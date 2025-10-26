Enfrentamientos clave, predicciones para el Cowboys-Broncos y más
La temporada está casi a la mitad, pero la carrera por los playoffs comienza a tomar forma.
En la Semana 8, hay una serie de juegos que podrían tener un impacto importante en el panorama de la postemporada. Uno de esos enfrentamientos ocurre en Baltimore, donde los Ravens (con solo una victoria) recuperan a Lamar Jackson, quien se perdió dos partidos por una lesión en el tendón de la corva. Baltimore se enfrentará a los Bears, que llegan con una racha de cuatro triunfos consecutivos.
Mientras tanto, los Panthers y los Bills se verán las caras en un duelo entre equipos que avanzan en direcciones opuestas. Carolina tiene récord positivo tras vencer consecutivamente a los Dolphins, Cowboys y Jets, mientras que los Bills buscan poner fin a una racha de dos derrotas tras su semana de descanso.
En la jornada vespertina, los Broncos y los Cowboys se enfrentarán en una batalla entre una defensa férrea y una ofensiva explosiva. Todo esto antes del domingo por la noche, cuando Aaron Rodgers se mida ante los Packers en el Acrisure Stadium, su primer partido contra Green Bay desde su salida en 2022.
Pero comenzamos con el duelo entre Bears y Ravens, un partido que Baltimore debe ganar sí o sí.
Bears (4–2) en Ravens (1–5)
Línea: Baltimore -6.5
Duelo clave: Derrick Henry y Lamar Jackson vs. la defensa terrestre de Chicago
Dato clave: Los Bears permiten 5.3 yardas por acarreo, el lugar 31 en la NFL.
Fecha, hora y TV: Domingo, 11:00 horas por NFL Games Pass en DAZN.
Si Baltimore quiere tener alguna posibilidad de llegar a los playoffs, todo comienza rompiendo su racha de cuatro derrotas consecutivas y venciendo a los Bears en casa.
Tras la semana de descanso, los Ravens probablemente recuperen a Jackson por primera vez desde la Semana 4. El entrenador John Harbaugh debería aprovechar las piernas de Jackson, siempre que su lesión esté completamente curada.
Chicago ha tenido problemas para detener la carrera, ocupando el lugar 31 en yardas por acarreo (5.3) y el 28 en yardas terrestres permitidas por juego (137.7). A pesar de todos sus problemas, los Ravens son segundos en YPC (yardas por acarreo) con 5.3, y eso sin Jackson durante tres juegos. Derrick Henry también parece haber encontrado su ritmo tras acumular 148 yardas en cuatro juegos, logrando 122 yardas en 24 acarreos ante los Rams.
Si los Bears no pueden frenar la carrera, es probable que el coordinador ofensivo Todd Monken mantenga el ataque por tierra.
Veredicto de Verderame: Ravens 30, Bears 21
Bills (4–2) en Panthers (4–3)
Línea: Buffalo -7
Duelo clave: Rico Dowdle y Chuba Hubbard vs. la defensa terrestre de los Bills
Dato clave: Los Bills permiten 5.8 yardas por acarreo, la peor marca de la liga.
Fecha, hora y TV: Domingo, 11:00 horas, por ViX.
Si los Panthers quieren consolidarse como contendientes reales a playoffs, será gracias a Dowdle y Hubbard dominando por tierra.
En las cuatro victorias de Carolina esta temporada, promedian 5.0 yardas por acarreo; en las tres derrotas, una yarda menos (4.0). Con Andy Dalton reemplazando a Bryce Young (fuera por un esguince en el tobillo alto), los Panthers intentarán darle tanto a Dalton como a su defensa (séptima en la liga) la mejor oportunidad de triunfar ante unos Bills que son terceros en yardas (378.3) y cuartos en puntos por partido (27.8).
Para Buffalo, la clave está en obligar a Carolina a abandonar su ataque terrestre anotando rápido y seguido. Con Josh Allen y James Cook, los Bills presentan un reto único. Si no logran sacar ventaja pronto, los Panthers podrán correr consistentemente contra la peor defensa terrestre en YPC (5.8), acortando el juego y manteniendo a Allen fuera del campo.
Veredicto de Verderame: Bills 30, Panthers 24
49ers (5–2) en Texans (2–4)
Línea: Houston -1.5
Duelo clave: Christian McCaffrey vs. los linebackers de Houston
Dato clave: McCaffrey suma 981 yardas totales, la mayor cantidad en la NFL.
Fecha, hora y TV: Domingo, 11:00 horas, por Fox Sports
Los 49ers han sido una de las grandes historias de la temporada. Están 5–2, a pesar de haber jugado sin Brock Purdy, Nick Bosa, Fred Warner, Ricky Pearsall, Brandon Aiyuk, Demarcus Robinson y George Kittle en distintos momentos.
El único constante ha sido McCaffrey, líder de la liga en yardas ofensivas (981). También ha brillado como receptor, ubicándose octavo con 516 yardas aéreas. El domingo enfrentará a un grupo atlético de linebackers en Houston liderado por Henry To’oTo’o y Azeez Al-Shaair.
En seis juegos este año, los Texans han permitido solo 18 recepciones y 109 yardas a corredores. Houston estaría encantado de mantener ese promedio contra McCaffrey (tres recepciones para 18 yardas), aunque probablemente se conforme con el triple.
Si McCaffrey no logra despegar, San Francisco deberá confiar en Kendrick Bourne, Pearsall y el recién activado Kittle.
Veredicto de Verderame: 49ers 17, Texans 9.
Cowboys (3–3–1) en Broncos (5–2)
Línea: Denver -3
Duelo clave: El "pass rush" de los Broncos vs. la línea ofensiva de los Cowboys
Dato clave: Denver ha registrado capturas en 13.3 por ciento de los intentos de pase, el mejor porcentaje de la NFL.
Fecha, hora y TV: Domingo, 14:25 horas, por Fox Sports
La mejor ofensiva de la liga contra la defensa más temida. Un duelo hecho para los fanáticos del futbol americano.
Dallas lidera la NFL con 390.6 yardas por juego y promedia 31.7 puntos por partido, la cifra más alta de la NFC. Dak Prescott ha estado sobresaliente: 1,881 yardas, 16 touchdowns y solo tres intercepciones, siendo capturado apenas ocho veces. Sin embargo, se enfrentará a una defensa de Denver que suma 34 capturas, en ritmo para romper el récord de 72 establecido por los Bears de 1984.
En la línea ofensiva, los Cowboys han superado varias lesiones y solo han permitido capturas en el 2.9% de las jugadas de pase, la segunda cifra más baja de la liga, solo detrás de los Colts. Entre los mariscales de campo con al menos cinco titularidades, Prescott es el segundo que menos veces ha sido capturado. Si esa tendencia continúa el domingo, los Broncos podrían tener problemas. En la Semana 2, contra Indianápolis, Denver solo logró una captura sobre Daniel Jones, quien lanzó para 316 yardas (9.3 por intento) y un touchdown en la victoria 29–28.
Aun así, los Broncos se mantienen invictos en casa, con un promedio de 4.3 capturas por partido, aprovechando la ventaja que les da el ruido del público. No será fácil para Dallas mantener a Prescott protegido, incluso contando con CeeDee Lamb y George Pickens como objetivos, una dupla que ha sumado 939 yardas y siete touchdowns.
Veredicto de Verderame: Cowboys 27, Broncos 23
Packers (4–1–1) en Steelers (4–2)
Línea: Green Bay -3
Duelo clave: El ataque aéreo de los Packers vs. la secundaria de los Steelers
Dato clave: Pittsburgh ocupa el lugar 31 en defensa aérea, permitiendo 258.8 yardas por juego.
Fecha, hora y TV: Domingo, 18:20 horas, por ESPN y Disney+.
Este juego será promocionado como el “tour de la venganza de Rodgers” ante los Packers, pero en realidad se decidirá mientras él esté en la banca.
Green Bay no tiene un juego aéreo voluminoso (decimosegundo, con 225.8 yardas por juego), pero Jordan Love dirige uno de los ataques más eficientes: cuartos en yardas por intento (8.2) y empatados en tercero con 11.8 yardas por recepción. Además, los Packers tienen cinco jugadores con al menos 20 targets y más de 130 yardas en la temporada.
Por su parte, Pittsburgh ha tenido problemas defendiendo el pase, siendo superado en yardas totales en cinco de seis juegos. El jueves pasado, su secundaria fue quemada con 342 yardas y tres touchdowns en la derrota 33–31 ante Joe Flacco y los Bengals (que solo tenían dos victorias).
Si los Steelers no logran contener a Love, Rodgers verá cómo su primer partido contra los Packers se convierte en una exhibición de su sucesor en horario estelar.
Veredicto de Verderame: Packers 26, Steelers 21