Los Philadelphia Eagles protagonizaron una remontada histórica en los partidos del Día de Acción de Gracias de la NFL, al revertir una desventaja de 21 puntos en el tercer cuarto para derrotar 39-38 a los Dallas Cowboys este jueves en el AT&T Stadium.

Con Joe Milton como quarterback, los Eagles anotaron 29 puntos desde que estuvieron abajo 31-10, 22 de ellos en el último cuarto. Philadelphia nunca estuvo por delante en el marcador hasta el gol de campo de Jake Elliott a dos segundos del final.

Los Cowboys habían dominado la primera mitad gracias a tres touchdowns terrestres de Javonte Williams y una recepción de anotación de 31 yardas de KaVontae Turpin, para llegar al descanso con una ventaja de 28-10.

La ofensiva de Philadelphia había encontrado en las conexiones entre Milton y DeVonta Smith una de sus pocas respuestas al dominio de Dallas. Ambos se combinaron para anotaciones de 50 y 45 yardas, la segunda de ellas para cerrar el tercer cuarto con el marcador de 31-17.

Eagles anotan 22 puntos en el último cuarto

Los equipos especiales de Philadelphia contribuyeron a la remontada al bloquear una patada de despeje y devolver el balón hasta la zona de anotación. Dak Prescott respondió con un touchdown por tierra que permitió a los Cowboys recuperar una ventaja de 14 puntos, pero Dallas fue incapaz de sentenciar el encuentro.

Una anotación de los Cowboys fue anulada por un castigo y, aunque Cobie Durant interceptó a Milton, Brandon Aubrey desaprovechó la oportunidad de ampliar la diferencia al fallar un gol de campo de 40 yardas.

Philadelphia volvió a acercarse en el marcador y la defensiva de los Eagles terminó por darle una última oportunidad a su ofensiva al capturar a Prescott en una situación de cuarta y una yarda.

Elliott culminó la remontada con su gol de campo a dos segundos del final, mientras que Milton terminó el encuentro con 331 yardas por aire y tres pases de anotación.

Philadelphia complica las aspiraciones de Dallas

Con el triunfo, los Eagles mejoraron su registro a cuatro victorias y siete derrotas, apenas cuatro días después de haber puesto fin a una racha de siete partidos perdidos consecutivamente. Dallas, por su parte, quedó con marca de 5-7 y complicó sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

Philadelphia también se cobró revancha de la derrota por 38-21 que había sufrido ante los Cowboys en octubre y mejoró a siete victorias y una derrota su balance histórico en partidos del Día de Acción de Gracias.