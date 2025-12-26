Denver sufre, pero mantiene su dominio en la AFC
Sin brillar ofensivamente, pero con una ejecución suficiente en los momentos clave, los Denver Broncos reforzaron su dominio en la AFC al vencer 20-13 a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. El triunfo de Navidad dejó a Denver con marca de 13-3, en posición privilegiada para ganar la AFC West por primera vez desde 2015 y con la posibilidad abierta de asegurar el primer sembrado de la conferencia. En una noche más de control que de lucimiento, a los Broncos les bastó con administrar el reloj, ganar la batalla de posesión y cerrar el partido cuando fue necesario.
Kansas City, eliminado de la contienda y con un Chris Oladokun debutando como titular tras las lesiones de Patrick Mahomes y Gardner Minshew, compitió más de lo esperado y llegó incluso a irse al descanso con ventaja.
El encuentro también pudo marcar el último partido de Travis Kelce en Arrowhead Stadium, donde fue el líder del equipo en recepciones, con cinco envíos atrapados para 36 yardas, tres de ellos en la última serie ofensiva.
Sin embargo, Bo Nix terminó inclinando la balanza con una larga serie ofensiva en la segunda mitad y un touchdown terrestre, antes de sellar el triunfo con un pase a RJ Harvey en un drive final que consumió el reloj. No fue la actuación más convincente de Denver, pero en la recta final de la temporada regular, el mensaje fue claro: cumplieron el objetivo y siguen mandando en la AFC.