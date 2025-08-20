Diana Flores sueña con oro olímpico en Los Ángeles 2028
La medalla de oro en los World Games ilusiona a la estrella mexicana Diana Flores con la posibilidad de alcanzar una presea olímpica en Los Ángeles 2028, y por qué no, volver a colgarse el oro.
En entrevista con Sports Illustrated México, la mariscal de campo mexicana habla sobre la jugada decisiva que les dio el bicampeonato, cómo fue la creación de este nuevo equipo y el ascenso del flag football a nivel mundial.
¿Te ilusiona el bicampeonato en los World Games como paso hacia una medalla olímpica en Los Ángeles?
Claro que sí. México ha sido potencia en flag football durante muchísimos años y generaciones. Esta segunda medalla de oro es un recordatorio de ello. Es una forma de demostrar, una vez más, que estamos en la cima y que estamos listas para enfrentar los retos que vienen. México tiene muchísimo talento y un gran potencial para seguir siendo un referente mundial por muchos años más.
Al mismo tiempo, es un llamado a empezar a construir ese futuro entre todos. Esto es un trabajo en equipo: a nosotras, como jugadoras, nos toca prepararnos, estar en nuestra mejor forma y seguir evolucionando dentro del campo para representar a nuestro país de la mejor manera. Pero también les corresponde a los entrenadores en la preparación, a la federación, a las instituciones que apoyan el deporte y al sector privado, que debe invertir en esta disciplina para seguir desarrollando el talento.
Es momento de redoblar esfuerzos, de aumentar la inversión, de abrir más apoyos y oportunidades para que México siga siendo una potencia durante muchos años. Y por qué no, para que esa medalla olímpica llegue a casa… y sea de oro también.
Hablemos de ese último lanzamiento, en el último segundo, que les dio el título. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
Cuando estás en ese momento del juego, estás tan conectada que no hay lugar para la duda. Yo solo pensaba con certeza que lo íbamos a lograr. Sabía que necesitábamos una oportunidad más, tener el balón en nuestras manos para hacer esa jugada realidad.
Todo el equipo se mantuvo con la cabeza fría, completamente enfocado. No hubo ni un gramo de duda, ni por parte de las jugadoras ni de los coaches. Con esa jugada, se hizo historia en solo 3 segundos.
¿Estaba planeada o fue improvisación pura?
Fue una jugada totalmente planeada. Hicimos nuestro trabajo de scouting, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico. Habíamos identificado esa posibilidad desde el partido entre Estados Unidos y Austria. Fue un juego muy cerrado; de hecho, Austria pudo haberlo ganado.
En la última jugada, Austria mandó una jugada muy parecida, y Estados Unidos la cubrió bien. Sabíamos que ellos apostaban todo a cubrir la primera línea. Nuestra coach propuso esta jugada y, con esa información en mente, no hubo dudas. Supimos que era la indicada.
Mi tarea era vender la jugada hasta el último segundo, y vaya que las defensivas bajaron con todo: casi atropellan a Silvia. Eso dejó a Victoria Chávez completamente abierta para anotar.
¿Qué significa este bicampeonato?
La verdad es que es algo muy especial. Me llena de orgullo y de agradecimiento. Estoy muy feliz. Es un logro sin precedentes, algo que quedará en la historia como bicampeonas en los World Games. Me siento muy orgullosa del trabajo de cada una de mis compañeras.
¿Cómo sintieron el apoyo desde México?
Fue increíble. Siempre sentimos las buenas vibras que nos mandaban a través de redes sociales. Algunos familiares viajaron con nosotras y nos mantenían al tanto de todo lo que pasaba en México. Ver a niños y niñas desvelándose para ver los partidos, familias enteras reunidas en restaurantes donde transmitían los juegos... eso no lo habíamos visto antes. Ver cómo ha crecido la comunidad del flag football y cómo ha aumentado el interés y el apoyo fue muy, muy especial.
Se acercan los Sports Illustrated Women's Games, donde el flag football compartirá espacio con otros deportes de alto nivel. ¿Te emociona participar?
Sí, mucho. Me parece increíble que el flag football tenga un espacio en una plataforma tan importante. Esto abre nuevas oportunidades para las atletas y para seguir impulsando el deporte femenino. Me emociona ser parte, compartir con atletas de otros países y mostrarle al mundo un poco de la grandeza de este deporte.
¿Qué fue diferente en comparación con el primer campeonato?
Muchas cosas. Para empezar, el flag football ha crecido muchísimo en estos años. El nivel de juego de los países ha aumentado. Todos han invertido más en el desarrollo de sus atletas, en sistemas de juego, en preparación, y eso se notó.
Desde el primer partido contra Japón sabíamos que sería una competencia muy dura. Fue un reto para nosotras poner a prueba toda nuestra preparación física, mental y estratégica. Se necesitó todo un equipo detrás para lograrlo.
¿Cómo fue la integración de este nuevo equipo?
Fue muy buena desde el primer momento. Tuvimos un proceso de selección largo que comenzó en enero. Después de un proceso tan exhaustivo y competitivo, la selección no solo reunió al mejor talento del país, sino también al más comprometido.
Eso marcó una gran diferencia: la mentalidad de cada jugadora, el profesionalismo que mostraron desde el inicio hasta el último entrenamiento antes de partir a China. Además, la dinámica del equipo es muy bonita. Es un grupo muy unido, con una confianza incondicional entre nosotras. Y eso se reflejó en la final, donde nunca dejamos de confiar ni de tener fe, hasta el último segundo.
¿Qué fue lo más inspirador que viviste durante el torneo?
Saber que teníamos los ojos del mundo puestos en nosotras. No solo los de México, sino de otros países. Ver que estamos teniendo la oportunidad de hacer lo que amamos en escenarios tan grandes y, al mismo tiempo, construir un legado verdaderamente importante... eso es lo más inspirador de todo.