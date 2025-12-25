Dallas vence a Washington en Navidad
Los Dallas Cowboys superaron una segunda mitad irregular para completar la barrida de temporada sobre los Washington Commanders, al imponerse 30-23 en el juego de Navidad, resultado que además puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas.
Dallas arrancó con fuerza y anotó touchdown en cada una de sus primeras tres series ofensivas: un pase de seis yardas a Jake Ferguson, una carrera de cuatro yardas de Javonte Williams y una anotación aérea de 86 yardas para KaVontae Turpin. Esta última jugada se convirtió en la más larga desde la línea de golpeo en un partido de Navidad en la historia de la NFL. Sin embargo, los Cowboys se quedaron sin touchdowns en la segunda mitad y solo sumaron puntos mediante dos goles de campo de Brandon Aubrey, desde 52 y 51 yardas.
La falta de protección a Dak Prescott mantuvo el encuentro cerrado. Washington capturó al mariscal de campo seis veces, la mayor cifra permitida por la ofensiva de Dallas en la temporada y el máximo registrado por la defensiva de los Commanders en 2025. Aun así, la agresividad en el llamado de jugadas del entrenador Brian Schottenheimer fue clave, ya que los Cowboys convirtieron sus cinco intentos de cuarta oportunidad, la mayor cantidad en un partido desde al menos 1991, de acuerdo con CBS Sports Research.
Prescott cerró el partido con 307 yardas por pase y dos touchdowns, al completar 19 de 37 envíos. El control del balón fue determinante para Dallas, que dominó el tiempo de posesión con 38:44 minutos, frente a solo 21:16 de Washington.
Por parte de los Commanders, el corredor Jacory Croskey-Merritt fue el jugador más destacado, con 105 yardas y dos touchdowns en 11 acarreos, para un promedio de 9.5 yardas por intento. Setenta y dos de esas yardas llegaron en una escapada en el tercer cuarto que acercó a Washington 24-17. El mariscal de campo Josh Johnson, quien inició el partido ante las lesiones de Jayden Daniels y Marcus Mariota, lanzó para 115 yardas, con 7 completos en 10 intentos.
Con este resultado, Washington cayó a marca de 4-12, la segunda mayor cantidad de derrotas para un equipo que jugó una final de conferencia la temporada anterior. Dallas, en tanto, mejoró su registro a 7-8-1.