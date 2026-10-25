Falcons terminan con el invicto de los 49ers y los Vikings sobreviven: así fue la mañana de la NFL

Los Atlanta Falcons terminaron con el paso perfecto de los San Francisco 49ers, los Minnesota Vikings conservaron su invicto, los Cincinnati Bengals protagonizaron una remontada contundente y los Miami Dolphins consiguieron su primera victoria de la temporada.

La ventana matutina de la Semana 7 también dejó una paliza de Tampa Bay, un triunfo de los Giants en tiempo extra y una definición de último segundo en Tennessee.

La sorpresa principal ocurrió en Atlanta. Los Falcons derrotaron 29-20 a unos 49ers que habían ganado sus primeros seis partidos. Michael Penix Jr. completó 23 de 30 pases para 192 yardas y tres touchdowns, repartidos entre Kyle Pitts, Drake London y Nick Muse. San Francisco llegó a tener ventaja de 14-9, pero la defensiva local cambió el partido al provocar tres pérdidas de balón. Atlanta tomó el control después del descanso y Kendal Daniels aseguró el resultado con una intercepción a Brock Purdy en los minutos finales.

Cincinnati también necesitó una reacción, aunque la suya resultó todavía más contundente. Baltimore se fue al descanso con ventaja de 13-0, pero los Bengals anotaron 35 puntos sin respuesta en la segunda mitad para imponerse 35-13. Joe Burrow terminó con 292 yardas, cuatro pases de touchdown y ninguna intercepción. Tee Higgins fue su principal socio con seis recepciones, 148 yardas y una anotación. Los Ravens acumularon diez castigos y no concretaron ninguna de sus tres visitas a la zona roja, errores que transformaron un partido controlado en una derrota amplia.

Minnesota sufrió para proteger su inicio perfecto, pero venció 16-10 a Indianapolis y elevó su marca a 6-0. Los Vikings comenzaron el último cuarto abajo 10-6 hasta que una escapada de 35 yardas de Kyler Murray despertó a la ofensiva. Poco después, el quarterback conectó con T.J. Hockenson para el único touchdown del equipo. Will Reichard amplió la diferencia con un gol de campo y Harrison Smith interceptó a Daniel Jones para apagar el último intento de los Colts, que no anotaron un solo punto durante la segunda mitad.

El partido más dramático se disputó en Houston. Los Texans empataron 21-21 con 52 segundos por jugar gracias a un pase de touchdown de C.J. Stroud para Xavier Hutchinson y forzaron el tiempo extra. Houston recibió primero, pero su ofensiva salió después de tres jugadas. Los Giants respondieron de inmediato: Malik Nabers atrapó un pase de nueve yardas, Cam Skattebo rompió un acarreo de 42 y Devin Singletary recorrió las 30 yardas restantes para sentenciar el 27-21. Skattebo acumuló 124 yardas terrestres y J.J. McCarthy lanzó para 252, mientras Nueva York terminó con 440 yardas totales.

Tampa Bay no necesitó una definición cerrada. Los Buccaneers aplastaron 43-13 a Carolina mediante 26 puntos en el segundo cuarto, cuatro entregas provocadas y 258 yardas por tierra. Bucky Irving superó las 100 yardas y consiguió dos touchdowns, mientras Calijah Kancey devolvió un balón suelto hasta las diagonales. Yaya Diaby añadió tres de las cinco capturas sobre Bryce Young. Los Panthers nunca encontraron una respuesta después de irse al medio tiempo con desventaja de 33-6.

Miami, por su parte, finalmente salió del grupo de equipos sin victoria. Los Dolphins superaron 28-25 a los Jets con una actuación eficiente de Malik Willis, quien lanzó para 208 yardas y dos touchdowns sin entregar el balón. Ollie Gordon II aportó 103 yardas y una anotación terrestre. Nueva York redujo la diferencia durante el último cuarto, pero Willis encontró al novato Caleb Douglas para un touchdown de 63 yardas que dio a Miami el margen necesario para resistir. Geno Smith lanzó tres pases de anotación, aunque su esfuerzo no evitó la derrota de los Jets.

Cleveland cerró la mañana con una victoria de 27-24 sobre Tennessee. Los Titans tomaron una rápida ventaja de 14-0 mediante dos anotaciones terrestres de Tony Pollard, pero los Browns respondieron con dos touchdowns de Quinshon Judkins y llegaron al descanso arriba 17-14. El encuentro volvió a empatarse durante un último cuarto de constantes cambios, hasta que Deshaun Watson condujo la serie definitiva y Andre Szmyt convirtió el gol de campo del triunfo cuando el reloj llegó a cero. Cleveland mejoró a 5-2 y mantuvo su pelea por el liderato de la AFC Norte.

La mañana dejó dos realidades opuestas entre los equipos que llegaron invictos: San Francisco perdió por primera vez y Minnesota encontró la manera de sobrevivir. También confirmó el despertar ofensivo de Cincinnati, la superioridad de Tampa Bay y la capacidad de Giants y Browns para responder bajo máxima presión.

Resultados de la mañana

Atlanta Falcons 29-20 San Francisco 49ers

Cincinnati Bengals 35-13 Baltimore Ravens

Tampa Bay Buccaneers 43-13 Carolina Panthers

New York Giants 27-21 Houston Texans, tiempo extra

Minnesota Vikings 16-10 Indianapolis Colts

Miami Dolphins 28-25 New York Jets

Cleveland Browns 27-24 Tennessee Titans