Empresario mexicano se convierte en copropietario de los Seattle Seahawks
El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères se convirtió oficialmente en copropietario de los Seattle Seahawks, después de completarse este jueves la venta de la franquicia a un grupo encabezado por la familia Khosla.
Hevia Baillères, fundador de la firma de inversión HBeyond, aparece en la lista oficial de nuevos propietarios publicada por Seattle. La familia Aramburuzabala también forma parte del grupo, por lo que hay más de una representación mexicana dentro de la nueva estructura de la franquicia.
La operación recibió la aprobación unánime de los propietarios de la NFL el pasado 26 de agosto y quedó cerrada este 3 de septiembre. La venta fue valuada en 9 mil 612 millones de dólares, un récord para una franquicia de la liga, de acuerdo con Reuters.
La familia Khosla tendrá el control de los Seahawks. Vinod Khosla ocupará el cargo de presidente del grupo, Neeru Khosla será la propietaria controladora y Neal Khosla fungirá como vicepresidente.
“No podría estar más orgulloso de que nos hayamos unido al grupo propietario de los Seattle Seahawks”, señaló Hevia Baillères en el comunicado difundido este jueves.
El empresario calificó su llegada a la franquicia como “un sueño hecho realidad” y cerró su mensaje con una declaración dirigida a los aficionados: “Estamos aquí para quedarnos y estamos aquí para ganar”.
El cambio de propietarios llega además con Seattle en la cima de la NFL. Los Seahawks son los vigentes campeones del Super Bowl LX, título conseguido en febrero, antes de que comenzara formalmente el proceso de venta de la franquicia.