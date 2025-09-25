Fantasy NFL 2025: resumen tras tres semanas y lo que viene en la Semana 4
El Fantasy empieza a tomar forma después de tres semanas y ya aparecen los nombres que marcan diferencia en cada posición. Algunos confirman su estatus de superestrellas y otros sorprenden con un arranque que los coloca en la cima de la NFL.
Los líderes tras tres semanas:
- QB | Lamar Jackson (Ravens) – Conecta por aire y castiga por tierra, estableciéndose como el mariscal más dominante del Fantasy en este inicio.
- RB | Jonathan Taylor (Colts) – Recupera su lugar entre la élite con semanas constantes que lo mantienen como el mejor corredor hasta ahora.
- WR | Puka Nacua (Rams) – La sensación que irrumpió en 2023 demuestra que no fue casualidad: su volumen de recepciones lo tiene como líder entre receptores.
- TE | Jake Ferguson (Cowboys) – Se convierte en el arma de confianza de Dak Prescott y domina la posición más volátil del Fantasy.
- K | Spencer Shrader (Colts) – Preciso y confiable, sus puntos extra y goles de campo lo colocan al frente entre los pateadores.
- DEF | Minnesota Vikings – La unidad más completa en defensa: capturas, intercepciones y jugadas grandes que los hacen el muro del Fantasy.
Estos son los pilares que, tras tres semanas, encabezan el Fantasy NFL 2025. La pregunta es si podrán sostener el ritmo cuando el calendario se vuelva más exigente.
Jugadores que debes iniciar en la Semana 4
- QB | Caleb Williams (Bears) – Viene de una semana 3 excepcional y enfrenta a la defensiva de los Raiders, una unidad que no se ha visto sólida. Proyecta otro partido grande.
- RB | Trey Benson (Cardinals) – Con la lesión de James Conner se convierte en el RB1. Su duelo es favorable ante la defensa número 23 contra la carrera.
- WR | Emeka Egbuka (Buccaneers) – La baja de Mike Evans lo deja como el WR1 del equipo. Aunque Chris Godwin regrese, viene de una lesión seria y Egbuka asume un rol protagónico en un ataque aéreo que buscará repartir volumen.
- TE | Jake Ferguson (Cowboys) – La ausencia de CeeDee Lamb lo convierte en el objetivo principal de Dak Prescott. Además, se mide a la defensa 27 contra TE.
- K | Tyler Loop (Ravens) – En un duelo complicado contra Kansas City, Baltimore probablemente dependa de su pierna para mantenerse cerca en el marcador.
- DEF | Broncos – Semana ideal para apostar por la redención. Se enfrentan a unos Bengals que no contarán con Joe Burrow y llegan con serias dudas ofensivas. Tras una mala actuación reciente, Denver tiene en este duelo la oportunidad perfecta para recuperar confianza y entregar puntos sólidos en Fantasy.
Jugadores que debes sentar en la Semana 4
- QB | Aaron Rodgers (Steelers) – Viene de una mala actuación en la semana 3 y ahora se mide a la defensiva de Minnesota, que en la jornada pasada se mostró demoledora. El riesgo de otra tarde complicada es alto.
- RB | Nick Chubb (Texans) – No ha encontrado ritmo en este inicio y la semana 4 lo enfrenta a la sólida defensiva de Tennessee contra la carrera. Un duelo poco favorable.
- WR | Tee Higgins (Bengals) – Sin Joe Burrow en los controles, su volumen aéreo se reduce drásticamente. Difícil confiar en él hasta que la ofensiva recupere estabilidad.
- TE | Darren Waller (Dolphins) – La ofensiva de Miami no ha mostrado solidez aérea y Tua luce lejos de su mejor nivel. Waller se mantiene como una apuesta arriesgada en una semana donde conviene buscar alternativas más seguras.
- K | Cam Little (Jaguars) – Le toca medirse a la defensiva de San Francisco, una de las más dominantes. Jacksonville tendrá problemas para mover la bola y limitará sus oportunidades de pateo.
- DEF | Falcons – Enfrentan a Washington con el posible regreso de Jayden Daniels como titular. El joven mariscal puede complicar mucho a Atlanta, que no luce como una opción confiable esta semana.
La alineación ideal de la Semana 3
Los duelos de la tercera jornada dejaron actuaciones de élite y sorpresas que rompieron pronósticos. Esta fue la mejor alineación posible en Fantasy NFL:
QB | Caleb Williams (Bears) – 29.12 pts
RB | Jonathan Taylor (Colts) – 32.8 pts
RB | David Montgomery (Lions) – 29.4 pts
WR | Tre Tucker (Raiders) – 40.9 pts
WR | Garrett Wilson (Jets) – 24.4 pts
TE | Hunter Henry (Patriots) – 29 pts
FLEX | Omarion Hampton (Panthers) – 24.9 pts
K | Chase McLaughlin (Buccaneers) – 21 pts
DEF | Minnesota Vikings – 30 pts
Total: 261.52 puntos de Fantasy
Un equipo de ensueño que combinó estrellas consolidadas con nombres inesperados como Tre Tucker y Omarion Hampton, capaces de darle la vuelta a cualquier enfrentamiento de Fantasy.
Con tres semanas completas, el Fantasy empieza a mostrar tendencias claras: las estrellas consolidadas confirman su valor y las sorpresas se convierten en opciones reales. La Semana 4 se perfila como un punto de quiebre que separará a los contendientes de las ilusiones, y cada decisión de alineación puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota.