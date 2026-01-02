Escenarios de clasificación a los playoffs de la NFL para la Semana 18 y lo que está en juego
Si los Broncos de Sean Payton pueden vencer a los Chargers, tendrán la ventaja de local durante todos los playoffs de la AFC. Bienvenidos a la locura que es el último fin de semana de la temporada regular de la NFL.
En la AFC, todavía hay mucho por definirse. De hecho, ningún sembrado está asegurado; los Broncos, Patriots y Jaguars aún pueden terminar como el sembrado número 1. Dicho esto, si Denver puede vencer a los Chargers, liderados por Trey Lance, jugará en casa durante el fin de semana de comodines y luego será local durante el resto de los playoffs de la AFC.
Por supuesto, el gran partido aquí es el del domingo por la noche, cuando los Steelers reciban a los Ravens. Quien gane este enfrentamiento decisivo por la AFC Norte obtendrá el sembrado número 4 y el derecho de ser local la próxima semana.
La NFC es más sencilla. Green Bay tiene asegurado el séptimo sembrado. Los Bears y Eagles serán el segundo y tercer sembrado, respectivamente, a menos que Chicago pierda ante los Lions y Filadelfia derrote a los Commanders. Si ambos resultados ocurren, intercambiarán posiciones.
El sábado será clave en la NFC, con Panthers y Buccaneers jugando por el título de la NFC Sur. Si Carolina gana, será el sembrado número 4. Si Tampa Bay gana, aún necesitará que los Saints derroten a los Falcons el domingo para ganar la NFC Sur. De lo contrario, los Panthers ganarán la división.
El sábado por la noche, los 49ers recibirán a los Seahawks. El ganador no solo se quedará con la NFC Oeste, sino que será el sembrado número 1. Si Seattle pierde, será el quinto sembrado. Si San Francisco pierde, será el sexto sembrado, a menos que los Rams pierdan contra los Cardinals, que solo tienen tres victorias.
Pasemos a todos los escenarios a continuación, comenzando con el panorama de playoffs de la AFC:
• Indica lugar asegurado en playoffs
** Indica campeón de división
AFC
1. Denver Broncos (13–3)
2. New England Patriots (13–3)
3. Jacksonville Jaguars (12–4)*
4. Pittsburgh Steelers (9–7)
5. Houston Texans (11–5)*
6. Los Angeles Chargers (11–5)*
7. Buffalo Bills (11–5)*
Jaguars vs. Titans, domingo 1 p.m. ET
Jacksonville asegura la AFC Sur, el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:
- Victoria de Jacksonville + derrota de Denver + derrota de Nueva Inglaterra
Jacksonville asegura la AFC Sur con:
- Victoria o empate de Jacksonville
- Derrota o empate de Houston
Texans vs. Colts, 1 p.m. ET
Houston asegura la AFC Sur con:
- Victoria de Houston + derrota de Jacksonville
Broncos vs. Chargers, domingo 4:25 p.m. ET
Denver asegura el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:
- Victoria de Denver
- Empate de Denver + derrota o empate de Nueva Inglaterra
- Derrota de Nueva Inglaterra + derrota o empate de Jacksonville
Patriots vs. Dolphins, domingo 4:25 p.m. ET
Nueva Inglaterra asegura el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:
- Victoria de Nueva Inglaterra + derrota o empate de Denver
- Empate de Nueva Inglaterra + derrota de Denver
Ravens en Steelers, domingo 8 p.m. ET
Baltimore asegura la AFC Norte con:
- Victoria de Baltimore
Pittsburgh asegura la AFC Norte con:
- Victoria o empate de Pittsburgh
NFC
1. Seattle Seahawks (13–3)*
2. Chicago Bears (11–5)**
3. Philadelphia Eagles (11–5)**
4. Carolina Panthers (8–8)
5. San Francisco 49ers (12–4)*
6. Los Angeles Rams (11–5)*
7. Green Bay Packers (9–6–1)*
Panthers en Buccaneers, sábado 4:30 p.m. ET
Carolina asegura la NFC Sur con:
- Victoria o empate de Carolina
- Victoria de Atlanta
Tampa Bay asegura la NFC Sur con:
- Victoria de Tampa Bay + derrota o empate de Atlanta
49ers vs. Seahawks, sábado 8 p.m. ET
San Francisco asegura la NFC Oeste, el sembrado número 1 de la NFC y la ventaja de local con:
- Victoria de San Francisco
Seattle asegura la NFC Oeste, el sembrado número 1 de la NFC y la ventaja de local con:
- Victoria o empate de Seattle