Kenneth Walker transforma a los Chiefs y Mahomes celebra su regreso con victoria sobre Denver
Kenneth Walker III tuvo un debut espectacular con 191 yardas desde la línea de golpeo y dos touchdowns, mientras Patrick Mahomes regresó tras nueve meses de recuperación para conducir a los Kansas City Chiefs a una victoria de 31-10 sobre los Denver Broncos. El nuevo corredor cambió el rostro de una ofensiva que sufrió durante 2025 y se convirtió en el socio que Mahomes necesitaba para comenzar una nueva etapa en Arrowhead.
Walker terminó con 173 yardas y un touchdown en 23 acarreos, con un promedio de 7.5 por intento. También atrapó tres pases para 18 yardas y consiguió otra anotación. Su primera aparición con Kansas City confirmó por qué los Chiefs apostaron por el Jugador Más Valioso del Super Bowl LX después de una temporada en la que el ataque terrestre nunca ofreció suficiente apoyo a su quarterback.
Te puede interesar: Robo de equipamiento de Inglaterra en Kansas City bajo investigación oficial
La noche también representó el esperado regreso de Mahomes. El mariscal volvió al campo nueve meses después de sufrir una rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral lateral de la rodilla izquierda. Completó 15 de 27 pases para 184 yardas, dos touchdowns y una intercepción; además, recorrió 23 yardas y anotó por tierra.
Mahomes no necesitó ofrecer una exhibición aérea para demostrar que estaba listo. En la primera serie ofensiva de Kansas City escapó de la presión y recorrió 15 yardas hasta la zona de anotación. La jugada despejó las primeras dudas sobre su movilidad y adelantó 7-0 a los Chiefs.
La defensiva también marcó el tono desde el inicio. Mansoor Delane interceptó a Bo Nix durante la primera posesión de Denver, aunque los Broncos respondieron más tarde con un pase de touchdown de 19 yardas para Evan Engram. El empate duró hasta el segundo cuarto, cuando Mahomes dirigió una serie de 80 yardas y encontró a Rashee Rice con un pase pantalla de 13 para recuperar la ventaja.
Kansas City llegó al descanso con el marcador 14-7 y con una fórmula distinta a la de años anteriores. Mahomes ya no tenía que resolver cada posesión con el brazo. Walker atacó los espacios, resistió el primer contacto y mantuvo a Denver pendiente del juego terrestre. Esa amenaza abrió el campo para los pases cortos y redujo la presión sobre un quarterback que disputaba su primer encuentro oficial desde diciembre.
La jugada que rompió el partido llegó durante el tercer cuarto. Kansas City enfrentó una cuarta oportunidad con una yarda por avanzar desde su propio campo. Andy Reid confió en su nuevo corredor y Walker respondió con una carrera de 60 yardas hasta la zona de anotación. Superó la línea defensiva, encontró el espacio por el centro y dejó atrás a la secundaria para colocar el 21-7.
El touchdown resumió lo que Walker puede aportar a los Chiefs. Kansas City no solo encontró a un corredor capaz de conseguir una yarda en una situación decisiva; también incorporó a un jugador con la velocidad necesaria para transformar esa jugada en seis puntos. Denver pasó de tener la posibilidad de recuperar el balón cerca del medio campo a sufrir una desventaja de dos anotaciones.
La única equivocación importante de Mahomes fue una intercepción de Brandon Jones. Los Broncos recibieron el balón en territorio favorable, pero la defensiva de Kansas City limitó el daño a un gol de campo de 31 yardas de Wil Lutz. Harrison Butker respondió con uno de 28 y devolvió la diferencia de dos touchdowns.
Walker terminó de sentenciar el encuentro en el último cuarto. Tras una serie corta que comenzó en territorio de Denver, Mahomes encontró al corredor con un pase de dos yardas para el 31-10. Fue la segunda anotación del debutante y el segundo pase de touchdown del quarterback.
El regreso de Mahomes no fue perfecto, pero sí convincente. Mostró movilidad, soportó el contacto y participó en tres de las cuatro anotaciones de Kansas City. La presencia de Walker evitó que tuviera que asumir riesgos innecesarios y permitió que los Chiefs controlaran el ritmo con 220 yardas terrestres.
Travis Kelce también tuvo un momento histórico. El ala cerrada atrapó tres pases para 71 yardas y una recepción de 59 le permitió superar las 13,046 yardas de Jason Witten. Kelce quedó como el segundo jugador de su posición con más yardas por recepción en la historia de la NFL, solo detrás de Tony Gonzalez.
Denver nunca encontró una respuesta. Nix completó 17 de 28 envíos para apenas 131 yardas, un touchdown y una intercepción. La defensiva de Kansas City lo capturó cuatro veces y limitó a los Broncos a 159 yardas totales. Después de la anotación de Engram en el primer cuarto, los visitantes solo consiguieron tres puntos durante el resto del partido.
La victoria tiene un significado especial para los Chiefs. Kansas City terminó la temporada anterior con marca de 6-11, su peor registro desde 2012, y se quedó fuera de los playoffs después de una década de dominio. Denver aprovechó aquella caída para conquistar el Oeste de la Conferencia Americana, pero el primer enfrentamiento de 2026 mostró a un rival renovado.
Mahomes volvió, aunque esta vez no tuvo que cargar solo con la ofensiva. Walker asumió el protagonismo, castigó a una de las mejores defensivas de la conferencia y entregó una de las actuaciones más dominantes de la primera semana. Kansas City comenzó la temporada con una victoria, pero la noticia más importante fue el nacimiento de una sociedad que puede devolverlo a la pelea por el campeonato.