Indiana consolida el cambio de poder con una paliza a Alabama en el Rose Bowl
Llovió mucho aquí la mañana del jueves y no importó. Ni siquiera un granizo horizontal habría apagado la alegría absoluta de las decenas de miles de aficionados de Indiana que llegaron al país de Nunca Jamás, también conocido como el Rose Bowl. Vestían impermeables y sonrisas amplias al entrar en este recinto augusto y salían flotando, con rostros de euforia total.
Llegaron en masa para el primer Rose Bowl de la escuela en 58 años, superando con claridad al contingente de Alabama. El promedio de asistencia como local de los Hoosiers esta temporada fue casi exactamente la mitad del de Crimson Tide —51,184 contra 100,077—, pero aquí duplicaron a la afición de Bama. “Se sintió como un partido en casa”, dijo el linebacker de Indiana, Isaiah Jones.
El momento más grande en la historia del futbol de Indiana y su escenario más imponente se convirtieron en su hora más brillante: una demolición 38–3 de un Alabama antaño grande. El programa con más derrotas en la historia del FBS venció a uno de los bluebloods del deporte de todas las maneras posibles: los golpeó, los aplastó, los hizo pedazos.
El margen de derrota fue el mayor del Tide desde 1998. También fue el más amplio de este Playoff de Futbol Americano Universitario, mayor que las caídas sufridas por Tulane y James Madison, los equipos que los elitistas no querían enfrentar. ¿Alguna de esas voces dirá ahora que este partido fue terrible para el deporte? ¿Alguna perorata angustiada sobre que este desbalance era un “problema de seguridad”? Los programas de conferencias de poder también pueden ser vapuleados.
Indiana además rompió la racha de derrotas en playoffs de los equipos que habían tenido descanso en la primera ronda. Ya iban seis consecutivas —las cuatro de la temporada pasada y las dos primeras de ésta— antes de que los Hoosiers la cortaran con brutal eficiencia.
Tal vez sea una desventaja jugar tras un largo parón ante un rival que ya se sacudió el óxido en la primera ronda. Tal vez Indiana sea demasiado buena como para que importe. Esa es la realidad que sigue imponiéndose, victoria tras victoria tras victoria. Los escépticos porfiados ya vieron a los Hoosiers vencer a Ohio State y a Alabama, dos de los cinco programas más importantes en la historia del deporte, en partidos consecutivos.
Antes de llegar aquí, había resistencias. Algunos miraban esto a través del prisma del reclutamiento: Alabama tenía nueve jugadores de cinco estrellas en la alineación titular; Indiana jamás ha firmado siquiera a uno. Otros lo veían como una comparación de uniformes, refugiándose en la tradición en lugar de un partido del aquí y ahora entre una potencia que ya se había probado y un competidor con defectos.
A esos escépticos les costaba entender cuán superior es Indiana a Alabama, hasta que se desarrolló así, de manera dominante. Los Hoosiers ejecutaron con precisión de sangre fría. Corrieron con eficacia cuando fue necesario, acumulando 215 yardas —la mayor cifra permitida por Alabama desde septiembre—. Pasaron de forma brillante cuando hizo falta: el rating de eficiencia de pase de 250.2 del ganador del Heisman, Fernando Mendoza, fue mejor que cualquier partido individual de Joe Burrow en su temporada del Heisman 2019. El bloqueo fue dominante —el liniero Pat Coogan fue elegido MVP ofensivo del partido—.
El tacleo fue hermético y violento. Los equipos especiales cumplieron. No se autosabotearon: cero pérdidas de balón y sólo un castigo. El liniero de los Hoosiers, Pat Coogan, celebra tras ser nombrado MVP ofensivo del Rose Bowl. Fue una actuación completa de un equipo total. Ninguno llegó a Indiana como superestrella, pero se irán siéndolo.
“Lo que define a este grupo, aquí mismo”, dijo el coach de la línea ofensiva de Indiana, Bob Bostad, tocándose el corazón. “Porque, escuchen, jugamos contra un montón de cinco estrellas. Nosotros somos un montón de dos estrellas. Somos sólo un montón de tipos. Un montón de choferes de camión. ¿Saben a lo que me refiero? Un montón de don nadies”.
Los don nadies ganaron el Rose Bowl. Lo ganaron en grande. Lo ganaron por el mayor margen desde 2015 y por la sexta diferencia más amplia en los 112 partidos de la historia del “Abuelo de Todos”.
De ahí la euforia tras el juego. Mendoza, un tipo más bien nerd impulsado por un entusiasmo desbordado, sonrió tan ampliamente en cada entrevista que parecía a punto de estallar.
“Todo nuestro equipo y el staff realmente disfrutan el futbol, y creo que por eso trabajamos tan duro”, dijo. “Trabajamos muy fuerte todos los días porque no sólo disfrutamos el futbol, también disfrutamos ganar. Y sabemos lo que eso requiere”.
Se requiere la fuerza de voluntad de Cignetti, que tomó a un programa deprimido por el cuello y lo arrastró a la grandeza. Ahora tiene marca de 25–2 en Indiana, consolidando el mejor trabajo de coaching que nadie haya visto.
Se requiere una defensa, coordinada por Bryant Haines, que ni siquiera resintió la ausencia del jugador número 2 del país en tacleadas para pérdida, el ala defensiva lesionado Stephen Daley. Aun sin él, Indiana acosó al quarterback de Alabama, Ty Simpson, hasta sacarlo del partido, registrando tres capturas y cinco tacleadas para pérdida.
Se requiere que Mendoza lance sólo dos pases incompletos y tres touchdowns, se sacuda capturas en dos de las primeras tres jugadas y luego desmenuce a Alabama. Un jugador que fue el quarterback número 134 del reclutamiento 2022, originalmente comprometido con Yale y luego transferido a Cal, se ha convertido en un paquete completo. Tiene todos los atributos tangibles y todos los intangibles.
“Es la definición de líder”, dice el receptor Charlie Becker, quien atrapó el primero de los pases de touchdown de Mendoza el jueves. “Es la definición de un tipo de vestidor. Llegó y de inmediato quiso saber el nombre y la cara de todos, para construir una buena conexión fuera del campo que se reflejara dentro del campo.
“Trabaja durísimo. Y quiero decir, es un auténtico perro”.
Se requiere un cuerpo de receptores élite en las bandas y en crecimiento en la posición de ala cerrada, con Riley Nowakowski asumiendo un rol mayor en la segunda mitad de la temporada. Se requiere un dúo de corredores de filo duro, Kaelon Black y Roman Hemby, que castigaron a Bama con 99 y 89 yardas por tierra, respectivamente. Y se requiere una línea ofensiva dramáticamente mejor que la del año pasado. Indiana fue mucho más física en la línea de golpeo que Alabama, una afirmación impactante dadas las historias de ambos programas.
“Puros cracks”, dijo Coogan sobre sus compañeros de línea.
Para completar la secuencia onírica de Indiana, las nubes finalmente se abrieron al final de la tarde y el sol —normalmente un sello del Rose Bowl— iluminó a los aficionados delirantes. Permanecieron en sus asientos durante largo rato, viendo a los jugadores retozar en el campo con rosas sujetas entre los dientes. Asaltaron los puestos de mercancía en busca de recuerdos y luego se quedaron afuera del estadio mientras caía la noche.
Nadie quería que terminara la mejor hora del futbol de Indiana.
Y ahora, la mejor historia jamás contada del futbol americano universitario avanza a la siguiente ronda, la penúltima: el Final Four del playoff. No hay lluvia que apague este desfile, y no hay quien derrote a Indiana. Todavía no, y quizá no en toda la temporada.