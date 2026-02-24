Drama e incertidumbre en puerta en el NFL Combine
Probablemente estoy como mucha gente en este momento, varado en la Costa Este y sin poder llegar al NFL Combine. La mayoría de los jugadores no entrenan en el noreste, así que trasladar prospectos a Indianapolis para el combine no será un gran problema. Pero muchos miembros del personal de los equipos y agentes viven en el corredor de la I-95, que está siendo azotado por la Blizzard of 2026.
Por esa razón, las “underwear Olympics” anuales de la NFL podrían tener una sensación distinta en 2026.
Eso no impedirá que les presentemos nuestra tradicional extravaganza previa al combine en las conclusiones de esta semana. Y, con suerte, tampoco evitará que yo llegue a Indy por mucho tiempo.
Mientras tanto, hay mucho que analizar cuando se trata de la clase de este año. Lo que podría faltarle en poder estelar o en prototipos físicos fuera de lo común en la parte alta, lo compensa con drama e imprevisibilidad. También ofrece profundidad, incluso en posiciones premium. Este año, como explicaremos, es un buen momento para buscar un receptor o un edge rusher en el draft. Sin embargo, no van a encontrar a Calvin Johnson o a Julius Peppers en la cima.
Para desmenuzar todo esto, recurrí a Daniel Jeremiah de NFL Network y a Todd McShay de The Ringer. Trabajé con D.J. durante años en NFLN, y McShay vive relativamente cerca de mí. Desde hace tiempo siento que ambos evalúan y discuten a los prospectos como lo harían GMs, scouts y coaches, razón por la cual, cada año, me siento con ellos antes del combine para revisar la clase completa y combinar sus conclusiones con lo que yo sé tras hablar con equipos.
Espero que se sientan más informados al navegar la montaña de información que se viene esta semana.
Aquí están mis conclusiones tras analizar el panorama con Jeremiah y McShay, con una sección extra al final para ayudarles a entender todos los temas fuera del draft que abordaremos en los próximos siete días.
Fernando Mendoza
Fernando Mendoza es una selección digna del No. 1 global, pero no del tipo que sería la primera selección en cualquier draft. La estrella de Indiana, ganador del Heisman y campeón nacional, no es Josh Allen ni Patrick Mahomes, y eso es lo que frena a algunos a la hora de coronarlo como una elección indiscutible al estilo de Andrew Luck en 2012 o Trevor Lawrence en 2021. Pero sí, hay mucho que gusta en el jugador de 22 años.
“Físicamente y mentalmente duro, eso es lo primero que notas: se mantiene firme y no se descompone”, dijo Jeremiah. “Tiene aplomo, además. Tiene manos rápidas. Lo ves con todo el RPO que ejecutan. Obviamente, el tamaño, 6'4", 225 libras, eso viene desde la primavera. Todo eso está bien. El reto es que hay tantos RPO que tienes que encontrar el resto de su repertorio.
“Así que revisé todos los terceros y largo (tercera y siete o más), todos los envíos en zona roja, todas las situaciones de cierre de partido, y es realmente, realmente bueno en esos escenarios. Toma buenas decisiones, es preciso, puede lanzar con potencia, todo lo que necesitas. Puede hacer todo eso”.
Con eso en mente, Jeremiah señaló que si agrupáramos las últimas cinco clases del draft, de 2022 a 2026, la calificación de Mendoza al salir de la universidad lo colocaría cuarto entre 12 quarterbacks de primera ronda, solo detrás de los prospectos de 2024 Caleb Williams, Jayden Daniels y Drake Maye. McShay lo ubicó quinto en ese grupo, detrás de esos tres y de Cam Ward.
Dicho esto, hay imperfecciones. Jeremiah considera que Mendoza puede ser algo robótico y señaló que en su tape de Cal se mostraba algo “frenético” en situaciones caóticas. Curt Cignetti ayudó a pulir eso. Pero Mendoza también tuvo mejores compañeros, un mejor esquema y situaciones de juego más favorables en 2025, así que es válido preguntarse qué pasará cuando vuelva a un terreno más equilibrado. Luego está la cuestión de su techo.
“Si yo soy los Raiders, lo tomo en el No. 1, y realmente creo que lo tomarán en el No. 1”, dijo McShay. “No tienes muchas oportunidades de seleccionar tan alto. Creo que es un quarterback que absolutamente lo merece y que tiene la oportunidad de ser un buen titular en la NFL. De verdad lo creo. Y pienso que si todo funciona y lo rodeas bien, puede ser un titular top 10 en la liga. Pero tampoco he hablado con una sola persona que piense que es élite. Esa es la conversación: puede ser un tipo sólido, pero no lo tengo como uno de los tipos”.
McShay añadió que, a su juicio, Mendoza será atractivo para el socio minoritario de los Raiders, Tom Brady. “Menospreciado, ni siquiera le permitieron intentar quedarse en Miami, tuvo que ir de un lado a otro para llegar hasta aquí, con esa espina clavada, un nerd total del football, competitivo, vive el juego, alto, ve el campo, preciso, trabaja dentro del sistema”, dijo McShay. “Probablemente ve mucho de sí mismo, de un joven Tom Brady, en Mendoza”.
Combine: Panorama de quarterbacks
Asumiendo que los Raiders tomen a Mendoza con la primera selección global, el resto de los equipos necesitados de quarterback probablemente pondrán la mira en 2027. Para ilustrar ese punto, McShay mencionó nada menos que 11 nombres: Oregon (Dante Moore), Texas (Arch Manning), Texas Tech (Brendan Sorsby), South Carolina (LaNorris Sellers), Ole Miss (Trinidad Chambliss), Miami (Darian Mensah), Ohio State (Julian Sayin), Notre Dame (C.J. Carr), LSU (Sam Leavitt), UCLA (Nico Iamaleava) y Oklahoma (John Mateer). No todos serán selecciones de primera ronda, pero todos están en su radar con un año de anticipación.
Para ampliar la discusión, le pregunté tanto a Jeremiah como a McShay si Moore habría podido competir por el No. 1 si se hubiera declarado elegible. Ambos tenían a Mendoza mejor evaluado. Sin embargo, coincidieron en que Moore podría haber escalado posiciones durante el proceso, y que los Raiders lo estaban evaluando seriamente antes de que decidiera permanecer en la universidad.
Entonces, ¿qué queda para el resto de la clase 2026? Más allá de Mendoza, no hay otro primera ronda indiscutible. Después de Alabama (Ty Simpson), puede que no se seleccione otro quarterback hasta el tercer día del draft. Y Simpson, quien rechazó ofertas lucrativas para transferirse a Tennessee y Miami, todavía tiene trabajo por hacer si quiere evitar caer al Día 2.
“Es de baja estatura”, dijo McShay. “Es más atlético de lo que la gente le reconoce. Y tiene mejor brazo en términos de energía en el balón, velocidad. Pero no hay un rasgo físico élite en Ty Simpson. Además, encaja en ese grupo complicado de quarterbacks inexpertos que llegan a la NFL [en cuanto a titularidades en la universidad]—los Trubisky, los Anthony Richardson. … Pero lo más importante que diré es que, te lo prometo, a nueve juegos de iniciada la temporada, Ty Simpson era el mejor quarterback del football colegial”.
Después de eso, la protección de pase de Alabama se vino abajo, sufrió algunos golpes y el juego terrestre desapareció. Así que hay razones para creer que lo que entusiasmó a muchos en septiembre y octubre podría reaparecer. También está el factor experiencia: Simpson pasó dos años enfrentando en prácticas a la defensa de Nick Saban. Aun así, no es un consenso de primera ronda, al menos por ahora.
Más allá de esos dos, se trata de asumir riesgos. A Jeremiah le gusta la idea de que alguien apueste por Miami (Carson Beck), quien tuvo una carrera universitaria accidentada antes de cerrar con fuerza: “Como pasador me recuerda a Carson Palmer, pero no juega la posición tan bien como [Palmer] la jugaba”. McShay, por su parte, prefiere a LSU (Garrett Nussmeier), cuya complicada última temporada universitaria lo sacó de la conversación como proyectado de primera ronda en la pretemporada. “Hay muchas similitudes” entre él y Simpson, señaló.
Combine: Running backs
El mejor jugador del draft podría ser un running back. Notre Dame (Jeremiyah Love) es segundo en el ranking de Jeremiah. Tanto McShay como Jeremiah ven a Love como el tipo de corredor que hemos visto seleccionado dentro del top 10 en la última década: un auténtico tres downs, con el volumen y la potencia para ser un caballo de batalla. Love ha sido comparado con Atlanta (Bijan Robinson) cuando salió al draft. Jeremiah dijo que su calificación sobre la estrella de los Irish es superior a la que tenía sobre Zeke Elliott antes del draft, inferior a la de Saquon Barkley y similar a la de Christian McCaffrey.
“Este tipo es más Bijan en el sentido de que es más sedoso, más fluido, con pies más rápidos, más atlético de lo que crees”, explicó McShay. “Creo que con Love, cuando encuentra un hueco—y obviamente todos tienen la imagen mental del juego del CFP hace un año, la carrera de 98 yardas—lo ves mucho en el tape: acelera, da dos o tres pasos y convierte ganancias de ocho o 12 yardas en 25 o en touchdown”.
Jeremiah agregó que lo que considera único en Love para generar jugadas grandes es su “capacidad para hacer fallar tacleadas sin reducir la velocidad, lo cual es muy raro”. Es un rasgo, continuó, que también se ve en la estrella de los Lions, Jahmyr Gibbs, aunque Gibbs no tiene el mismo tamaño ni potencia que Love. En el juego aéreo, añadió Jeremiah, “es muy fluido y suave, y tiene excelentes manos”.
Otro factor que eleva el valor de Love: su posición es una de las más débiles en esta clase. McShay y Jeremiah coincidieron en que su compañero en Notre Dame, Jadarian Price, un corredor instintivo, fuerte y sólido, es claramente el segundo mejor prospecto. “Tengo a Love, luego una caída, Price, y después hay una brecha considerable hasta que llego a [Nebraska] Emmett Johnson y [Arkansas] Mike Washington Jr.” McShay también incluyó en ese siguiente grupo a los corredores de Penn State, Nicholas Singleton y Kaytron Allen, quienes tuvieron temporadas decepcionantes tras regresar como seniors.
Combine: Wide receivers
A diferencia del grupo de running backs, la clase de receptores no tiene una figura dominante como Love, pero sí cuenta con una gran cantidad de talento de alto nivel. McShay tiene a Ohio State (Carnell Tate), USC (Makai Lemon), Arizona State (Jordyn Tyson) y Washington (Denzel Boston) firmemente proyectados en la primera ronda. Jeremiah incluye a esos cuatro, además de Indiana (Omar Cooper Jr.), dentro de su top 20. Y, de nuevo, aunque no hay un A.J. Green, Julio Jones o Ja’Marr Chase en este grupo, cada uno aporta algo distinto.
“Son sabores totalmente diferentes entre esos muchachos de arriba”, dijo Jeremiah. “Inicialmente tenía a Lemon y luego a Tate. Acabo de intercambiarlos. Tienen la misma calificación. Uno es puramente slot que puede jugar por fuera, y el otro es más un receptor exterior y vertical. Simplemente pensé que, con el tamaño de Carnell Tate, le di un pequeño empujón. Pero están ahí arriba, luego Lemon. He separado un poco a esos dos. Y después tengo un grupo con tres jugadores distintos: Jordyn Tyson, Denzel Boston y Omar Cooper”.
Y eso está lejos de ser todo. Después vienen Tennessee (Chris Brazzell II), Georgia (Zachariah Branch) y Texas A&M (KC Concepcion), quienes tienen posibilidades reales de colarse en la primera ronda. Luego están los receptores de gran tamaño: Virginia (Malachi Fields), Indiana (Elijah Sarratt), Alabama (Germie Bernard), Louisville (Chris Bell) y Oklahoma (Deion Burks). Hay muchos nombres, lo que convierte a este en un año ideal para encontrar una estrella en el Día 2.
McShay señaló que solo dos clases han colocado a 12 receptores en las primeras dos rondas en los últimos 30 años—2020 y 2022 tuvieron 13 en ese rango. Y cree que esta generación tiene una oportunidad real de igualar esa cifra (dijo que 12 deberían ser seguros en las dos primeras rondas, según sus calificaciones). Jeremiah añadió que el número de receptores seleccionados en las primeras tres rondas ha rondado los 15 por año en los últimos cinco drafts. Actualmente, él tiene 19 receptores con calificaciones de ese nivel.
Para Jeremiah, Cooper destaca como un receptor duro y físico que le gusta más que a otros evaluadores, y que encaja en el molde reciente de jugadores como Cooper Kupp, Amon-Ra St. Brown, Puka Nacua y Jaxon Smith-Njigba. “Escribí que es el receptor más ‘Rams’ del draft”, dijo D.J. Y Burks es otro que le gusta, como alguien que podría desarrollarse en la NFL mejor de lo que fue como jugador colegial (al estilo de Stefon Diggs o Nico Collins).
Combine: Pass rushers
De manera similar, entre los edge rushers hay distintos perfiles hasta lo más alto del tablero. En la cima están Ohio State (Arvell Reese), junto a un pass rusher más tradicional como Texas Tech (David Bailey). La comparación más común para Reese, un híbrido entre linebacker off-ball y edge rusher, es Micah Parsons, con este tipo de perfiles volviéndose más frecuentes (Abdul Carter, Jihaad Campbell, Jalon Walker el año pasado). Bailey, por su parte, fue comparado por Jeremiah con Brian Burns, mientras que McShay lo relacionó con Nik Bonitto y una versión menos robusta de Khalil Mack.
“Alguien con quien hablé en la liga, un GM, me dijo: ‘No operamos con la moneda de la esperanza’”, comentó McShay. “Todos esperamos que Arvell Reese tenga la trayectoria de un Micah Parsons, ¿cierto? Pero todavía no hay suficiente evidencia. Sé que será un gran jugador. En el peor de los casos, es Devin Lloyd. Y eso sigue siendo un jugador tremendo. En cambio, con David Bailey, sé exactamente lo que es como pass rusher. Algunos debaten que si realmente necesitas un edge rusher puro, ¿no es mejor tomar a Bailey en lugar de apostar por el desarrollo de Reese hacia ese rol?”
“No hay un Nick Bosa”, añadió Jeremiah. “Pero todos proyectan bien. Es como los receptores: distintos sabores. Mucho dependerá de cómo quieras utilizarlos en tu esquema. Bailey es una recta endemoniada, con toda esa producción. Y creo que tiene cierto pulido. Reese, en cambio, tiene muchísimo en su físico, mucha explosividad y poder. Tienes que definir exactamente cómo usarlo, pero posee cualidades raras”.
Ninguno de los dos debería durar mucho—ambos podrían irse fácilmente dentro del top cinco—y aun después de que salgan del tablero, quedará bastante talento. Los edge rushers de Miami, Rueben Bain Jr., a quien Jeremiah recordó como una mezcla de Trent Cole y Brandon Graham de sus días en los Eagles, y Akheem Mesidor, son los siguientes en la lista. Jeremiah coloca a Bain junto a Reese y Bailey, aunque un escalón abajo, mientras que McShay se ha convencido del valor del veterano Mesidor (“Los equipos quieren un pass rusher como Mesidor más”) como superior incluso a su compañero.
Jeremiah ubica a Mesidor en el siguiente grupo junto a Texas A&M (Cashius Howell), Auburn (Keldric Faulk) y Clemson (T.J. Parker), todos con posibilidades reales de salir en primera ronda. En esa zona también aparecen prospectos como Oklahoma (R Mason Thomas) y Missouri (Zion Young), dependiendo de lo que esté buscando cada equipo. La profundidad del grupo debería mantener bien surtidas las opciones de edge rusher hasta la tercera ronda. Y luego están Michigan (Derrick Moore), Auburn (Keyron Crawford), Illinois (Gabe Jacas), y así sucesivamente.
“Los edge y los linebackers a veces se mezclan un poco en cómo los clasifican”, dijo Jeremiah. “Pero en promedio, en los últimos cinco años, tienes cinco defensive ends y cuatro linebackers dentro del top 50. Incluso si asumieras que esos cuatro linebackers fueran edges, que no lo son, ahora mismo tengo nueve edge rushers dentro de mis 50 mejores jugadores, con literalmente dos más tocando la puerta. Va a ser una ola de estos tipos saliendo del tablero”.
Combine: Linebackers
Entre las posiciones no premium, linebacker es una que vale la pena seguir de cerca. Jeremiah planteó la pregunta sobre cómo abordarán los equipos la posición: de los cuatro linebackers titulares en el Super Bowl, tres fueron agentes libres no reclutados y el otro fue una ex selección de tercera ronda que ha sido cambiado dos veces. El punto es claro: hoy en día no necesariamente necesitas talento premium en esa posición.
Aun así, hay mucho que gusta, comenzando con Ohio State (Sonny Styles), un safety convertido en linebacker que se ha transformado en un muro contra el juego terrestre.
“Es un fenómeno”, dijo Jeremiah. “Creo que es mejor que Tremaine Edmunds cuando salió al draft, y él fue 16 global en 2018. Me recuerda mucho a Fred Warner por la longitud y el atletismo—todo eso es realmente bueno”.
Después viene Georgia (C.J. Allen) como otro potencial primera ronda, mientras que Texas (Anthony Hill Jr.) y Cincinnati (Jake Golday) —“Va a correr extremadamente rápido”, dijo Jeremiah— probablemente se ubiquen en la segunda ronda. Pitt (Kyle Louis), Texas Tech (Jacob Rodriguez) y Alabama (Justin Jefferson) lucen como posibles selecciones dentro del top 100.
“Todos esos muchachos van a ser titulares y tendrán roles desde el inicio”, afirmó Jeremiah. “Y luego tienes a Bryce Boettcher, Owen Heinecke, que son jugadores sólidos. Josiah Trotter está en esa mezcla. Tengo a 10 jugadores con calificaciones de primeras tres rondas. Eso es positivo”.
Combine: Safeties
Hay tres safeties de alto nivel, y el mejor podría ser el jugador más seguro de todo el draft. Todo comienza con el ganador del Thorpe Award, Caleb Downs, quien fue titular como freshman verdadero en Alabama, luego se transfirió y ganó un campeonato nacional en Ohio State, convirtiéndose en uno de los defensivos más condecorados del país en sus dos años en Columbus. Hay muy pocas dudas sobre que Downs será un buen profesional. La pregunta es qué tan bueno puede llegar a ser.
“Me gusta; para mí es una mejor versión de Brian Branch”, dijo Jeremiah. “No lo pongo en la categoría de Derwin James o Kyle Hamilton. No es tan fuera de lo común como ellos. No hay tantas jugadas espectaculares. Pero Brian Branch es realmente, realmente muy bueno. A este jugador lo describiría como alguien en quien el todo es mayor que la suma de las partes. Es alguien que hará que todos a su alrededor jueguen mejor. Es confiable, consistente y duro”.
Simplemente no mide 6'3" ni probablemente correrá las 40 yardas en 4.3 segundos. Toledo (Emmanuel McNeil-Warren) podría acercarse más a ese perfil tipo Nick Emmanwori y, según Jeremiah, tiene posibilidades de colarse en la primera ronda. Luego está Oregon (Dillon Thieneman), sólido en todos los aspectos, con proyección de segunda ronda y con muchas probabilidades de ser titular desde temprano en la NFL.
Combine: Offensive tackles
Curiosamente, los mejores tackles de este año son right tackles. Y por eso quise profundizar un poco en Utah (Spencer Fano) y Miami (Francis Mauigoa). Parte de la explicación, en ambos casos, es que sus equipos tienen opciones razonables para cubrir el lado izquierdo (más sobre eso en un momento). Pero estos casos son particulares, no parte de una tendencia más amplia.
“Son jugadores opuestos”, dijo McShay. “Mauigoa es un right tackle enorme. Ha sido right tackle. Proyecta como right tackle, incluso si hubiera jugado por izquierda en la universidad, con 6’6” y 325 libras. Fano, cuando baja del autobús, parece un left tackle. Mide 6’5”, 300 libras, es muy buen atleta, se mueve bien, sale rápido de su stance. Juega con balance. Pero no es tan dominante físicamente como Mauigoa. Son opuestos. Y Fano, que parece left tackle, ha jugado su carrera como right tackle porque [Caleb] Lomu, que también es extremadamente atlético, aunque más crudo que Fano, jugó como left tackle”.
Ninguno es Joe Alt, Rashawn Slater o Penei Sewell. Pero ese tipo de talento no es fácil de encontrar, y esta clase no tiene uno así.
Ambos, sin embargo, ofrecen cierta flexibilidad para moverse al interior como guards si el experimento como tackle no funciona, lo cual ayuda a mitigar el riesgo de que resulten un bust. Lomu es interesante porque es un proyecto en desarrollo, pero tiene las medidas y el atletismo para convertirse en un verdadero titular como left tackle en la NFL. Después está Alabama (Kadyn Proctor), con mucho talento, aunque la pregunta es dónde encaja mejor (probablemente como right tackle o guard en la NFL).
Y, por cierto, Jeremiah cree que el mejor liniero ofensivo del draft no es uno de estos tackles colegiales, sino un guard: Penn State (Olaivavega Ioane).
Combine: Otras posiciones a seguir
Tight end no es una posición particularmente fuerte este año, pero el mejor prospecto vale la pena observarlo. Oregon (Kenyon Sadiq) es fascinante—tiene potencial para dar un verdadero espectáculo en Indy. Con 6’3” (quizá un poco menos) y alrededor de 240 libras, el jugador de 20 años podría registrar tiempos propios de receptor en las 40 yardas y saltar como basquetbolista.
“Va a generar conversación, y definitivamente es un tweener a la vieja escuela”, dijo Jeremiah. “Está construido como un fullback clásico. Está lleno de músculo. Bloquea con todo. Pero será un H/move. No es tan fluido como Brock Bowers, pero ese será el menú de cómo intentas usarlo. Y lo otro es que soltó algunos pases este año. Bowers tiene mejores manos, pero este chico es súper dinámico y duro”.
Después de él, la posición se aplana un poco, con Ohio State (Max Klare) —transferido desde Purdue, como Burks y Thieneman— y Vanderbilt (Eli Stowers) compitiendo por salir en el segundo día del draft. Hay otras posiciones con un perfil similar: sin una respuesta clara en la cima, pero con potencial interesante.
• En defensive tackle no hay una figura dominante. Texas Tech (Lee Hunter) es el jugador con mayor techo; Ohio State (Kayden McDonald) es el especialista sólido contra la carrera; Florida (Caleb Banks) es la apuesta de alto riesgo y alta recompensa. Clemson (Peter Woods), quien fue comparado por McShay con Mason Graham, comenzó el año como el mejor prospecto y posible top 10, y será interesante ver cuánto ha caído tras una temporada algo discreta.
• Corner es otro grupo con volumen más que estrellas. Tennessee (Jermod McCoy) se perdió la temporada 2025, pero dio buena pelea ante la estrella de Ohio State, Jeremiah Smith, al cierre de una sólida campaña 2024. Estará compitiendo con Mansoor Delane (los evaluadores quieren ver qué tan rápido corre) por ser el primero en salir del tablero. Tennessee (Colton Hood) y South Carolina (Brandon Cisse) deberían venir después, y hay una camada profunda de nickel corners —Indiana (D’Angelo Ponds), Miami (Keionte Scott), South Carolina (Jalon Kilgore)— para explorar.
Apuntes rápidos
Y, por supuesto, como siempre, habrá mucho negocio fuera del draft que discutir en Indy. Se resolverá, incluso si el clima lo retrasa un poco. Pero eso no significa que no haya algunos roces en el camino (quizá la tormenta pone a todos de mal humor… o quizá solo a mí). Vamos punto por punto.
• Los Raiders se sentarán con los representantes de Maxx Crosby. Creo que todas las partes trabajarán hacia una decisión sobre cómo manejar las próximas semanas, ya sea que Vegas renueve votos con su mayor estrella o no. Su contrato, por cierto, es bastante transferible vía trade. Y aunque parece que aún hay resentimientos, los Raiders promovieron a su antiguo coach de posición, Rob Leonard, como nuevo coordinador defensivo.
• Se trabajará en contratos, y sería inteligente que algunos equipos se adelanten con sus máximas figuras, como hicieron los Texans el año pasado con Derek Stingley Jr.. Entre quienes están en fila para grandes extensiones estarían Bijan Robinson en Atlanta; Jahmyr Gibbs, Brian Branch, Jack Campbell y Sam LaPorta en Detroit; Jaxon Smith-Njigba y Devon Witherspoon en Seattle; y Christian Gonzalez en New England, entre otros.
• La decisión de Aaron Rodgers sobre regresar a Pittsburgh para reunirse con Mike McCarthy o retirarse será tema de conversación.
• También lo será el futuro de Travis Kelce en Kansas City.
• Se mencionarán nombres en posibles trades. Las preguntas volverán a girar en torno al WR de los Eagles, A.J. Brown. No estoy seguro de que Philadelphia pueda obtener el valor suficiente que justifique desprenderse de él en este momento. Veremos.
• Sobre la propuesta de cambio de regla de los Rams respecto al “Seattle two-pointer”… tengo que pensarlo un poco más, pero no hay duda del impacto que tuvo. Si los Seahawks no consiguen esos dos puntos y pierden por ese margen, el juego por el título de la NFC se habría disputado en Los Angeles. Y considerando que el partido se decidió por cuatro puntos en Seattle, existe la posibilidad de que eso hubiera llevado a Matthew Stafford y Sean McVay a su segundo título juntos, al final de la quinta temporada de Stafford como Ram.
• Hablando de contratos grandes, el inminente acuerdo de Lamar Jackson también generará conversación, ahora con un nuevo staff de coaches en los Ravens.
• Da la impresión de que el hecho de que los Dolphins se desprendieran de Tyreek Hill y Bradley Chubb es el preludio para acumular un cofre de capital de draft, y cuentan con varios veteranos que podrían interesar a contendientes.
• Apostaría a que el nombre de Malik Willis aparecerá en las noticias.
• Y, finalmente, deberíamos conocer la cifra final del tope salarial de la NFL, que superará por primera vez la marca de los 300 millones de dólares.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/02/2026, traducido al español para SI México.