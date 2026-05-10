Jauan Jennings cierra una agencia libre rara: Dolphins, Commanders y Chiefs lo querían, los Vikings se lo llevaron
Jauan Jennings era el mejor receptor disponible de la agencia libre. Pasaron casi dos meses desde que llegó al mercado y la oferta que esperaba nunca llegó. Esta semana firmó con los Minnesota Vikings un contrato de un año por hasta 13 millones de dólares, un acuerdo de "probarse" para volver a ser agente libre el próximo verano. Pero antes de aceptar la oferta de Minnesota, había otros tres equipos con interés real en él. La lista incluye a uno de los favoritos al Super Bowl.
El primero fue Miami. Los Dolphins habían mostrado interés en Jennings desde el inicio de la agencia libre, pero el problema fue el dinero. La franquicia atraviesa una reconstrucción profunda bajo el nuevo entrenador Jeff Hafley, después de mover a varios de sus nombres más grandes en este mercado. No tenía espacio salarial suficiente para pagar lo que el receptor pedía y la negociación nunca avanzó.
El segundo fue Washington. Los Commanders venían de una temporada decepcionante de 5-12 después de haber llegado a la Final de Conferencia de la NFC en 2024 con Jayden Daniels. Dan Quinn, que sigue como entrenador, está en una temporada clave para mantener su trabajo y necesitaba un receptor veterano que complementara a Terry McLaurin. Jennings encajaba, pero Washington decidió mover sus fichas hacia la defensa y a Jennings tampoco le llegó la oferta que esperaba.
El tercero fue Kansas City. Los Chiefs, los grandes favoritos cada año, también tenían en la mira al exreceptor de los 49ers. Andy Reid lleva años buscando un receptor físico que complemente a Travis Kelce y a Xerover Worthy, y Jennings encajaba perfectamente en ese perfil. La pelea por su firma habría sido tentadora para cualquier jugador, pero al final Kansas City tampoco igualó las cifras que el receptor pedía.
Los Vikings fueron los únicos que llevaron a Jennings a una visita oficial. Le ofrecieron 13 millones de dólares por una temporada, le dieron un rol claro como WR3 detrás de Justin Jefferson y Jordan Addison, y le presentaron un equipo que pelea por playoffs. Después de dos meses sin firmar, Jennings aceptó. El contrato es bajo en comparación con las proyecciones que apuntaban a 68 millones por tres años, pero le da la oportunidad de jugar una temporada con un cuerpo de receptores de élite y volver al mercado el próximo verano con mejores números.
A los 28 años, Jennings llega a Minnesota con una temporada por delante para demostrar que merece el contrato grande que esperaba este verano. Entre Jefferson, Addison y Jennings, los Vikings ahora tienen uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la NFL. Y los tres equipos que lo querían pero no llegaron a tiempo se quedaron sin él. El receptor que necesitaban ya firmó en el norte.