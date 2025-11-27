Fantasy NFL – Semana 13: decisiones clave para definir tu playoff
NOTA SEMANAL FANTASY – SEMANA 13
La Semana 13 define identidades en fantasy. Los rosters ya muestran quién sostiene el proyecto y quién complica el cierre, y cada enfrentamiento toma peso porque los playoffs están a la vuelta. Las estrellas mantienen el ritmo, las tendencias se consolidan y cualquier manager que descuida un matchup pierde terreno. Con el margen de error desapareciendo, esta semana exige decisiones frías y alineaciones impecables.
Líderes tras 12 semanas
- QB: Josh Allen
- RB: Christian McCaffrey
- WR: Jaxon Smith-Njigba
- TE: Trey McBride
- K: Jason Myers
- DEF: Houston Texans
A quiénes tienes que empezar en la Semana 13
- QB: Jacoby Brissett (Arizona)
Enfrenta a la defensiva número 28 contra QB y concede 19.35 fantasy points por partido. Es un duelo favorable y ofrece un piso sólido.
- RB: TreVeyon Henderson (New England Patriots)
Tiene el mejor matchup posible: la segunda peor defensiva contra la carrera, una unidad que permite 29.06 fantasy points a los RB. Es una semana obligatoria para alinearlo.
- WR: Ladd McConkey (Los Ángeles Chargers)
Se mide a la defensiva número 28 contra WR. Este grupo concede 36.55 fantasy points a su posición, suficiente para proyectarlo como opción segura.
- TE: Juwan Johnson (New Orleans)
Va contra la defensiva número 29 contra TE, una unidad que regala 16.79 fantasy points. El volumen aumenta y la situación lo favorece.
- K: Tyler Loop (Baltimore Ravens)
Tiene un enfrentamiento contra la defensiva número 27 contra K. Permiten 9 puntos fantasy por partido y lo convierten en una opción viable.
- DEF: Jacksonville Jaguars
Enfrentan a la peor ofensiva de la liga. El potencial de entregas y sacks los coloca como defensa recomendada.
A quiénes tienes que sentar en la Semana 13
- QB: Brock Purdy (San Francisco)
Enfrenta a la defensiva número 3 contra QB, un grupo que solo permite 13.03 fantasy points. El riesgo supera el beneficio.
- RB: Josh Jacobs (Green Bay)
Juega contra la mejor defensiva de la liga contra RB. Apenas permite 16.58 fantasy points a la posición. Es muy difícil confiar en él.
- WR: Chris Olave (New Orleans)
Se cruza con la sexta mejor defensiva contra WR. Permiten solo 26.79 fantasy points. Su techo baja en este duelo.
- TE: Hunter Henry (New England)
Enfrenta a la defensiva número 10 contra TE. Esta unidad concede únicamente 11.88 fantasy points. Poco volumen, poco margen.
- K: Kaími Fairbairn (Houston)
Se mide a la defensiva número 6 contra K, que concede solo 6.82 puntos fantasy. No vale la pena arriesgarlo.
- DEF: Pittsburgh Steelers
Juegan contra la ofensiva de Buffalo, una de las mejores de la liga. La combinación de ritmo, volumen y playmakers reduce su valor.
Mejor alineación posible – Semana 12
- QB: Jameis Winston — 32.24
- RB: Jahmyr Gibbs — 55.40
- RB: Christian McCaffrey — 27.20
- WR: Jaxon Smith-Njigba — 37.10
- WR: Wan’Dale Robinson — 30.60
- TE: Hunter Henry — 24.50
- FLEX: Emanuel Wilson — 26.50
- K: Andy Borregales — 16.00
- DEF: Green Bay Packers — 18.00
- Total: 267.54 puntos