Kenneth Walker III está haciendo historia con los Chiefs; ahora, se enfrentará al equipo que dejó atrás

En su último partido con el uniforme de los Seahawks, Kenneth Walker III promedió 5.0 yardas por acarreo y corrió para 135 yardas, además de obtener el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl LX, en el que Seattle ganó su segundo Trofeo Lombardi.

Aunque esa victoria podría quedar como el mejor momento profesional de la carrera de Walker, solo fue una muestra de lo que vendría mientras se preparaba para llegar a la agencia libre, donde firmó con los Chiefs un contrato de tres años y 45 millones de dólares.

De acuerdo con Mike Shawn-Dugar, de The Athletic, los Seahawks no le ofrecieron a Walker una extensión de contrato antes de la agencia libre. Desde su salida, Walker ha jugado el mejor futbol americano de su carrera con los Chiefs y ahora está previsto que se enfrente a su antiguo equipo el domingo por la noche. Mientras Walker se prepara para el reencuentro —o partido de revancha—, estas son cinco cifras que han definido su dominio con los Chiefs y el enfrentamiento que se avecina.

1.º

El lugar que ocupa Walker en yardas terrestres (665), yardas terrestres por encima de lo esperado (277 y 2.7 por intento), yardas por acarreo (6.3) y tacleadas rotas (52). También ocupa el segundo lugar en touchdowns terrestres (seis) y acarreos de 10 yardas o más (19). Walker fue un buen corredor durante sus cuatro temporadas con los Seahawks y superó las 1,000 yardas terrestres en dos ocasiones. Desde que llegó a los Chiefs, se ha convertido en el mejor corredor de la liga en 2026 y en un legítimo candidato al premio MVP después de seis semanas. También forma parte de un grupo histórico en este inicio de temporada. Según un investigador de la NFL, es uno de los seis jugadores desde 1950 que han acumulado 750 yardas desde la línea de golpeo y ocho o más touchdowns en los primeros cinco partidos de una temporada, junto con los miembros del Salón de la Fama Jim Brown, Eric Dickerson, Emmitt Smith y Marshall Faulk, así como la leyenda de los Chiefs Priest Holmes.

611

La cantidad de yardas terrestres que registró el líder corredor de los Chiefs, Kareem Hunt, durante toda la temporada 2025. Walker ya superó esa cifra en cinco partidos.

El impacto de Walker en la ofensiva de los Chiefs no puede subestimarse. Kansas City no ha tenido un corredor de 1,000 yardas en la era de Patrick Mahomes. Walker va encaminado a superar esa marca antes de llegar a la mitad de la temporada. Aunque los Chiefs han tenido éxito con Mahomes a pesar de su juego terrestre —y en gran medida gracias a una explosiva ofensiva aérea con Tyreek Hill y un Travis Kelce más joven durante las primeras cuatro temporadas de Mahomes—, su ofensiva ha perdido efectividad en los últimos años. Otros equipos, como los Bills, Lions y Rams, han recurrido al juego terrestre en las últimas temporadas con excelentes resultados, y ahora los Chiefs se están convirtiendo en el equipo más reciente en beneficiarse de esa estrategia.

Además del renovado juego terrestre de los Chiefs, Walker también ha abierto otras posibilidades en la ofensiva aérea, particularmente en las jugadas de pase con engaño de carrera (play-action). Kansas City fue uno de los equipos que este año apostaron por un enfoque ofensivo con más jugadas desde debajo del centro y más engaños de carrera. La temporada pasada, los Chiefs ejecutaron 196 jugadas desde debajo del centro, incluidos 40 pases. En cinco partidos de esta temporada, ya han ejecutado 121 jugadas desde esa formación, incluidos 40 pases. También han realizado 57 pases con engaño de carrera esta temporada, en comparación con los 150 de toda la campaña anterior. En esos lanzamientos, ocupan el sexto lugar en EPA por pase (0.27). La temporada pasada fueron decimosextos, con un EPA por pase de 0.05, según Next Gen Stats.

Cabe destacar que los Chiefs solo han estado en desventaja en dos de sus cinco partidos esta temporada —en la Semana 2 contra los Colts y en la Semana 4 contra los Raiders— y nunca por más de siete puntos. Esto les ha permitido apoyarse en el juego terrestre y en las jugadas de engaño de carrera durante todos sus partidos hasta ahora.

106

La cantidad de veces que Walker ha acarreado el balón en cinco partidos. Durante su etapa con los Seahawks, nunca llegó a realizar 228 acarreos en una temporada. Promedia 21.2 acarreos por partido y va encaminado a terminar la campaña con 360. Una de las razones de su gran inicio es que ya no comparte regularmente los acarreos con Zach Charbonnet. Walker y Charbonnet comenzaron a repartirse los acarreos después de que el segundo fuera seleccionado en el Draft de 2023. Aunque Walker tenía más acarreos cuando estaba sano, Charbonnet también recibía una carga de trabajo considerable.

En Kansas City, Walker ha tenido la oportunidad de brillar por su cuenta, lo que sin duda lo ha llevado a protagonizar su mejor temporada hasta ahora después de seis semanas. Ya había mostrado este nivel de juego cuando Charbonnet sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la ronda divisional de los playoffs, lo que obligó a Walker a asumir un papel más importante. Walker corrió para 116 yardas y tres touchdowns en la ronda divisional y posteriormente obtuvo el premio al MVP del Super Bowl LX con la actuación de 135 yardas mencionada anteriormente.

0.12

El EPA por intento de Walker esta temporada, una estadística en la que también ocupa el primer lugar. En contraste, los Seahawks están en el puesto 31 en EPA por acarreo (-0.24). Una de las razones por las que la salida de Walker ha sido difícil para Seattle es que su juego terrestre ha sido una de sus principales debilidades en lo que va de temporada. Parte del problema se debe a las lesiones. Charbonnet está en proceso de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que su selección de primera ronda, Jadarian Price, también está en la lista de reservas lesionados. Antes de lesionarse durante la Semana 3, Price había mostrado un buen nivel, salvo por algunos balones sueltos, con 119 yardas terrestres y un promedio de 4.3 yardas por acarreo. Sin él, el juego terrestre de los Seahawks ha tenido dificultades y no ha logrado respaldar adecuadamente a Sam Darnold y la ofensiva aérea.

96

La cantidad de yardas terrestres que permiten los Seahawks por partido, cifra que los ubica en el décimo lugar. Walker ha superado las 96 yardas terrestres en cuatro de sus cinco partidos esta temporada, mientras que Seattle todavía no ha permitido que ningún corredor alcance siquiera las 70 yardas. Walker es el mejor corredor al que se han enfrentado los Seahawks, y Seattle es la mejor defensiva a la que él se ha medido. La única ocasión en que Walker no llegó a las 100 yardas terrestres esta temporada fue contra los Dolphins, quienes están empatados con los Seahawks en el cuarto lugar en EPA por acarreo permitido (-0.18). Seattle tendrá que replicar el trabajo de Miami contra Walker para limitarlo de la mejor manera posible e impedir que se adueñe del partido.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/10/2026, traducido al español para SI México.