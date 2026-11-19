Después de cuatro años de ausencia, la NFL vuelve a territorio azteca. Este domingo 22 de noviembre de 2026, el emblemático Estadio Azteca abrirá sus puertas para el choque de temporada regular de la Semana 11 entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

San Francisco arriba a la capital con una marca sobresaliente de 8-1 tras doblegar 38-17 a Las Vegas Raiders en la Semana 9 y vencer 46-40 a los Dallas Cowboys en la Semana 10, lo que convierte este duelo ante Minnesota en un auténtico termómetro de postemporada frente a más de 80,000 espectadores.

México alberga una de las bases de seguidores más robustas y apasionadas de futbol americano fuera de Estados Unidos, con una comunidad estimada en alrededor de 40 millones de aficionados, según cifras de NFL.

Para las franquicias de la liga, esta fidelidad representa un activo emocional y estratégico de primer orden, capaz de transformar la capital mexicana en una extensión natural de sus propios estadios y de consolidar vínculos que se heredan de generación en generación.

Desde la trinchera de los Minnesota Vikings, Keisha Wyatt, directora de Marketing Internacional de la franquicia, destaca que la conexión de los seguidores nacionales con la llamada Skol Nation fluye con absoluta naturalidad y sin barreras culturales.

"El futbol americano es global, no es algo exclusivamente estadounidense; es un deporte mundial", señala Wyatt, quien agrega que al conocer de cerca el arraigo mexicano por este juego sabe que "el deporte aquí se conoce, se reconoce y se practica, así que realmente no existe una curva de aprendizaje".

Para la organización de Minnesota, el impacto emocional de disputar este compromiso ante un inmueble repleto radica en la autenticidad de una relación cultivada durante años. Wyatt subraya que el éxito en la cancha y la constancia fuera de ella han permitido echar raíces profundas. "Hemos sido muy intencionales sobre cómo nos presentamos aquí; apoyarnos en los aliados locales y en la oficina de NFL México ha sido clave para tener raíces muy sólidas en esta ciudad y en este país, de una manera totalmente auténtica".

Found some new favorites 👀🇲🇽 pic.twitter.com/nnQiSU9jUH — Minnesota Vikings (@Vikings) November 19, 2026

Asimismo, sostiene que vivir la atmósfera del estadio mexicano frente a 80 mil personas será una experiencia inolvidable para todo el equipo y un impulso para seguir fortaleciendo los lazos con la comunidad latina tanto en México como en Minnesota.

Esa reciprocidad cultural también constituye el pilar de la estrategia de Las Vegas Raiders, una franquicia cuyo escudo plateado y negro forma parte del paisaje cotidiano en las calles mexicanas.

Kristen Banks, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicaciones de los Raiders, explica que el lazo con México, primer mercado internacional adquirido oficialmente por la organización en 2022, responde a un sentido de pertenencia familiar.

"Estamos increíblemente orgullosos de la afición que tenemos a nivel global, pero siempre hemos contado con una presencia muy fuerte de seguidores hispanos tanto en Estados Unidos como en México", afirma Banks. "Ver a la gente vestir el plateado y negro es increíble, y queremos honrar eso brindándoles experiencias auténticas, incluso si no pueden asistir a un partido, para que disfruten el día de juego desde casa", agregó.

The main event of our dreams 🤼 pic.twitter.com/i11e8s0tMG — San Francisco 49ers (@49ers) November 19, 2026

Miles de fans mexicanos viajan solo por la NFL

Las cifras respaldan esa devoción incondicional. Desde 2022, más de 80,000 aficionados procedentes de territorio mexicano han viajado para presenciar encuentros en Las Vegas, impulsados por alianzas estratégicas como la que mantienen con Viva Aerobus.

"Ya sea que estés en el estadio con puntos de encuentro como Viva Los Raiders o en casa viendo nuestros canales dedicados en español en YouTube, queremos que la experiencia sea perfecta sin importar dónde te encuentres", detalla la ejecutiva.

Para Banks, la lealtad ferviente de la afición nacional refleja la propia identidad pionera de los Raiders.

La ejecutiva recuerda que el ADN inclusivo de la franquicia se forjó con referentes hispanos fundamentales en la historia de la liga, como el entrenador en jefe Tom Flores y el mariscal de campo Jim Plunkett, herencia que hoy proyectan con nuevos talentos de raíces latinas como Fernando Mendoza.

"Desde las primeras etapas de nuestro fundador Al Davis y ahora con Mark Davis, la esencia siempre ha sido que, sin importar de dónde vengas o cuál sea tu origen, perteneces a los Raiders y somos una familia", explica Banks.

El retorno de la NFL al coloso de Santa Úrsula, enmarcado por el Himno Nacional en voz de Majo Aguilar y el espectáculo de medio tiempo de la banda regiomontana The Warning, reafirma una certeza compartida por ambas directivas, la pasión del aficionado mexicano es el motor emocional que legitima la expansión global del futbol americano.