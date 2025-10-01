Diana Flores, la favorita de la NFL
La NFL confirmó que la mexicana Diana Flores será la quarterback que comandará al equipo de la leyenda Chad Ochocinco Johnson en el NFL’s Flag Football Game on YouTube: London Edition, que se jugará el próximo 11 de octubre en Londres frente al conjunto liderado por Ryan Fitzpatrick.
“Diana es la representante perfecta para este torneo. Ella es un estandarte mundial de flag football porque el mejor nivel de flag football que se juega en el mundo es de México y es femenil, y por eso no hay nadie mejor para representarlo que Diana Flores y nuestra selección, que este año le ha dado estos logros al país”, sentencia Arely Pérez García, mejor conocida como Kelly Coach.
Kelly Coach, egresada del Tec de Monterrey, campus Toluca, con grado en Ingeniería en Biotecnología, es pionera del flag football —entrenó a Diana Flores— y una de las entrenadoras más destacadas del futbol americano en México. Comenzó en el deporte desde joven y ha dirigido equipos en distintos campus del Tec, incluyendo Toluca y Santa Fe. Actualmente es coach de corners y asistente del head coach de los Borregos CEM, del Tec campus Estado de México, y en su momento se convirtió en la única mujer entrenadora en la Liga Mayor de ONEFA, entre aproximadamente 280 coaches de los 14 equipos.
El NFL’s Flag Football Game on YouTube: London Edition se trata de la segunda edición de este formato, luego de su estreno en febrero pasado previo al Super Bowl LIX. El encuentro reunirá a estrellas del deporte como Flores —capitana de la Selección Mexicana y bicampeona mundial—, figuras históricas como Johnson y Fitzpatrick, además de artistas como los raperos Aitch y Gunna, y creadores globales de contenido digital.
“Es un privilegio y un gran orgullo que el flag football siga creciendo a nivel global y que México sea referente para todo el mundo”, añade Kelly Coach respecto a la nominación de Flores como abanderada de un equipo.
El juego se realizará un día antes del duelo de temporada regular entre los New York Jets y los Denver Broncos en el Tottenham Hotspur Stadium, dentro de la serie internacional de la NFL.
Flores, quien ha sido embajadora global de la NFL desde 2022, no solo ha guiado a México a los títulos en los World Games de 2022 y 2025, también ha protagonizado campañas internacionales y en 2023 fue coordinadora ofensiva en el Pro Bowl, en el equipo dirigido por Peyton Manning.
Diana, siempre en busca de ser mejor
—¿Qué hace tan diferente a Diana Flores del resto de las jugadoras?
—Ella siempre tuvo la oportunidad de tener buenos coaches en su formación, pero además hace todo bien: es buena jugadora, buena profesionista, buena estudiante. Aprovechó su talento y trabajó extra en su puntería, explosividad, lecturas y revisión de video. Incluso siendo la mejor, siempre buscaba superarse. Lo hace desde los ocho años. Es un cúmulo de esfuerzos y decisiones lo que la hizo ser quien es ahora. Y muy importante: el apoyo de su familia y círculo cercano desde pequeña. Ella siempre tiene claro que quiere ser la mejor y trabaja diario para eso.
Más allá de su presente, Kelly Coach subraya que la quarterback mexicana ha dejado huella por su ética de trabajo y su impacto en nuevas generaciones.
“Las generaciones que vienen detrás tienen mucho talento. Ahora existen categorías infantiles que antes no había, y eso dará mucho futuro. Diana y su generación pusieron un estándar muy alto, pero hoy ya hay más oportunidades para más niñas y mujeres”, concluye la entrenadora.