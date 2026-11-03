D’Andre Swift castiga tres veces a Seattle y Chicago conquista el Monday Night Football

D’Andre Swift encontró tres veces la zona de anotación y los Chicago Bears derrotaron 34-17 a los Seattle Seahawks en el Monday Night Football. Caleb Williams completó 24 de 34 pases para 247 yardas y un touchdown, mientras Chicago resistió el intento de remontada local antes de resolver el partido con 14 puntos en el último cuarto. Los Bears alcanzaron una marca de 6-2 y encadenaron su tercera victoria.

Chicago impuso sus condiciones desde la primera posesión. La ofensiva recorrió 80 yardas en 17 jugadas, consumió más de ocho minutos y terminó la serie con un pase de una yarda de Williams para Luther Burden III. Seattle no encontró respuestas inmediatas y apenas pudo descontar mediante un gol de campo de 27 yardas de Jason Myers.

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La ofensiva de los Bears mantuvo el control durante el segundo cuarto. Cairo Santos convirtió intentos de 44 y 38 yardas para ampliar la diferencia a 13-3, mientras la defensiva presionó a Sam Darnold y limitó el ataque terrestre de los Seahawks.

Seattle reaccionó justo antes del descanso. Darnold encontró a Jaxon Smith-Njigba con un pase de 43 yardas para touchdown tras una rápida serie de 71 yardas. Myers falló el punto extra, por lo que Chicago se marchó al vestidor con ventaja de 13-9.

Los Bears recuperaron el dominio en el tercer periodo. Williams conectó dos pases largos con Rome Odunze dentro de una serie de 69 yardas, y Swift completó el avance con una carrera de una yarda. Chicago colocó el marcador 20-9 y obligó a Seattle a perseguir el partido.

Los Seahawks tuvieron la oportunidad de acercarse al inicio del último cuarto, pero Austin Booker bloqueó un intento de gol de campo de 33 yardas. La defensa local respondió de inmediato: DeMarcus Lawrence provocó un balón suelto de Colston Loveland y recuperó el ovoide en la yarda 25 de Chicago.

Seattle aprovechó el campo corto. Una penalización anuló una intercepción de Darnold y el quarterback encontró a Cooper Kupp para un touchdown de siete yardas. El pase a Tory Horton en la conversión de dos puntos redujo la diferencia a 20-17 y devolvió la tensión al Lumen Field.

Chicago contestó con la serie que terminó por inclinar el encuentro. En tercera y nueve, Kalif Raymond sorprendió a la defensiva con una carrera de 39 yardas hasta la yarda cinco. Swift recorrió la distancia restante en la siguiente jugada y devolvió a los Bears una ventaja de diez puntos.

La defensiva de Chicago sentenció el resultado poco después. Darnold buscó un pase por el centro, pero James Lynch interceptó el balón y lo devolvió hasta la yarda seis de Seattle. Los Bears volvieron a recurrir a Swift, quien anotó su tercer touchdown de la noche para establecer el 34-17 definitivo.

Swift cerró el partido con 69 yardas en 27 acarreos y alcanzó diez touchdowns terrestres en la temporada, el primer jugador de la NFL que llega a esa cifra en 2026. También superó a Jordan Howard y quedó en solitario en el octavo lugar histórico de los Bears, con 25 anotaciones por tierra.

Williams administró el encuentro sin sufrir intercepciones y distribuyó el balón entre sus principales receptores. Odunze terminó con 87 yardas, Loveland sumó 65 y Burden aportó siete recepciones, 56 yardas y el primer touchdown de la noche.

Darnold completó 17 de 34 envíos para 188 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Smith-Njigba fue la principal amenaza de Seattle con seis recepciones para 118 yardas y un touchdown. El receptor comenzó la noche con la posibilidad de alcanzar las 1,000 yardas en la temporada, pero quedó en 985, a sólo 15 de la cifra.

Seattle todavía llegó a la yarda siete de Chicago durante los minutos finales, pero cuatro pases incompletos consecutivos terminaron con cualquier posibilidad de remontada. Los Seahawks cayeron a 4-4, mientras los Bears cerraron la Semana 8 con una victoria que los mantiene dentro de la pelea en una NFC Norte cada vez más cerrada.