Festín de Dallas en Acción de Gracias
El 28 de noviembre, Dak Prescott firmó una actuación de 320 yardas y dos pases de anotación para guiar a unos Dallas Cowboys en pleno repunte a su tercera victoria consecutiva, imponiéndose 31-28 a los Kansas City Chiefs este jueves en Arlington, Texas.
Prescott completó 27 de 39 envíos y salió victorioso en su duelo frente a Patrick Mahomes, un choque entre dos de las ofensivas aéreas más explosivas de la NFL. Los Cowboys (6-5-1) vencieron así al vigente campeón de la AFC apenas cuatro días después de haber derrotado al campeón del Super Bowl, los Philadelphia Eagles.
Mahomes, por su parte, terminó con 261 yardas, 23 pases completos en 34 intentos y cuatro touchdowns sin intercepciones, dos de ellos para Rashee Rice.
El partido se mantuvo cerrado casi todo el camino. Un gol de campo de 36 yardas de Brandon Aubrey fue lo único que se movió en el marcador durante el tercer cuarto, ampliando la ventaja de Dallas —17-14 al descanso— a 20-14.
Ya en el inicio del último periodo, Mahomes conectó con Rice en cuarta oportunidad para un envío de 3 yardas que devolvió la ventaja a Kansas City, 21-20. La respuesta de Prescott llegó de inmediato: pase de anotación de 3 yardas para Javonte Williams, seguido de una conversión de dos puntos para George Pickens, con lo que Dallas tomó el control 28-21 a poco más de 11 minutos del final.
Aubrey volvió a acertar, ahora desde 26 yardas, para estirar la distancia a diez puntos. Kansas City recortó el margen con un pase de Mahomes a Hollywood Brown de 10 yardas con 3:27 por jugar, pero ya no volvieron a tocar el balón.
El inicio fue turbulento para Dallas: Jaylen Watson interceptó a Prescott en la tercera jugada del encuentro y llevó el balón hasta la yarda 37. Mahomes no tardó en capitalizarlo y encontró a Rice en un envío de 27 yardas para el 7-0.
Prescott respondió con una serie de 12 jugadas y 75 yardas que culminó con pase de 15 yardas para CeeDee Lamb, quien acabó con siete recepciones y 112 yardas. El empate duró poco: Mahomes conectó con Travis Kelce en cuarta oportunidad para colocar el 14-7 al cierre del primer cuarto.
Aubrey redujo la diferencia a 14-10 con un gol de campo de 49 yardas al inicio del segundo periodo. Tras el primer despeje del duelo por parte de Kansas City, los Cowboys montaron una ofensiva de 85 yardas coronada por una escapada de Malik Davis de 43 yardas que puso el marcador 17-14 antes del descanso.