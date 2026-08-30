Eliminar el Pro Bowl era la única decisión que podía tomar la NFL
La NFL finalmente dejó de ignorar los dos problemas evidentes que tenía con el Pro Bowl después de los cambios sísmicos que realizó el miércoles.
En lugar de solucionar el problema de los jugadores que rechazaban participar —y hacerlo de una manera competitiva—, la NFL decidió simplemente rendirse y eliminar el Pro Bowl, un partido de exhibición que fue diseñado para poner sobre el terreno a los mejores jugadores de la liga al mismo tiempo.
Claramente, se quedaron sin ideas sobre cómo hacer que el partido fuera más competitivo después de años de modificarlo, incluyendo convertirlo en un duelo de flag football y organizar una serie de minijuegos que parecían sacados de Mario Party.
Quizás la NFL podría haber encontrado otras formas creativas de conseguir que los mejores de los mejores participaran en un verdadero partido de futbol americano con tacleadas, pero los días en que los jugadores corrían a toda velocidad —como el fallecido Sean Taylor en el Aloha Stadium en 2007— para disputar un partido adicional que no tenía ninguna repercusión en la clasificación simplemente no iban a regresar. La temporada es demasiado larga y las lesiones ocurren con demasiada frecuencia.
Y se podría argumentar que quizá la NFL no puso exactamente todo su esfuerzo en solucionar su problema de falta de competencia porque los ratings del Pro Bowl siempre fueron sólidos hasta hace poco. Solo dos millones de espectadores vieron el Pro Bowl este año, una caída considerable respecto a los 4.7 millones de espectadores del año anterior. Así que eliminar el partido del Pro Bowl podría considerarse una decisión precipitada, pero ya era demasiado tarde para hacer algo que lo solucionara. El daño estaba hecho.
Que la NFL eliminara el Pro Bowl fue la decisión correcta y la única posible. Sin embargo, quizá no acertó con el segundo problema evidente, del que puede o no estar consciente. ¿Ser un jugador seleccionado al Pro Bowl todavía tiene algún peso? Esa es una pregunta que les hice a entrenadores y directivos de la liga en febrero, después de que muchos se mostraran indignados porque Shedeur Sanders fuera seleccionado al Pro Bowl pese a una temporada de novato irregular.
De acuerdo con The Athletic, la liga todavía planea mantener el reconocimiento del Pro Bowl y tener 88 selecciones para destacar a los mejores jugadores de ofensiva, defensiva y equipos especiales de ambas conferencias. Pero aquí está la parte interesante: los aficionados todavía tienen voz. El proceso para seleccionar a los jugadores del Pro Bowl se mantiene igual, con aficionados, entrenadores y jugadores teniendo cada uno el 33.3% de los votos.
“La NFL se equivocó cuando les dio a los aficionados derecho a votar”, me respondió por mensaje de texto un entrenador de la NFC en febrero. “Ahora el jugador más popular de TikTok va al Pro Bowl. Cuando votaban los entrenadores y los jugadores, significaba mucho más”.
Personalmente, tengo sentimientos encontrados sobre que los aficionados sigan teniendo derecho a votar. Por un lado, este entrenador tiene razón respecto a que muchos aficionados simplemente votan por sus jugadores favoritos de sus equipos favoritos. Por otro lado, hay muchos aficionados conocedores que realmente siguen de cerca a los 32 equipos, especialmente aquellos que participan en ligas de fantasy football que son mucho más competitivas de lo que fue el Pro Bowl durante la última década.
Seré sincero, quiero estar en contra del voto de los aficionados, pero los jugadores tampoco se toman exactamente en serio la votación. He estado en vestidores cuando llega el momento de que hagan su lista de los 100 mejores jugadores de la liga. Digamos simplemente que muchas de esas hojas con los 100 mejores terminan en el suelo. Además, ¿quién realmente tiene tiempo para sentarse y hacer una lista de entre 88 y 100 jugadores cuando la mayoría de los jugadores y entrenadores están concentrados únicamente en su equipo y en el rival de esa semana? No voy a ser parcial aquí y defender que los reporteros tengan voz a la hora de elegir a los jugadores del Pro Bowl, no cuando Bill Belichick quedó fuera del Salón de la Fama este año y Terrell Owens tuvo que esperar para ingresar a Canton porque fue desagradable con algunos reporteros.
Pero encontré a un entrenador de la NFC al que realmente le gustó que los aficionados todavía tengan participación en el Pro Bowl.
“Fue inteligente dejar atrás el partido”, escribió por mensaje de texto. “Me gusta que los aficionados tengan voto. All-Pro siempre significará más de todos modos. Pero los aficionados importan, y por eso este deporte es tan popular”.
Aunque existe desacuerdo respecto al proceso de votación, muchos parecen coincidir en que fue la decisión correcta darle la patada al partido del Pro Bowl.
“Es una temporada larga, los jugadores están golpeados”, dijo otro entrenador de la NFC. “Es difícil para ellos como jugadores [disputar otro partido]”.
Un entrenador de la AFC simplemente dijo “gran idea” respecto a eliminar el partido del Pro Bowl.
De nuevo, hay demasiados partidos en una temporada que quizá solo siga haciéndose más larga si dueños y jugadores llegan a un acuerdo sobre un calendario de 18 partidos en un futuro cercano. Y apenas ayer hubo más evidencia alarmante que sugiere que es común que los jugadores profesionales de futbol americano sufran de CTE. Basándose en los ratings más bajos de la historia, los aficionados han perdido interés en ver a jugadores de futbol americano fingir que juegan al futbol americano, y volver a incorporar la intensidad física al partido de exhibición simplemente no era una opción cuando se trata de la seguridad de los jugadores.
El Pro Bowl tenía que desaparecer. Aun así, no estoy convencido de que ser seleccionado al Pro Bowl vaya a significar algo a partir de los cambios del miércoles. Pero al menos la liga finalmente hizo un esfuerzo real por devolverle prestigio al Pro Bowl.
“Ser reconocido como uno de los mejores de la liga en tu posición es algo que los jugadores siempre apreciarán y recibirán con agrado, en mi opinión”, dijo nuestro segundo entrenador de la NFC.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/08/2026, traducido al español para SI México.