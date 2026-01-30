El primero de su generación: Sam Darnold llega al Super Bowl
Sam Darnold pasó de ser una apuesta fallida a convertirse en el rostro de una de las historias de redención más contundentes que ha visto la NFL en años recientes. Fue descartado por dos de las organizaciones más inestables de la liga. Hoy es quarterback de un equipo de Super Bowl y el pasador con más victorias acumuladas en las últimas dos temporadas. La narrativa sobre su carrera cambió por completo.
Todo comienza en 2018. Sale del Draft como la tercera selección global, elegido por los New York Jets, señalado como uno de los mariscales llamados a marcar una era. El contexto resulta tóxico desde el inicio: rotación de entrenadores, pobre estructura ofensiva y presión inmediata. El desarrollo se estanca. El talento no desaparece, pero el entorno no acompaña. El proyecto se rompe antes de madurar.
En 2021 llega a Carolina. Con los Panthers muestra destellos de estabilidad, pero la franquicia repite el patrón: cambios, derrotas y falta de continuidad. Pierde la titularidad, luego su lugar en el roster. Dos equipos en reconstrucción lo dejan ir. Para la liga, el veredicto parece claro.
San Francisco representa una pausa estratégica. Los 49ers lo integran como suplente dentro de uno de los ecosistemas ofensivos más estructurados de la NFL. No suma titularidades, pero sí algo más importante: tiempo, aprendizaje y reconstrucción mental. Es el punto de inflexión silencioso.
El giro visible llega en Minnesota. Tras la lesión de J.J. McCarthy, Darnold asume la titularidad de los Vikings. Responde con la temporada más estable de su carrera: marca de 14–3, eficiencia en zona roja y control situacional del partido. Minnesota cae en playoffs ante los Rams (30–20), y las dudas regresan. ¿Era solo un buen año dentro de un sistema favorable?
La respuesta se escribe en 2025. Los Seattle Seahawks apuestan por él como titular definitivo. Darnold ofrece la versión más completa de su trayectoria: lectura pre-snap más rápida, mejor toma de decisiones bajo presión y liderazgo sostenido. Seattle vuelve a ganar 14 partidos. En la final de conferencia, el rival es otra vez Los Angeles. Esta vez el guion cambia. Los Seahawks vencen a los Rams y aseguran su lugar en el Super Bowl. La derrota que lo persiguió se convierte en redención.
Los números sostienen la dimensión del salto. Sumando las últimas dos temporadas —incluidos playoffs— Darnold acumula 30 victorias, la cifra más alta para cualquier quarterback en ese lapso. Supera a nombres consolidados como Josh Allen (28), Jalen Hurts (27) y Patrick Mahomes (23). Ya no es narrativa: es producción y resultado.
El contraste con su generación amplifica la historia. Darnold se convierte en el primer quarterback del Draft 2018 en llegar a un Super Bowl, por delante de Baker Mayfield, Josh Allen y Lamar Jackson, todos considerados proyectos franquicia desde el inicio.
Su carrera deja una conclusión incómoda para la evaluación tradicional de talento: el quarterback importa, pero el contexto también. Darnold no se transformó de un año a otro; cambió el ecosistema que lo rodea. Estructura, estabilidad y paciencia hicieron lo que la urgencia y el caos no pudieron.
La NFL suele encumbrar primero al más brillante. A veces, sin embargo, termina reconociendo al que resiste. De descartado a líder de un equipo de Super Bowl, Sam Darnold convirtió el fracaso temprano en combustible y demostró que algunas trayectorias no se definen por cómo empiezan, sino por cuánto sobreviven antes de despegar.