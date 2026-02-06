SI Mexico

El ‘viejo’ Matthew Stafford, MVP en la NFL

A los 37 años y en su temporada 17, Matthew Stafford fue elegido MVP de la NFL tras una votación histórica por su estrechez, confirmando su resurgir como uno de los mariscales más productivos de la liga.

Matthew Stafford, QB de Los Angeles Rams, gana su primer MVP de la NFL a sus 37 años. Prometió volver la siguiente campaña
San Francisco, Estados Unidos


En su temporada 17 en la NFL, el quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue reconocido el jueves con su primer premio MVP (Jugador Más Valioso), al superar al joven Drake Maye (Patriots) en una ajustada votación.

Maye, mariscal de campo de 23 años, se quedó sin el máximo galardón de la fase regular pero el domingo tendrá la oportunidad de conquistar su primer título de la NFL en el Super Bowl, que enfrentará a los Patriots ante los Seattle Seahawks.

Stafford, de 37 años, superó a Maye por apenas cinco puntos (366 contra 361) en la votación más cerrada desde 2003.

Este reconocimiento llega una semana después de que los Rams sufrieran una dolorosa derrota en la final de la Conferencia Nacional ante los Seahawks.

El equipo angelino se quedó así a un paso de jugar su primer Super Bowl desde 2022, cuando alzó el trofeo de la mano de Stafford.

El mariscal de campo, elegido con el número uno del Draft de 2009 por los Detroit Lions, resurgió este curso liderando la liga en yardas de pase (4.707) y pases de touchdown (46), cometiendo solo ocho intercepciones.

El galardón fue anunciado en la gala ‘NFL Honors’ celebrada en el Palace of Fine Arts de San Francisco (California), cercano a la sede del Super Bowl el domingo, el Levi's Stadium de Santa Clara.

Más premios

En otros galardones, Jaxon Smith-Njigba (Seahawks) y Myles Garrett (Cleveland Browns) fueron nombrados Jugador Ofensivo y Defensivo del Año, respectivamente.

Tetairoa McMillan (Carolina Panthers) fue escogido como el Mejor Novato Ofensivo y Carson Schwesinger (Cleveland Browns) fue el Defensivo.

En los banquillos, Mike Vrabel (Patriots) recibió el galardón de Mejor Entrenador.

Los cinco últimos ganadores del premio MVP de temporada de la NFL:

2026: Matthew Stafford (Los Angeles Rams/quarterback)

2025: Josh Allen (Buffalo Bills/quarterback)

2024: Lamar Jackson (Baltimore Ravens/quarterback)

2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs/quarterback)

2022: Aaron Rodgers (Green Bay Packers/quarterback)

