, Marlon Humphrey y Ronnie Stanley. Eso representa más de 100 millones de dólares del tope salarial y 20 selecciones al Pro Bowl. No hay equipo en la liga que se viera mucho mejor con ese nivel de bajas. Con ese contexto, un 1–5 era lógico.
Desde entonces, los Ravens han ganado tres seguidos y lucen cada vez más sólidos: primero vencieron a los Bears (una victoria que se ve mejor cada semana) con Tyler “Snoop” Huntley como quarterback; luego dominaron a los Dolphins en la segunda mitad del siguiente Thursday Night; y finalmente, este domingo, controlaron a los Vikings en Minnesota con una actuación completa del grupo.
Baltimore visita a Cleveland la próxima semana y luego recibirá a los Jets, por lo que un récord de 6–5 está a su alcance. Después, el calendario se complica, pero el equipo parece haber recuperado el equilibrio.
Indianapolis Colts
El rostro ensangrentado y golpeado de Daniel Jones simboliza el tipo de victoria que fue para unos Colts que ahora están 8–2. Por si te lo perdiste: Jones se estrelló contra la banca del costado de los Falcons en Berlín, dejando una imagen al estilo J.J. Watt, con el quarterback sangrando por la boca mientras guiaba la remontada de Indianápolis sobre Atlanta.
“Coraje, dureza, seguir peleando y creyendo”, escribió Shane Steichen en un mensaje de texto desde el avión, mientras el equipo regresaba a Estados Unidos.
Y no fue solo Jones quien se entregó al máximo. También lo hizo Jonathan Taylor, que sumó 286 yardas totales en 35 toques, combinando carreras duras con una escapada de 83 yardas (además del touchdown de ocho yardas para ganar). Tyler Warren aportó 99 yardas en ocho recepciones, incluida la crucial conversión en cuarta y dos, en la que rompió una tacleada con 1:17 por jugar. Y Zaire Franklin contribuyó con una captura en tiempo extra que forzó un despeje.
Fue un ejemplo de los mejores jugadores respondiendo en los momentos clave, justo lo que los Colts necesitarán tras la semana de descanso, cuando vuelvan a la acción después del viaje a Alemania.
Houston Texans
La actuación de Davis Mills fue lo que puede llamarse un esfuerzo para salvar la temporada. Este es el tipo de situación que demuestra por qué vale la pena invertir en un mariscal de campo suplente: Mills, en su quinto año en la NFL, está cobrando 7 millones de dólares esta campaña.
Sin él, los Texans estarían hoy con marca de 3–6 y viendo cómo se les escapa el año.
Con él en los controles, lideraron un asombroso último cuarto de 26–0, borrando un déficit de 19 puntos. Mills comandó series ofensivas de 65, 51 y 93 yardas en el último periodo, completando 11 de 20 pases para 104 yardas y dos touchdowns en esos 15 minutos, además de anotar él mismo con una carrera de 14 yardas que puso a Houston al frente.
Ahora, los Texans están 4–5, con C.J. Stroud recuperándose, y con una oportunidad real de encadenar victorias.
Cleveland Browns
La salida de Paul DePodesta de los Browns marca el final de un periodo interesante en la historia reciente de la franquicia. Como muchos nuevos propietarios, Jimmy Haslam llegó a Cleveland con la intención de poner a su equipo a la vanguardia de los métodos modernos de gestión y construcción, aunque el proceso tuvo varios tropiezos.
En 2016, contrató a DePodesta, quien provenía de los New York Mets, y lo emparejó con Sashi Brown. Dos años después, ajustó el modelo trayendo a John Dorsey como gerente general en 2018, antes de reincorporar a Andrew Berry en 2020. Algunos veían a DePodesta como una figura en la sombra que trabajaba directamente con Haslam—durante un tiempo, el departamento de futbol apenas interactuaba con él—, aunque Berry sí mantuvo una colaboración cercana.
Durante las más de nueve temporadas de DePodesta, los Browns tuvieron marca de 56-99-1, clasificaron dos veces a playoffs y ganaron un partido en postemporada. Es justo suponer que un entrenador o gerente general con ese registro no habría durado tanto como lo hizo el director de estrategia, aunque no está del todo claro cuántas de las decisiones del equipo llevaron realmente su firma.
Y así, su etapa llegó a su fin. Según me dicen, los Browns no planean sustituirlo con un nuevo director de estrategia. Eso significa que su impacto en la organización seguirá siendo difícil de medir; muchos dentro del propio edificio ni siquiera tenían del todo claro en qué consistía su función.
Curiosamente, parece que así es como él siempre quiso que fuera.
Apuntes rápidos
Cerramos la Semana 10 con algunas observaciones adicionales…
- Dura derrota para los Jaguars, que deja la sensación de que el nuevo staff podría tener ciertas dudas sobre Trevor Lawrence (un jugador que, personalmente, siempre he valorado).
- Difícil saber qué sigue para los Giants después de otro colapso; el lunes debería ser interesante.
- J.J. McCarthy necesita resolver su problema de pérdidas de balón.
- TreVeyon Henderson luce en gran forma, aunque se ve mejor en un comité de corredores, algo que puedo confirmar tras verlo cada semana en Ohio State.
- No culpen a Mac Jones por la derrota de los Niners. No fue la medianoche para Cenicienta.
- Tyler Shough tuvo un buen domingo en Carolina, y Chris Olave está justificando la extensión que los Saints intentan ofrecerle.
- Los Commanders suman cinco derrotas consecutivas, las últimas cuatro por márgenes de 22, 21, 24 y 22 puntos.
- Y, por último, si hay algo que podamos hacer para honrar a Marshawn Kneeland, es tomarnos el tiempo de revisar cómo están nuestros amigos y familiares. Todo nuestro apoyo para quienes lo quisieron. Que puedan encontrar paz en su memoria.