¿Los equipos de la NFL cambiarán de césped artificial a natural después del Mundial?
Los jugadores de la NFL llevan años pidiendo que se utilicen campos de césped natural en lugar de césped artificial, y esas exigencias se han intensificado durante este receso de temporada, coincidiendo con el Mundial.
Como parte de los requisitos para que Estados Unidos y varios de sus estadios pudieran albergar el Mundial, múltiples propietarios de equipos de la NFL tuvieron que cambiar sus superficies de juego de turf a césped natural para los futbolistas, algo que no hacen para sus propios jugadores.
La NFL habla constantemente de la importancia de la salud y la seguridad de los jugadores, pero cuando se trata de las superficies de juego, sus acciones no siempre coinciden con ese discurso. Datos recopilados entre 2012 y 2018 respaldaban la idea de que los jugadores sufrían una mayor tasa de lesiones en campos de césped artificial que en los de césped natural. Datos más recientes no muestran una diferencia significativa en la incidencia de lesiones entre ambas superficies, según el director médico de la liga, Dr. Allen Sills, aunque los propios jugadores aseguran que se sienten mejor después de jugar sobre pasto. Hay razones por las que la FIFA nunca ha permitido que sus estrellas jueguen sobre superficies artificiales.
Muchos equipos de la NFL han evitado hacer el cambio debido a los costos de mantenimiento del césped natural y porque el turf facilita la realización de conciertos y otros eventos.
Eso no ha impedido que las peticiones para jugar sobre césped natural sean cada vez más fuertes, especialmente en esta temporada baja, en la que jugadores como George Kittle, Kirk Cousins y la asociación de jugadores de la NFL se han pronunciado al respecto.
¿Se convertirán esas peticiones en acciones?
Lo que han dicho recientemente cuatro equipos sobre el debate entre césped natural y artificial
El propietario de los Raiders, Mark Davis, cuyos jugadores disputan sus partidos sobre césped natural, ha sido una de las figuras más destacadas en respaldar este tipo de superficie.
"Siempre he pensado que el fútbol americano debe jugarse sobre césped. Es, ante todo, por razones de seguridad. Quiero que el campo luzca como si realmente se hubiera jugado un partido, incluso si es un estadio bajo techo. Que se vean manchas de pasto y todo lo demás. No iba a construir un estadio sin césped una vez que supe que era posible. Obviamente implicó un costo mucho mayor, pero vale la pena", declaró recientemente Davis a The Los Angeles Times.
No esperen que los Cowboys adopten el mismo enfoque. La pasada primavera, el propietario del equipo, Jerry Jones, confirmó que AT&T Stadium no mantendrá el césped natural una vez concluya el Mundial.
"Tenemos mayor flexibilidad con la forma en que manejamos la superficie de nuestro estadio. No creemos que jugar sobre césped sea más seguro. El turf, como muchas otras cosas, mejora la economía del negocio y nuestros jugadores son los principales beneficiados. Cuando financieramente nos va bien, los jugadores también se benefician", afirmó Jones.
El entrenador de los Broncos, Sean Payton, integrante del comité de competencia de la NFL, considera que los campos de césped natural terminarán siendo más comunes.
"Nuestro deporte es un poco diferente. Cuando juegas en las trincheras sobre esa superficie, el tipo de calzado que usamos también es distinto... Pero, con el tiempo, creo que veremos más campos de césped donde sea posible. Y debo decir que fue realmente impresionante. Seattle, la ciudad sede de ese partido, hizo un trabajo extraordinario", declaró a SportsBoom, en entrevista con Jason La Canfora.
El entrenador de los Giants, John Harbaugh, cuyo nuevo equipo juega sobre césped artificial en uno de los estadios de la liga con mayor fama por las lesiones, habló en junio sobre el cambio de superficie del MetLife Stadium para el Mundial.
"Ah, están tratando de hacer que entre en el debate entre césped artificial y césped natural. Y Roger Goodell me va a llamar y se va a enojar conmigo porque probablemente no voy a decir lo que él quiere que diga. Así que eso es todo lo que voy a decir. Eso es todo lo que voy a decir. Es una buena superficie. Diré que es un buen césped artificial."
¿Qué estadios de la NFL siguen utilizando césped artificial?
Actualmente, 14 estadios de la NFL siguen utilizando césped artificial:
- AT&T Stadium (Cowboys)
- Bank of America Stadium (Panthers)
- Caesars Superdome (Saints)
- Ford Field (Lions)
- Gillette Stadium (Patriots)
- Lucas Oil Stadium (Colts)
- Lumen Field (Seahawks)
- Mercedes-Benz Stadium (Falcons)
- MetLife Stadium (Giants y Jets)
- Nissan Stadium (Titans)
- NRG Stadium (Texans)
- Paycor Stadium (Bengals)
- SoFi Stadium (Chargers y Rams)
- U.S. Bank Stadium (Vikings)
De esos estadios, los siete que fueron sede de partidos del Mundial —AT&T Stadium, Gillette Stadium, Lumen Field, Mercedes-Benz Stadium, MetLife Stadium, NRG Stadium y SoFi Stadium— cambiaron temporalmente sus superficies de césped artificial a césped natural.
Mientras tanto, 15 estadios ya cuentan con superficies de césped natural. Entre ellos están los Bills, el equipo más reciente en hacer la transición del césped artificial al natural con la inauguración de su nuevo estadio este año.
Estos son los estadios que utilizan césped natural:
- Acrisure Stadium (Steelers)
- Allegiant Stadium (Raiders)
- Arrowhead Stadium (Chiefs)
- Mile High Stadium (Broncos)
- EverBank Stadium (Jaguars)
- Hard Rock Stadium (Dolphins)
- Highmark Stadium (Bills)
- Huntington Bank Field (Browns)
- Lambeau Field (Packers)
- Levi's Stadium (49ers)
- Lincoln Financial Field (Eagles)
- M&T Bank Stadium (Ravens)
- Northwest Stadium (Commanders)
- Raymond James Stadium (Buccaneers)
- Soldier Field (Bears)
- State Farm Stadium (Cardinals)
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/07/2026, traducido al español para SI México.