SI Mexico

Fantasy NFL – Semana 13: decisiones clave para definir tu playoff

Si tu objetivo son los playoffs, esta semana no hay lugar para improvisar. Saber qué jugadores empiezan y cuáles descansan puede ser la diferencia entre avanzar o despedirse temprano. Te contamos quiénes tienen matchup favorable y quiénes enfrentan barreras casi imposibles.

Álvaro Piñeirua

Detroit inicia la semana 13 en su casa tras su tradicional juego de Acción de Gracias.
Detroit inicia la semana 13 en su casa tras su tradicional juego de Acción de Gracias. / Emilee Chinn/Getty Images

NOTA SEMANAL FANTASY – SEMANA 13

La Semana 13 define identidades en fantasy. Los rosters ya muestran quién sostiene el proyecto y quién complica el cierre, y cada enfrentamiento toma peso porque los playoffs están a la vuelta. Las estrellas mantienen el ritmo, las tendencias se consolidan y cualquier manager que descuida un matchup pierde terreno. Con el margen de error desapareciendo, esta semana exige decisiones frías y alineaciones impecables.

Líderes tras 12 semanas

  • QB: Josh Allen
  • RB: Christian McCaffrey
  • WR: Jaxon Smith-Njigba
  • TE: Trey McBride
  • K: Jason Myers
  • DEF: Houston Texans

A quiénes tienes que empezar en la Semana 13

  • QB: Jacoby Brissett (Arizona)

Enfrenta a la defensiva número 28 contra QB y concede 19.35 fantasy points por partido. Es un duelo favorable y ofrece un piso sólido.

  • RB: TreVeyon Henderson (New England Patriots)

Tiene el mejor matchup posible: la segunda peor defensiva contra la carrera, una unidad que permite 29.06 fantasy points a los RB. Es una semana obligatoria para alinearlo.

  • WR: Ladd McConkey (Los Ángeles Chargers)

Se mide a la defensiva número 28 contra WR. Este grupo concede 36.55 fantasy points a su posición, suficiente para proyectarlo como opción segura.

  • TE: Juwan Johnson (New Orleans)

Va contra la defensiva número 29 contra TE, una unidad que regala 16.79 fantasy points. El volumen aumenta y la situación lo favorece.

  • K: Tyler Loop (Baltimore Ravens)

Tiene un enfrentamiento contra la defensiva número 27 contra K. Permiten 9 puntos fantasy por partido y lo convierten en una opción viable.

  • DEF: Jacksonville Jaguars

Enfrentan a la peor ofensiva de la liga. El potencial de entregas y sacks los coloca como defensa recomendada.

A quiénes tienes que sentar en la Semana 13

  • QB: Brock Purdy (San Francisco)

Enfrenta a la defensiva número 3 contra QB, un grupo que solo permite 13.03 fantasy points. El riesgo supera el beneficio.

  • RB: Josh Jacobs (Green Bay)

Juega contra la mejor defensiva de la liga contra RB. Apenas permite 16.58 fantasy points a la posición. Es muy difícil confiar en él.

  • WR: Chris Olave (New Orleans)

Se cruza con la sexta mejor defensiva contra WR. Permiten solo 26.79 fantasy points. Su techo baja en este duelo.

  • TE: Hunter Henry (New England)

Enfrenta a la defensiva número 10 contra TE. Esta unidad concede únicamente 11.88 fantasy points. Poco volumen, poco margen.

  • K: Kaími Fairbairn (Houston)

Se mide a la defensiva número 6 contra K, que concede solo 6.82 puntos fantasy. No vale la pena arriesgarlo.

  • DEF: Pittsburgh Steelers

Juegan contra la ofensiva de Buffalo, una de las mejores de la liga. La combinación de ritmo, volumen y playmakers reduce su valor.

Mejor alineación posible – Semana 12

  • QB: Jameis Winston — 32.24
  • RB: Jahmyr Gibbs — 55.40
  • RB: Christian McCaffrey — 27.20
  • WR: Jaxon Smith-Njigba — 37.10
  • WR: Wan’Dale Robinson — 30.60
  • TE: Hunter Henry — 24.50
  • FLEX: Emanuel Wilson — 26.50
  • K: Andy Borregales — 16.00
  • DEF: Green Bay Packers — 18.00
  • Total: 267.54 puntos

 

Published |Modified
Álvaro Piñeirua
ÁLVARO PIÑEIRUA

Redactor en Sports Illustrated México.

Home/Futbol Americano