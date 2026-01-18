NFL: Drake Maye, el día del arquitecto
El quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, atraviesa un segundo año que pocos mariscales jóvenes logran en la NFL. Con apenas 23 años, ha devuelto a la franquicia a la postemporada por primera vez desde 2021 y comienza a asumir el rol más complejo de todos: liderar la reconstrucción de los Pats. El duelo de este domingo ante los Houston Texans en el Gillette Stadium será su primera gran prueba en el camino hacia la élite.
Un segundo año inolvidable
Después de un duro camino de bienvenida, repleto de inolvidables lecciones de aprendizaje, el precoz mariscal de campo ha mostrado una madurez inesperada en la liga. Acabó la temporada regular con cifras sobresalientes: más de 4,000 yardas por pase, 30 touchdowns y una efectividad superior al 70 % en envíos completos. Es el líder de su equipo, incluso en momentos cruciales en los que la veteranía —que aún no posee— suele ser factor.
Así lo mostró la semana anterior frente a Los Angeles Chargers, en un duelo de cuchillos en la boca. Cerrado y dominado por las defensas, del cual salió airoso al frente de su ofensiva para ganarlo por 16-3, con 17 pases completos en 29 intentos, un pase de touchdown y una intercepción, para 268 yardas.
Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, ha destacado la importancia de su rendimiento y su liderazgo, al punto de explicar que Drake está en posibilidad de llevarse el premio MVP de la NFL, gracias a su consistencia y alto nivel de juego.
El escenario que abre puertas a la verdad
Sin embargo, la presión que se vive durante los playoffs es diferente a cualquier otro momento del año. Aunque su temporada ha sido brillante, existen dudas genuinas sobre si un jugador joven puede mantener el nivel de eficiencia y destreza en el candente escenario de la postemporada. Parte de ese debate se ha visto alimentado incluso por figuras como Cam Newton, exquarterback de los Carolina Panthers, quien en diversas intervenciones ha puesto en duda si es el sistema ofensivo de los Patriots el que realmente impulsa a Maye más que su propio talento.
Aun así, las señales internas del equipo y las declaraciones públicas del propio Maye apuntan hacia una sensación de confianza por el trabajo realizado. Él mismo ha expresado en varias ocasiones que disfruta estar con sus compañeros y subraya que la química del equipo ha sido clave para su crecimiento y rendimiento.
“Estoy orgulloso de este equipo y de estos muchachos que tengo alrededor. Intento mantenerme tranquilo en el huddle y esos chicos responden a eso”, comentó Drake Maye en conferencia de prensa tras el partido de temporada regular de los Patriots en Miami.
¿Y la presión?
Es normal la presión cuando un quarterback joven entra a la postemporada —especialmente bajo los reflectores de analistas y exjugadores—, pero Maye ha tomado las riendas en los momentos difíciles. En un juego clave de la temporada frente a los Baltimore Ravens, lideró una remontada para asegurar el boleto a los playoffs, algo poco común entre los mariscales novatos.
Y hace ocho días, con un partido cerrado prácticamente hasta el último cuarto, logró mantenerse ecuánime y concentrado para hacer avanzar a su equipo y, sobre todo, evitar cometer errores cruciales.
La presión no desaparece, pero puede convertirse en aliada si el jugador la transforma en energía competitiva. La cultura del equipo, su propio crecimiento mental y el apoyo del cuerpo técnico son factores que pueden ayudar a Maye a no dejar que el estrés del momento lo afecte más de la cuenta.
Drake Maye parece estar listo para avanzar en estos playoffs. Su temporada ha demostrado que no solo tiene el brazo y la técnica, sino también la inteligencia emocional para competir al más alto nivel.
El duro relevo de Brady
Desde que Tom Brady dejó a los Patriots tras la temporada 2019, New England atravesó cinco campañas (2020–2025) en las que solo logró clasificar una vez a los playoffs —en 2021—, cuando fue eliminado por los Buffalo Bills en la ronda de comodines.
Durante ese periodo, el equipo se mantuvo lejos de los principales candidatos en la liga. Todo cambió con la llegada de Maye en 2025, cuando los Patriots finalmente encontraron el camino de regreso a la postemporada, marcando el inicio de una nueva etapa.
Los resultados hablan por sí solos. New England vuelve a casa tras eliminar a los Chargers. Drake Maye demostró el domingo pasado que la presión no es un problema, sino un factor de supervivencia. Una mentalidad que, sumada a la eliminación de los Bills y la desafortunada fractura de tobillo de Bo Nix, quarterback de Denver, podría llevarlo al Super Bowl LX y guiar una vez más a los Patriots hacia el estrellato para conseguir su séptimo anillo.
Hoy enfrentará a unos Houston Texans, cuya defensa es una de las más temibles de la liga. Si New England, comandado por Maye, quiere postularse como campeón de la Conferencia Americana, este es el tipo de juego que demostrará si está listo para lograrlo.