Daniel Jones es libre.

Después de que los Colts tomaran la sorprendente decisión de cortar al quarterback el viernes, tras su derrota por 26-3 ante los Texans para iniciar la Semana 11, el veterano superó oficialmente el proceso de waivers el lunes por la tarde y ahora puede firmar con cualquier equipo.

Jones, de 29 años, firmó un enorme contrato de dos años y 88 millones de dólares con los Colts durante esta temporada baja, pero su rendimiento cayó drásticamente en 2026, después de que su resurgimiento en 2025 se viera interrumpido por una rotura del tendón de Aquiles. Hasta la Semana 10, Jones completó menos del 60% de sus pases para 1,870 yardas y un máximo de 12 intercepciones en la liga, mientras que su rating de pasador de 67.0 es el más bajo entre los quarterbacks calificados y su EPA de -0.32 por dropback es el segundo peor, solo por delante de Baker Mayfield.

Además de su pobre rendimiento, es probable que Jones no fuera reclamado el lunes porque su contrato contemplaba un salario de 2 millones de dólares por el resto de esta temporada, además de 10.51 millones de dólares garantizados por lesión para 2027. Para todos los efectos, el contrato ahora es nulo y sin efecto, y el quarterback puede firmar un nuevo acuerdo con cualquier equipo, sin compromisos pendientes.

Aunque ESPN informó el domingo que el quarterback "probablemente esperará" antes de firmar con un nuevo equipo, #JonesWatch está oficialmente en marcha. Estos son tres equipos con los que tendría sentido que Jones firmara para cerrar la temporada 2026.

Baltimore Ravens

Los Ravens perdieron su sexto partido consecutivo el domingo, al caer ante los Panthers al más puro estilo de Baltimore: desperdiciaron no una, ni dos, ni tres, sino cuatro(!) ventajas para quedar con marca de 4-7 en la temporada.

Ahora ubicados en el puesto 11 de la clasificación de la AFC, los Ravens tienen pocas posibilidades de llegar a la postemporada, pero eso no significa que no hayan hecho su parte para sobrellevar la crisis de quarterbacks en 2026. Después de que Lamar Jackson y Tyler "Snoop" Huntley cayeran lesionados en la Semana 8, el equipo intercambió dos selecciones del Draft con los Cardinals a cambio del veterano Jacoby Brissett. Según los rumores, Baltimore también preguntó por Jones.

"Los Colts recibieron una oferta de los Ravens similar e incluso ligeramente mejor que lo que Baltimore entregó para conseguir a Jacoby Brissett", escribió el lunes Albert Breer, de Sports Illustrated. "Una selección de cuarta ronda y otra de séptima por Jones, con una selección de quinta ronda de regreso que quedaría anulada si Baltimore llegaba a los playoffs".

Aunque el acuerdo finalmente nunca se concretó —los Colts se negaron a intercambiar a Jones en ese momento—, los Ravens bien podrían hacer otro intento por conseguir al quarterback ahora que no necesitan entregar ninguna selección del Draft para contratarlo. Después de todo, Brissett tiene marca de 0-2 desde que llegó a Baltimore, con 616 yardas por pase, un touchdown y dos intercepciones, además de un rating de pasador de 81.4.

New England Patriots

Hablando de equipos con problemas en la posición de quarterback, se espera que los Patriots no puedan contar con Drake Maye en el futuro inmediato, después de que sufriera una fractura de peroné en la derrota de New England ante los Lions en la Semana 10.

Aunque sus opciones para reemplazarlo son poco alentadoras —Tommy DeVito está en línea para hacerse cargo de la ofensiva—, contratar a Jones al menos les daría a los Patriots un jugador que ha sido titular en casi 100 partidos como profesional.

Además, Jones jugó en un sistema similar al de Josh McDaniels durante su etapa con Brian Daboll y los Giants, donde coincidió con DeVito durante una temporada y media. También tiene una "relación realmente sólida" con Maye, según Breer, ya que ambos crecieron en los mismos círculos en Charlotte.

Según los informes, se espera que Jones despierte interés "posiblemente de los Patriots... entre otros equipos", ahora que superó el proceso de waivers.

Minnesota Vikings

Aunque los Vikings acaban de intercambiar por Kirk Cousins en la fecha límite de cambios de la NFL, su grupo de quarterbacks todavía está lejos de estar completo. Carson Wentz, su actual suplente, ha sido —sin rodeos— terrible esta temporada, mientras que Kyler Murray, adquirido durante la temporada baja, está lidiando con una lesión en el tendón de la corva que lo ha mantenido fuera de los entrenamientos durante las últimas semanas.

Según los informes, Minnesota llamó a los Colts para preguntar por la disponibilidad de Jones en la fecha límite de intercambios, pero nunca presentó una oferta formal. Ahora, al igual que en el caso de los Ravens, los Vikings podrían retomar su interés en el quarterback sin tener que entregar compensación en selecciones del Draft para adquirirlo.

Jones conoce el sistema de los Vikings después de pasar la segunda mitad de la temporada 2024 en el equipo de prácticas de Minnesota, tras su salida de los Giants, lo que hace que un reencuentro tenga todavía más sentido. Aunque no sería su quarterback titular, Jones le daría a Minnesota una póliza de seguro con experiencia en su grupo de quarterbacks mientras busca tener una larga participación en la postemporada.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/11/2026, traducido al español para SI México.