SI Mexico

Escenarios de clasificación a los playoffs de la NFL para la Semana 18 y lo que está en juego

Denver, Nueva Inglaterra y Jacksonville aún pueden asegurar la ventaja de local en la AFC, mientras que los Seahawks y los 49ers pueden hacer lo mismo en la NFC.

Matt Verderame

La NFL entra a su jornada más caótica del año con Broncos, Patriots y Jaguars peleando el primer sembrado de la AFC, mientras que Seahawks y 49ers se juegan la NFC Oeste y la ventaja de local en un solo partido.
La NFL entra a su jornada más caótica del año con Broncos, Patriots y Jaguars peleando el primer sembrado de la AFC, mientras que Seahawks y 49ers se juegan la NFC Oeste y la ventaja de local en un solo partido. / Jamie Squire/Getty Images

Si los Broncos de Sean Payton pueden vencer a los Chargers, tendrán la ventaja de local durante todos los playoffs de la AFC. Bienvenidos a la locura que es el último fin de semana de la temporada regular de la NFL.

En la AFC, todavía hay mucho por definirse. De hecho, ningún sembrado está asegurado; los Broncos, Patriots y Jaguars aún pueden terminar como el sembrado número 1. Dicho esto, si Denver puede vencer a los Chargers, liderados por Trey Lance, jugará en casa durante el fin de semana de comodines y luego será local durante el resto de los playoffs de la AFC.

Por supuesto, el gran partido aquí es el del domingo por la noche, cuando los Steelers reciban a los Ravens. Quien gane este enfrentamiento decisivo por la AFC Norte obtendrá el sembrado número 4 y el derecho de ser local la próxima semana.

La NFC es más sencilla. Green Bay tiene asegurado el séptimo sembrado. Los Bears y Eagles serán el segundo y tercer sembrado, respectivamente, a menos que Chicago pierda ante los Lions y Filadelfia derrote a los Commanders. Si ambos resultados ocurren, intercambiarán posiciones.

El sábado será clave en la NFC, con Panthers y Buccaneers jugando por el título de la NFC Sur. Si Carolina gana, será el sembrado número 4. Si Tampa Bay gana, aún necesitará que los Saints derroten a los Falcons el domingo para ganar la NFC Sur. De lo contrario, los Panthers ganarán la división.

El sábado por la noche, los 49ers recibirán a los Seahawks. El ganador no solo se quedará con la NFC Oeste, sino que será el sembrado número 1. Si Seattle pierde, será el quinto sembrado. Si San Francisco pierde, será el sexto sembrado, a menos que los Rams pierdan contra los Cardinals, que solo tienen tres victorias.

Pasemos a todos los escenarios a continuación, comenzando con el panorama de playoffs de la AFC:

•⁠  ⁠Indica lugar asegurado en playoffs
** Indica campeón de división

AFC

1.⁠ ⁠Denver Broncos (13–3)
2.⁠ ⁠New England Patriots (13–3)
3.⁠ ⁠Jacksonville Jaguars (12–4)*
4.⁠ ⁠Pittsburgh Steelers (9–7)
5.⁠ ⁠Houston Texans (11–5)*
6.⁠ ⁠Los Angeles Chargers (11–5)*
7.⁠ ⁠Buffalo Bills (11–5)*

Jaguars vs. Titans, domingo 1 p.m. ET

Jacksonville asegura la AFC Sur, el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:

  • Victoria de Jacksonville + derrota de Denver + derrota de Nueva Inglaterra

Jacksonville asegura la AFC Sur con:

  • Victoria o empate de Jacksonville
  • Derrota o empate de Houston

Texans vs. Colts, 1 p.m. ET

Houston asegura la AFC Sur con:

  • Victoria de Houston + derrota de Jacksonville

Broncos vs. Chargers, domingo 4:25 p.m. ET

Denver asegura el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:

  • ⁠Victoria de Denver
  • Empate de Denver + derrota o empate de Nueva Inglaterra
  • Derrota de Nueva Inglaterra + derrota o empate de Jacksonville

Patriots vs. Dolphins, domingo 4:25 p.m. ET

Nueva Inglaterra asegura el sembrado número 1 de la AFC y la ventaja de local con:

  • ⁠Victoria de Nueva Inglaterra + derrota o empate de Denver
  • ⁠Empate de Nueva Inglaterra + derrota de Denver

Ravens en Steelers, domingo 8 p.m. ET

Baltimore asegura la AFC Norte con:

  • ⁠Victoria de Baltimore

Pittsburgh asegura la AFC Norte con:

  • Victoria o empate de Pittsburgh

NFC

1.⁠ ⁠Seattle Seahawks (13–3)*
2.⁠ ⁠Chicago Bears (11–5)**
3.⁠ ⁠Philadelphia Eagles (11–5)**
4.⁠ ⁠Carolina Panthers (8–8)
5.⁠ ⁠San Francisco 49ers (12–4)*
6.⁠ ⁠Los Angeles Rams (11–5)*
7.⁠ ⁠Green Bay Packers (9–6–1)*

Panthers en Buccaneers, sábado 4:30 p.m. ET

Carolina asegura la NFC Sur con:

  • Victoria o empate de Carolina
  • Victoria de Atlanta

Tampa Bay asegura la NFC Sur con:

  • Victoria de Tampa Bay + derrota o empate de Atlanta

49ers vs. Seahawks, sábado 8 p.m. ET

San Francisco asegura la NFC Oeste, el sembrado número 1 de la NFC y la ventaja de local con:

  • Victoria de San Francisco

Seattle asegura la NFC Oeste, el sembrado número 1 de la NFC y la ventaja de local con:

  • ⁠Victoria o empate de Seattle
Published |Modified
Matt Verderame
MATT VERDERAME

Matt Verderame is a staff writer for Sports Illustrated covering the NFL. Before joining SI in March 2023, he wrote for wrote for FanSided and Awful Announcing. He hosts The Matt Verderame Show on Patreon and is a member of the Pro Football Writers Association. A proud father of two girls and lover of all Italian food, Verderame is an eternal defender of Rudy, the greatest football movie of all time

Home/Futbol Americano