Fantasy NFL – Semana 11: los novatos toman el mando y los veteranos sostienen la cima
La Semana 11 del Fantasy NFL deja una jornada impredecible, marcada por explosiones ofensivas, irrupciones inesperadas y actuaciones que empiezan a definir el camino rumbo a los playoffs. Mientras los equipos de Fantasy buscan separarse en la recta final, nombres nuevos y viejos conocidos vuelven a demostrar que cada punto importa.
Drake Maye domina el tablero como el quarterback más productivo del año, Jonathan Taylor sostiene su campaña de renacimiento y Jaxon Smith-Njigba confirma su salto definitivo como WR1 en Seattle. Trey McBride mantiene su posición como ala cerrada élite, Cameron Dicker se mantiene entre los pateadores más confiables de toda la liga y la defensiva de Seattle consolida su estatus como una unidad capaz de ganar semanas completas por sí sola.
Estos son los líderes absolutos de la Semana 11:
Líderes Semana 11
- QB – Drake Maye, New England Patriots
- RB – Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
- WR – Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks
- TE – Trey McBride, Arizona Cardinals
- K – Cameron Dicker, Los Angeles Chargers
- DEF – Seattle Seahawks
A quién tienes que empezar – Semana 11
- QB – Aaron Rodgers, Steelers
Cincinnati permite 21.30 fantasy points por partido a los quarterbacks. Duelo ideal.
- RB – Woody Marks, Texans
Rival concede 25.98 puntos por juego a los corredores. Producción asegurada.
- WR – Jaylen Waddle, Dolphins
La defensiva rival permite 38.88 fantasy points a los receptores. Semana para confiar.
- TE – Zach Ertz, Commanders
Enfrenta a una defensa que cede 17.51 puntos a la posición.
- K – Jake Bates, Lions
Defensiva rival permite 9.78 fantasy points a los pateadores.
- DEF – Houston Texans
Duelo contra la peor ofensiva de toda la NFL. Oportunidad de sacks y entregas de balón.
A quién debes sentar – Semana 11
- QB – Patrick Mahomes, Chiefs
La segunda mejor defensiva vs QB. Permite solo 12.60 fantasy points.
- RB – Chase Brown, Bengals
Rival concede apenas 18.88 puntos a los corredores. Riesgo total.
- WR – Deebo Samuel, 49ers
La cuarta mejor defensiva contra WR y sin Daniels como QB. Permite 26.31 puntos.
- TE – Travis Kelce, Chiefs
Enfrenta a una defensa que recibe solo 11.21 fantasy points a TE.
- K – Jake Elliott, Eagles
Rival concede apenas 6.22 puntos a los pateadores.
- DEF – Raiders
Duelo contra Dallas, una ofensiva élite y de alto octanaje.
Mejor alineación posible – Semana 11
- QB – Davis Mills (HOU)
27.68 pts
- RB – Jonathan Taylor (IND)
49.60 pts
- RB – De’Von Achane (MIA)
40.50 pts
- WR – Drake London (ATL)
24.40 pts
- WR – Jameson Williams (DET)
23.90 pts
- TE – Trey McBride (ARI)
27.70 pts
- FLEX – Jahmyr Gibbs (DET)
38.20 pts
- K – Jason Myers (SEA)
14.00 pts
- DEF – Seattle Seahawks
21.00 pts
Total: 266.98
La Semana 11 confirma que nadie tiene su liga asegurada. Los nombres grandes siguen firmes, los jóvenes irrumpen sin pedir permiso y cada decisión pesa más que nunca. Desde Taylor en modo histórico hasta la defensiva de Seattle dictando autoridad, el Fantasy ya vive su tramo más intenso.
El camino hacia los playoffs empezó. Y cada punto escribe una historia distinta.