Fantasy Semana 11: maximiza tus alineaciones o paga el precio
La Semana 11 llega con decisiones que ya no permiten margen de error. La temporada entra en el tramo donde cada alineación dicta victorias, clasificaciones y desempates. Los duelos favorables toman más valor, los jugadores se separan por detalles y cada movimiento puede definir por completo el destino de cualquier roster. Esta semana exige atención absoluta y una lectura fina de cada enfrentamiento.
Líderes después de 11 semanas
- QB: Josh Allen — Bills
- RB: Christian McCaffrey — 49ers
- WR: Jaxon Smith-Njigba — Seahawks
- TE: Trey McBride — Cardinals
- K: Jason Myers — Seahawks
- DEF: Seattle Seahawks
A QUIÉNES TIENES QUE EMPEZAR
- QB – Drake Maye (Patriots)
La defensiva rival permite 21.01 puntos a quarterbacks y aparece entre las peores de la liga.
- RB – TreVeyon Henderson (Patriots)
Enfrenta a la peor defensiva contra corredores; concede 34.09 puntos por juego.
- WR – Tetairoa McMillan (Panthers)
Se cruza con la defensiva número 28 contra receptores; permite 36.62 puntos y llega en su mejor momento.
- TE – Hunter Henry (Patriots)
La defensiva rival aparece como la peor contra alas cerradas; concede 21.94 puntos.
- K – Tyler Loop (Ravens)
Baltimore encuentra un duelo favorable ante una defensiva que permite 10.60 puntos a pateadores.
- DEF – Atlanta Falcons
Enfrenta a una ofensiva limitada, lo que coloca a Atlanta como una de las mejores jugadas de la semana.
A QUIÉNES TIENES QUE SENTAR
- QB – Trevor Lawrence (Jaguars)
Se cruza con una defensiva que solo permite 14.49 puntos a quarterbacks.
- RB – Chase Brown (Bengals)
La segunda mejor defensiva contra corredores concede apenas 16.74 puntos.
- WR – Ricky Pearsall (49ers)
Enfrenta a una defensiva top 5 contra receptores y llega después de una lesión.
- TE – Jake Ferguson (Cowboys)
La defensiva rival permite solo 7.22 puntos a alas cerradas.
- K – Matt Prater (Bills)
Se encuentra con la mejor defensiva contra pateadores; solo permite 4.90 puntos.
- DEF – Houston Texans
A pesar de su buen nivel, chocan con una ofensiva explosiva que complica su proyección.
Mejor alineación posible – Semana 11
- QB – Josh Allen (Bills)
42.68 puntos
- RB – Christian McCaffrey (49ers)
35.10 puntos
- RB – Sean Tucker (Buccaneers)
34.00 puntos
- WR – Michael Wilson (Cardinals)
33.50 puntos
- WR – Tetairoa McMillan (Panthers)
33.00 puntos
- TE – Trey McBride (Cardinals)
27.50 puntos
- FLEX – TreVeyon Henderson (Patriots)
32.30 puntos
- K – Wil Lutz (Broncos)
18.00 puntos
- DEF – Pittsburgh Steelers
21.00 puntos
TOTAL: 277.08 puntos
La Semana 11 exige precisión, lectura y decisiones valientes. Los enfrentamientos favorables crean oportunidades que no siempre se repiten, y los riesgos mal calculados pueden condenar cualquier proyección. El fantasy entra a su etapa más intensa y cada movimiento define el camino hacia la postemporada. Elegir bien ya no es una opción; es la única ruta para mantenerse con vida.