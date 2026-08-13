Doble triunfo de México sobre Alemania en su debut del Mundial de Flag Football
México tuvo un debut soñado en el Campeonato Mundial de Flag Football de Düsseldorf 2026. Con una doble victoria frente al anfitrión, Alemania, tanto el equipo femenil como el varonil impusieron condiciones en el emparrillado para dar el primer paso en la búsqueda por el sueño olímpico.
La actividad de los equipos nacionales arrancó por la madrugada de este jueves 13 de agosto. Cabe recordar que este torneo, además del título mundial, brinda dos boletos a cada rama para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Dominio femenil y reacción ante la adversidad
En el caso de México, el primero en entrar en acción fue el equipo femenil. A pesar de que comenzó abajo en el marcador luego de que las teutonas abrieran la pizarra de las manos de Ellen Riess, el cuadro azteca supo responder inmediatamente.
A nivel defensivo, México no dejó que le volvieran a hacer daño en la primera mitad, cortando cada secuencia rival. En tanto, en la parte ofensiva, el cuadro Tricolor optó por pases cortos y rápidos para asegurar el avance, con Diana Flores y Tania Rincón como la principal combinación. Incluso, esta última se convirtió en la jugadora más peligrosa sobre el césped, concretando tres anotaciones para llegar al medio tiempo con una ventaja de 19-8.
Para la segunda parte, México comenzó a variar sus avances en corto con pases laterales y algunos a profundidad, logrando así aumentar su ventaja con su receptora Andrea Martínez. Pero después vinieron las complicaciones. Primero, Rincón, quien había sido la principal referente en ataque, tuvo que salir entre lágrimas tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda; luego, Diana Flores fue interceptada por Saskia Macharia.
Pese al golpe anímico, las mexicanas lograron reponerse inmediatamente, ya que Ely Bourde devolvió el favor interceptando a la ofensiva alemana. Luego, con un pase largo, Flores encontró a Silvia Contreras para conseguir una cuarta anotación. Alemania respondió con un pase lateral para que Kyra Fischer llevara el ovoide a la zona prometida, pero "Las 12 de Oro" finiquitaron las acciones con una combinación entre Flores, Ximena Cuate y Andrea Martínez para cerrar el duelo con un contundente 38-14.
Golpe a golpe y dramatismo en la rama varonil
En cuanto al selectivo varonil mexicano, este comenzó sufriendo su encuentro en una primera parte que se jugó golpe por golpe. Alemania arrancó con pases a profundidad, encontrando así su primera anotación con Malik Al-Kahlout. Los aztecas contestaron con un vuelo de Guillermo Villalobos para atrapar el balón en la zona de anotación.
El cuadro teutón retomó la ventaja con un safety y un touchdown tras un pase corto por el centro a Moritz Kulenovic. Y aunque el cuadro Tricolor volvió a anotar con una escapada de Christopher Cardona desde la yarda 20, otro safety en contra marcó el empate 16-16 al descanso.
Para la segunda mitad, México por fin se asentó y pudo imponer condiciones. El mariscal Diego Pérez Arvizu conectó a lo profundo con Damián Chirinos para poner adelante a los aztecas. Luego, se combinó por el centro con Villalobos, quien logró su segunda anotación personal para colocar el 30-16 en la pizarra.
Aun así, hubo drama sobre el final después de que, tras atrapar un pase largo, Fröhlich recortó distancias para los germanos dejando el marcador 30-22. La ofensiva nacional tuvo la oportunidad de sellar el resultado, pero Víctor "Chetos" Balderramos fue capturado en un cuarto intento justo en la última yarda. Fue así como la defensiva se encargó de asegurar la primera victoria Tricolor en el torneo.
Lo que sigue para las selecciones mexicanas
La actividad para ambos representativos continuará durante los próximos días con la fase de grupos. Por parte del equipo femenil, este mismo jueves 13 afrontará su segundo juego del Sector A ante Eslovenia a las 8:45 de la mañana, mientras que el viernes 14, a las 3:45 horas, cerrará la primera ronda ante Italia.
En tanto, la rama varonil, ubicándose en el Grupo C de su respectiva categoría, se medirá en su segundo partido a Brasil este jueves 13 a las 10:00 de la mañana, para después enfrentarse a Suiza el viernes 14 a las 14:15 horas.
Hay que recordar que, en ambas divisiones, los dos mejores del grupo avanzarán a las fases eliminatorias. Estas, arrancarán con los cuartos de final y las semifinales el sábado 15 de agosto, mientras que el domingo 16 serán los duelos por las medallas.