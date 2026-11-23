Realmente no hubo ninguna confusión el domingo por la noche cuando el público del Estadio Azteca abucheó sin descanso después de que Nick Bosa apareciera en la pantalla del estadio quejándose con un árbitro por un castigo de rudeza contra el pasador, luego de caer sobre el quarterback de los Vikings, Kirk Cousins.

Esto no tenía que ver con el rechazo que los aficionados mexicanos sentían por Bosa y los polémicos comentarios que hizo a principios de semana, antes de viajar al sur para enfrentar a Minnesota en un duelo de la NFC. Para ese momento, el estruendoso público ya le había hecho sentir su rechazo a Bosa, abucheando al estelar cazamariscales durante los calentamientos previos al partido. Esto tenía más que ver con odiar la decisión arbitral que al jugador. Sin embargo, la furia del público rara vez se hizo escuchar durante esta paliza de 35–10 de los 49ers, que mejoraron su marca a 9–1 y tienen el control de su destino para asegurar el primer puesto de la NFC de cara al tramo final de la temporada regular.

Quedó más que claro que se trataba de un público a favor de los 49ers en la Ciudad de México. Bosa era, mmm, no estoy seguro de poder utilizar todos los términos coloquiales que los aficionados mexicanos al futbol emplean para señalar a los jugadores y árbitros rivales. Digamos simplemente que Bosa se convirtió en el villano por decir que los aficionados mexicanos necesitan una lección sobre cómo alentar correctamente durante los partidos de futbol americano.

El villano que, casualmente, juega para el equipo más popular de la Ciudad de México, según me comentó mi conductor de Uber, quien conocía muy bien las rutas alternas para llegar al Estadio Azteca, donde la leyenda argentina Diego Maradona recibió famosamente un regalo de la mano de Dios durante la Copa del Mundo de 1986.

Nick Bosa was met with boos ahead of Vikings-49ers 😬 pic.twitter.com/G9nEwX9jcb — Sports Illustrated (@SInow) November 23, 2026

Bosa y los 49ers no recibieron ningún favor de los árbitros en la polémica decisión del castigo al inicio del partido. Aun así, no necesitaron ninguna ayuda adicional para este encuentro internacional de Sunday Night Football, especialmente por lo fuerte que gritaron y abuchearon los aficionados de los 49ers presentes cuando Cousins y la ofensiva de los Vikings estaban en el campo. Eso, desde mi perspectiva, demuestra que Bosa estaba equivocado sobre los aficionados mexicanos, lo cual terminó siendo una ventaja, ya que probablemente los Vikings tuvieron que jugar utilizando una cuenta silenciosa para contrarrestar todo el ruido.

El público mexicano no fue perfecto, como señaló el ala cerrada estrella George Kittle, quien comentó que un enfático cántico de "Let's go, Niners" contribuyó en parte a que el equipo cometiera una salida en falso, aunque Kittle asumió la responsabilidad.

"No es problema de ellos", dijo Kittle. "Es problema nuestro".

Quizá Bosa debería haber tomado algunas lecciones de Kittle, porque él conoce muy bien los beneficios de tener de tu lado a los apasionados aficionados mexicanos.

En su mayoría, los aficionados mexicanos sabían cuál era su tarea, al igual que el operador de video del estadio, que no dejaba de mostrar a Bosa en las pantallas para darle al público más oportunidades de abuchear al villano de la noche, quien también juega para su querido equipo.

Bosa también aceptó su papel después de levantar el pulgar y hacerles señas a los aficionados para que abuchearan más fuerte. En cierto modo, aquello fue el calentamiento del público para demostrar su incondicional apoyo durante todo el partido. Sin embargo, al final, parece que ambas partes hicieron las paces después de que Bosa soportara los abucheos y guiara a San Francisco hacia una victoria dominante. Bosa celebró con la multitud de aficionados de los 49ers que permaneció en el estadio mientras el campo quedaba despejado.

Fue una victoria contundente en una noche en la que se suponía que los Vikings tenían la mejor defensiva. La defensiva de San Francisco obligó a Minnesota a quedarse sin opciones en varias series ofensivas, en una actuación de reivindicación después del partido de muchos puntos de la semana pasada en Dallas, cuando los aficionados de los 49ers también se apoderaron del estadio de los Cowboys.

Pero la defensiva de los 49ers terminó siendo la mejor unidad, en gran medida porque Brock Purdy estaba de su lado.

Purdy tuvo una respuesta para todos los blitzes que le envió Brian Flores, estratega defensivo de Minnesota. Completó 17 de 19 pases para 208 yardas y dos touchdowns cuando Minnesota envió a cinco o más jugadores a presionar al quarterback. No tuvo ningún problema para encontrar a Kittle y al receptor Mike Evans en espacios abiertos. Evans, quien realizó una impresionante recepción de touchdown con una sola mano en el segundo cuarto, dijo que Purdy es el mejor jugador que hay actualmente en el juego.

"Está completamente concentrado", dijo Evans sobre Purdy. "La manera en que se prepara, la manera en que compite. Es duro. Siempre he pensado que ha sido subestimado. Su precisión. Es un jugador sumamente inteligente".

Los 49ers jugaron tan bien en la Ciudad de México que al entrenador Kyle Shanahan le preguntaron si este era el mejor equipo que ha tenido desde que llegó a San Francisco en 2017.

"No, pero todavía es temprano", respondió. "Tenemos que ganarnos ese reconocimiento".

Fue una valoración honesta y evidente de Shanahan. Por ahora, la atención debería centrarse en las expectativas que el mejor equipo de la liga ha generado para sí mismo esta temporada. Todos en la Ciudad de México esperan claramente que el equipo de Shanahan dispute otro Super Bowl y que esta vez realmente termine la temporada levantando el Trofeo Lombardi.

Y los fieles aficionados de los 49ers en la Ciudad de México tuvieron un héroe al cual apoyar el domingo por la noche, porque parecían disfrutar mucho al ver a Kittle en las pantallas del estadio. Por su parte, Kittle estaba muy consciente de las cámaras y mostró algunos pasos de baile para el público después de su touchdown de ocho yardas en el segundo cuarto.

Los aficionados de San Francisco estallaron, se pusieron de pie y celebraron después de que el safety Ji'Ayir Brown regresara una intercepción de Cousins 18 yardas hasta la zona de anotación para conseguir un touchdown y poner el marcador 28–10, cuando faltaban 1:59 para el descanso.

Era un público mayoritariamente de los 49ers, quizá con una proporción de 80–20. Pero tal vez no tan abrumadora como la pesadez que debieron sentir las piernas de los Vikings al intentar seguir el ritmo de esta explosiva ofensiva de los 49ers. No pasemos por alto que Minnesota decidió no entrenar en una ciudad de gran altitud antes de viajar a México, aproximadamente 24 horas antes del inicio del partido. San Francisco, por otro lado, entrenó durante algunos días en Colorado Springs para aclimatarse a la altitud de la CDMX.

Parece que los 49ers no pueden hacer nada mal: tienen marca de 2–0 en partidos internacionales, a pesar de lo que parecía ser un calendario agotador que incluyó alrededor de 37,000 millas de viaje. Quizá su único error de esta temporada haya sido la desafortunada elección de palabras de Bosa.

Los aficionados mexicanos no estaban contentos con Bosa y, obviamente, saben distinguir entre alentar a un equipo y detestar a un individuo. Después de todo, los aficionados mexicanos no tardan en enumerar a los entrenadores fallidos de la Selección Mexicana varonil de futbol.

Los aficionados mexicanos conocen muy bien el deporte favorito de Estados Unidos. Eso terminó siendo una ventaja para Bosa y los 49ers, quizá el mejor y más querido equipo del mundo.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/11/2026, traducido al español para SI México.