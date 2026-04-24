Drama, historia y un robo en casa: lo mejor de la primera ronda del Draft NFL 2026
Pittsburgh fue sede del Draft por primera vez en su historia y la ciudad no defraudó. La primera ronda del jueves por la noche dejó un corredor que se convirtió en el más caro de la liga sin haber jugado un partido profesional, dos equipos peleando por el mismo receptor en tiempo real, y a los Steelers mirando cómo les robaban a su jugador preferido frente a su propia afición.
La noche arrancó sin sorpresas. Las Vegas Raiders eligieron al quarterback Fernando Mendoza de Indiana con el pick número uno. Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional con los Hoosiers, es el segundo latino en la historia de la NFL en ser la primera selección del draft. Los Jets tomaron al pass rusher David Bailey de Texas Tech con el pick dos.
Con el pick tres, los Arizona Cardinals eligieron al corredor Jeremiyah Love de Notre Dame y lo convirtieron en el jugador más caro en su posición en la historia de la NFL sin haber jugado un partido profesional. Su contrato garantiza 53 millones de dólares en cuatro años, por encima de Saquon Barkley y Ashton Jeanty.
El gerente general de los Cardinals tuvo que admitir después que hubo un pequeño detalle de caos: el equipo marcó el número equivocado para llamarle. No fue un drama de estrategia. Fue un error de agenda de contactos.
El mayor drama de la noche ocurrió en el pick 20. Los Pittsburgh Steelers, en su propio estadio, ya tenían a Makai Lemon en el teléfono diciéndole que lo elegirían con el 21. Lo que no sabían es que los Eagles acababan de completar un canje con los Cowboys para subir un lugar y llevarse exactamente al mismo jugador.
Lemon lo contó después: tenía a Pittsburgh en la línea cuando su teléfono no dejó de timbrar. Era Filadelfia. Los Steelers terminaron eligiendo a un tackle ofensivo y cambiando de plan en cuestión de segundos frente a su propia afición.
La otra sorpresa grande fue la de los Rams. Con el pick 13 eligieron al quarterback Ty Simpson de Alabama como sucesor eventual de Matthew Stafford, una decisión que claramente no fue del entrenador Sean McVay. Ante los medios, McVay apareció visiblemente apagado y tenso. Cuando le preguntaron qué le había dicho a Stafford, respondió: "Eso lo dejo entre nosotros". Su cara lo dijo todo sin necesidad de más palabras.
Los grandes ganadores de la noche fueron los New York Giants y los Dallas Cowboys, los dos equipos más activos de la NFC Este. Los Giants tenían dos picks en el top diez y los usaron bien: tomaron al linebacker Arvell Reese de Ohio State en el pick cinco, un prospecto que esperaban en segunda ronda y cayó por sorpresa, y al tackle ofensivo Francis Mauigoa en el diez para proteger a su quarterback Jaxson Dart.
Los Cowboys subieron del pick doce al once para asegurar a Caleb Downs de Ohio State, el mejor defensivo secundario de la NCAA en 2025, y luego con el pick 23 que recibieron de los Eagles tomaron al ala defensiva Malachi Lawrence. Dallas entró con dos necesidades urgentes en defensiva y salió con dos respuestas.
Hoy viernes el draft continúa con las rondas dos y tres a partir de las cinco de la tarde hora de México. El sábado las rondas cuatro a siete arrancan a las diez de la mañana para cerrar el proceso con 257 selecciones totales.