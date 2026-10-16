Hasta la Muerte: la NFL celebra la afición que se hereda

La tercera edición de NFL Hasta la Muerte reúne del 16 al 18 de octubre en Casa Colours, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, ofrendas, talleres y una nueva colección inspirada en el Día de Muertos. La entrada es gratuita y no requiere registro previo.

El cambio de esta edición está en su propuesta artística. Carolina Martínez, conocida como Chabaski, tomó el relevo de Adán, conocido como Atrapaluz y creador de las dos primeras colecciones. Bajo el lema “lo que se hereda florece”, la ilustradora mexicana desarrolló una interpretación de la afición que pasa de padres y abuelos a las siguientes generaciones.

“Lo que quisimos buscar este año fue extender ese universo que creó Adán. Encontramos las manos como un medio para contar esta historia”, explicó Martínez durante la presentación.

Su trabajo incorpora elementos de naturaleza y juego alrededor de ese vínculo entre el deporte y la tradición. Para la ilustradora, la colección también fue una oportunidad de llevar su propia historia familiar al diseño.

“El Día de Muertos para mí es algo muy personal, muy mágico. Es ese día para honrar a mi abuela que ya no está, es recordarla”, añadió.

Durante la presentación, la NFL México comentó que la iniciativa surgió, en parte, para mantener la cercanía con sus seguidores en la ausencia de cuatro años de los partidos en el país. La campaña de esta edición incluye historias de aficionados que compartieron quién les transmitió el gusto por el futbol americano y por un equipo.

Esa participación también está en el recorrido: los clubes de aficionados en México diseñaron y montaron las ofrendas dedicadas a los equipos participantes. La experiencia incluye un mural conmemorativo, intervenciones visuales, espacios para fotografías y talleres para elaborar elementos tradicionales y recuerdos de la visita.

En el recinto se podrá adquirir la colección oficial de Día de Muertos 2026, una línea limitada inspirada en el escudo de la NFL, con jerseys, sudaderas, gorras y accesorios. El domingo habrá transmisiones de la NFL como parte de la exhibición cultural.

Casa Colours está en Córdoba 56, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. En la presentación se anunció un horario de 11:00 a 18:00 horas para los tres días. El ingreso será por orden de llegada y estará sujeto al aforo disponible; el espacio será libre de humo y vapeo.