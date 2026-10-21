Fantasy Football NFL: Smith-Njigba cosecha puntos; con quién empezar y a quién sentar en la Semana 7

La Semana 6 confirmó a Jaxon Smith-Njigba como el jugador con más puntos totales del Fantasy Football, dejó otra actuación dominante de Christian McCaffrey y elevó el valor de nombres como Kenneth Walker III, Malik Nabers e Isaiah Likely. Ahora llega una Semana 7 condicionada por el descanso de Bills, Jaguars, Chargers y Commanders, cuatro ausencias que obligarán a buscar alternativas en varias posiciones.

La Semana 7 exige decisiones importantes por los cuatro equipos que descansan. Más que confiar únicamente en el nombre de cada jugador, conviene valorar su volumen reciente, el rival y su papel dentro de la ofensiva. Esas tres variables pueden marcar la diferencia entre una actuación discreta y una semana ganadora.

Los líderes del Fantasy Football después de seis semanas

Posición Jugador Equipo Puntos QB Josh Allen Bills 161.3 RB Jahmyr Gibbs Lions 153.7 WR Jaxon Smith-Njigba Seahawks 164.9 TE Isaiah Likely Giants 109.3 K Spencer Shrader Colts 84.0 D/ST Minnesota Vikings Minnesota Vikings 83.0

Smith-Njigba ocupa el primer puesto general con 164.9 puntos después de seis partidos. Josh Allen lidera a los quarterbacks, pese a que Buffalo descansará esta semana, mientras que Jahmyr Gibbs se mantiene como el corredor más productivo, incluso después de cumplir con su fecha de descanso. Isaiah Likely se ha convertido en una de las mayores revelaciones de la campaña y encabeza a los alas cerradas durante su primera temporada con los Giants.

A quién empezar en la Semana 7

QB — C.J. Stroud, Texans, contra Giants

Stroud atraviesa su mejor momento de la temporada y acumula tres partidos consecutivos por encima de los 20 puntos. Suma 1,714 yardas aéreas, nueve pases de touchdown y solamente una intercepción. Ahora enfrenta a una defensiva de New York que concede la sexta mayor cantidad de puntos a los quarterbacks. Su precisión y el volumen de pase de Houston lo colocan como una opción confiable para esta semana.

RB — R.J. Harvey, Broncos, contra Cardinals

Harvey representa una alternativa interesante para el puesto FLEX. El corredor de Denver produjo 56 yardas totales, atrapó tres pases y consiguió un touchdown ante Seattle para terminar con 14.6 puntos. Su participación en el juego aéreo aumenta su valor y Arizona permite 120.8 yardas terrestres por partido, además del decimotercer mayor promedio de puntos a los corredores. No es una elección automática, pero ofrece más potencial que otras opciones disponibles en las bancas.

WR — DK Metcalf, Steelers, contra Saints

La recomendación no depende solamente de su último partido. Metcalf ha superado los 16.5 puntos en dos de sus tres actuaciones más recientes y viene de recibir 15 pases, completar 11 recepciones y sumar 93 yardas. También encuentra un enfrentamiento favorable: New Orleans permitió que Malik Nabers atrapara 12 pases para 165 yardas en la Semana 6. El volumen de Metcalf y la vulnerabilidad reciente de los Saints justifican su lugar en la alineación.

TE — Dallas Goedert, Eagles, contra Cowboys

La ausencia de Jalen Hurts cambia la ofensiva de Philadelphia, pero Goedert puede beneficiarse de la presencia de Tanner McKee. En el primer partido con el nuevo quarterback recibió ocho pases, atrapó seis y consiguió 61 yardas. Los alas cerradas suelen convertirse en una salida de seguridad para los quarterbacks con poca experiencia, especialmente mediante rutas cortas y pases rápidos. Su participación reciente le ofrece un piso útil ante Dallas.

K — Spencer Shrader, Colts, contra Vikings

Shrader es el pateador con más puntos del Fantasy Football y ha conectado sus 18 intentos de gol de campo. También tiene seis aciertos desde más de 50 yardas. Indianapolis ha encontrado la forma de colocarlo constantemente en posición de sumar, por lo que no existe una razón para sacarlo de la alineación ante Minnesota.

D/ST — Cleveland Browns, contra Titans

Cleveland suma 19 capturas y siete balones recuperados antes de enfrentar a una ofensiva de Tennessee que concede 24% más puntos que el promedio a las defensivas rivales. Además, este partido presenta la proyección de puntos más baja de la Semana 7. La combinación entre presión al quarterback, posibilidad de robos de balón y un rival vulnerable convierte a los Browns en una de las mejores defensivas disponibles.

A quién sentar en la Semana 7

QB — Sam Darnold, Seahawks, contra Chiefs

Darnold lanzó para 278 yardas ante Denver, pero terminó sin touchdowns, sufrió dos intercepciones y produjo apenas 11 puntos. Esta semana enfrenta a Kansas City, una defensiva que acaba de limitar a los Chargers a seis puntos. El riesgo de pérdidas de balón y la dificultad del enfrentamiento reducen demasiado su techo.

RB — Tony Pollard, Titans, contra Browns

Pollard recibió 19 acarreos en su último partido, pero produjo solamente 7.6 puntos y casi no participó como receptor. Ese bajo volumen aéreo limita su valor en este formato y lo vuelve dependiente de conseguir un touchdown. Cleveland posee una defensiva terrestre ubicada entre las diez mejores de la NFL, por lo que el volumen por sí solo no garantiza una buena actuación.

WR — Michael Wilson, Cardinals, contra Broncos

Wilson acumula ocho recepciones para 62 yardas durante sus dos partidos más recientes y no ha conseguido un volumen suficiente para compensar un enfrentamiento complicado. Denver permite la novena menor cantidad de puntos a los receptores. Si la ofensiva de Arizona tiene problemas para sostener series largas, Wilson corre el riesgo de terminar otra vez con pocas oportunidades.

TE — Dalton Schultz, Texans, contra Giants

Empezar a Stroud no obliga a confiar en todos sus receptores. Schultz promedia cuatro pases dirigidos y 5.4 puntos durante sus tres partidos más recientes, además de que todavía no consigue un touchdown por recepción esta temporada. El quarterback de Houston puede producir por medio de sus receptores abiertos sin que el ala cerrada reciba el volumen necesario para justificar un lugar en la alineación.

K — Daniel Carlson, Raiders, contra Rams

Carlson promedia cerca de cinco puntos por partido y únicamente ha convertido cinco goles de campo durante la temporada. Aunque tuvo una actuación positiva en la Semana 6, la ofensiva de Las Vegas no le ha proporcionado oportunidades constantes. Las proyecciones de la jornada lo colocan fuera de los 20 mejores pateadores, por lo que existen opciones con un piso más seguro.

D/ST — Green Bay Packers, contra Lions

Detroit representa uno de los peores rivales posibles para una defensiva de Fantasy. Los Lions anotaron en siete posesiones consecutivas durante su victoria ante Arizona y llegan a la Semana 7 con la mayor proyección ofensiva de toda la jornada. Green Bay puede ser una defensiva útil en otros enfrentamientos, pero esta semana conviene dejarla fuera.

La alineación ideal de la Semana 6

Posición Jugador Equipo Puntos QB Trevor Lawrence Jaguar 27.3 RB Christian McCaffrey 49ers 30.7 RB Kenneth Walker III Chiefs 27.9 WR Malik Nabers Giants 28.5 WR Tre Tucker Raiders 26.7 TE Isaiah Likely Giants 23.9 FLEX Germie Bernard Steelers 25.7 K Chad Ryland Cardinals 19.0 D/ST Tennessee Titans Tennessee Titans 19.0 Total 228.7

Christian McCaffrey fue el jugador más productivo de la Semana 6 con 30.7 puntos, gracias a 117 yardas totales, nueve recepciones y dos touchdowns. Malik Nabers encabezó a los receptores, Kenneth Walker volvió a marcar diferencia entre los corredores e Isaiah Likely confirmó su gran inicio con su segunda aparición consecutiva entre los mejores de la jornada.

Los puntos de pateadores y defensivas pueden presentar pequeñas variaciones según el sistema de puntuación de cada plataforma.