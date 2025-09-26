El mítico Maracaná recibirá un partido de la NFL en 2026
La NFL continúa su expansión internacional y anunció que celebrará un partido de temporada regular en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro en 2026, marcando un nuevo hito en la historia del football americano en Sudamérica.
El acuerdo, alcanzado entre la liga estadounidense y las autoridades de la ciudad y el estado de Río, contempla la realización de tres encuentros oficiales en la capital carioca durante los próximos cinco años.
“No podríamos estar más emocionados de jugar en una de las ciudades más icónicas del mundo: Río de Janeiro”, afirmó el comisionado de la NFL, Roger Goodell. “Esperamos trabajar estrechamente con nuestros socios en el Maracaná para profundizar nuestros vínculos con los millones de fanáticos en Brasil y América del Sur”, agregó.
Este anuncio se produce tras el éxito de los dos partidos celebrados en São Paulo, el más reciente el pasado 5 de septiembre, cuando los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los Los Angeles Chargers se enfrentaron ante más de 47.000 espectadores.
Según datos de la liga, Brasil es actualmente el segundo mayor mercado internacional de la NFL, con una base estimada de 36 millones de aficionados.
“Miles de turistas y fanáticos han soñado con ver un partido de la NFL en el estadio más famoso del mundo”, señaló Cláudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro. “Es una oportunidad histórica para el deporte y para Río”.
El estadio Maracaná, con capacidad para unos 74.000 espectadores, es un ícono del fútbol mundial y ha sido sede de eventos de talla internacional como la final del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es también el hogar de los tradicionales clubes Flamengo y Fluminense.
La fecha exacta y los equipos participantes para el encuentro en 2026 aún no han sido anunciados, pero se espera una gran movilización de aficionados locales e internacionales para el que promete ser un evento sin precedentes en el continente.