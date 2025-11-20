SI Mexico

Fantasy Semana 11: maximiza tus alineaciones o paga el precio

Esta semana separa a los contendientes de quienes solo sobreviven. Los matchups dictan estrategia, los jugadores explosivos pueden romper proyecciones y las decisiones dudosas pueden enterrar la campaña. Todo se juega en cada movimiento.

La Semana 11 llega con decisiones que ya no permiten margen de error. La temporada entra en el tramo donde cada alineación dicta victorias, clasificaciones y desempates. Los duelos favorables toman más valor, los jugadores se separan por detalles y cada movimiento puede definir por completo el destino de cualquier roster. Esta semana exige atención absoluta y una lectura fina de cada enfrentamiento.

Líderes después de 11 semanas

  • QB: Josh Allen — Bills
  • RB: Christian McCaffrey — 49ers
  • WR: Jaxon Smith-Njigba — Seahawks
  • TE: Trey McBride — Cardinals
  • K: Jason Myers — Seahawks
  • DEF: Seattle Seahawks

A QUIÉNES TIENES QUE EMPEZAR

  • QB – Drake Maye (Patriots)

La defensiva rival permite 21.01 puntos a quarterbacks y aparece entre las peores de la liga.

  • RB – TreVeyon Henderson (Patriots)

Enfrenta a la peor defensiva contra corredores; concede 34.09 puntos por juego.

  • WR – Tetairoa McMillan (Panthers)

Se cruza con la defensiva número 28 contra receptores; permite 36.62 puntos y llega en su mejor momento.

  • TE – Hunter Henry (Patriots)

La defensiva rival aparece como la peor contra alas cerradas; concede 21.94 puntos.

  • K – Tyler Loop (Ravens)

Baltimore encuentra un duelo favorable ante una defensiva que permite 10.60 puntos a pateadores.

  • DEF – Atlanta Falcons

Enfrenta a una ofensiva limitada, lo que coloca a Atlanta como una de las mejores jugadas de la semana.

A QUIÉNES TIENES QUE SENTAR

  • QB – Trevor Lawrence (Jaguars)

Se cruza con una defensiva que solo permite 14.49 puntos a quarterbacks.

  • RB – Chase Brown (Bengals)

La segunda mejor defensiva contra corredores concede apenas 16.74 puntos.

  • WR – Ricky Pearsall (49ers)

Enfrenta a una defensiva top 5 contra receptores y llega después de una lesión.

  • TE – Jake Ferguson (Cowboys)

La defensiva rival permite solo 7.22 puntos a alas cerradas.

  • K – Matt Prater (Bills)

Se encuentra con la mejor defensiva contra pateadores; solo permite 4.90 puntos.

  • DEF – Houston Texans

A pesar de su buen nivel, chocan con una ofensiva explosiva que complica su proyección.

Mejor alineación posible – Semana 11

  • QB – Josh Allen (Bills)

42.68 puntos

  • RB – Christian McCaffrey (49ers)

35.10 puntos

  • RB – Sean Tucker (Buccaneers)

34.00 puntos

  • WR – Michael Wilson (Cardinals)

33.50 puntos

  • WR – Tetairoa McMillan (Panthers)

33.00 puntos

  • TE – Trey McBride (Cardinals)

27.50 puntos

  • FLEX – TreVeyon Henderson (Patriots)

32.30 puntos

  • K – Wil Lutz (Broncos)

18.00 puntos

  • DEF – Pittsburgh Steelers

21.00 puntos

TOTAL: 277.08 puntos

La Semana 11 exige precisión, lectura y decisiones valientes. Los enfrentamientos favorables crean oportunidades que no siempre se repiten, y los riesgos mal calculados pueden condenar cualquier proyección. El fantasy entra a su etapa más intensa y cada movimiento define el camino hacia la postemporada. Elegir bien ya no es una opción; es la única ruta para mantenerse con vida.

