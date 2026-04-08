Cómo Kirk Cousins, nuevo QB de Raiders, se convirtió en un dios de conseguir contratos
Llegamos un día tarde esta semana debido a un viaje familiar durante el fin de semana de Pascua, pero ya estoy de vuelta y las conclusiones vienen cargadas para ustedes…
Kirk Cousins
Kirk Cousins es, dentro del mundo de los jugadores de futbol americano profesional, un dios a la hora de conseguir contratos millonarios. Eso es bastante fácil de comprobar. Si se incluye su más reciente contrato con los Raiders antes de su temporada número 15 en la NFL, Cousins ha ganado $341,469,288 a lo largo de su carrera, con $339,369,288 de ese dinero totalmente garantizados. Eso representa el 99.4% del dinero que ha cobrado como profesional, en un deporte donde los dólares garantizados son un verdadero lujo.
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La última vez que entró a una temporada en la que cada dólar de su salario base no estaba completamente garantizado fue hace más de una década, en 2015.
Por una razón u otra, mucha gente actúa como si hubiera llegado a esa situación por casualidad, cuando en realidad no fue así en absoluto.
Para entender el panorama completo hay que remontarse justamente a 2015. Ese receso de temporada, Washington ejerció la opción de quinto año del contrato de novato del ex seleccionado de primera ronda Robert Griffin III, a pesar de que el head coach Jay Gruden, el coordinador ofensivo Sean McVay y el nuevo gerente general Scot McCloughan sentían que Cousins era el mejor quarterback del equipo. Y así fue: Cousins superó a Griffin ese verano, inició los 16 partidos y llevó al equipo a los playoffs.
El contrato de Cousins vencía al final de esa temporada, y su agente Mike McCartney propuso un acuerdo de tres años totalmente garantizado. Washington se sintió casi ofendido y ofreció un contrato con un promedio anual cercano a $16 millones, muy por debajo de la etiqueta de franquicia de $19.95 millones. Entonces el quarterback hizo algo poco convencional: aceptó jugar bajo la etiqueta totalmente garantizada.
Sabía que en ese momento un acuerdo a largo plazo sin garantías completas solo le daría control al equipo. Así que apostó por sí mismo, sabiendo que si jugaba bien, su poder de negociación crecería. Y así fue. Al año siguiente, después de jugar bajo la etiqueta, pidió más dinero y aceptó una segunda etiqueta totalmente garantizada por $23.94 millones para 2017, sabiendo que una tercera etiqueta, que habría sido del 144% de la segunda, sería prácticamente imposible de aplicar para Washington.
Así fue como Cousins se convirtió en agente libre en 2018, algo muy poco común en una liga donde los quarterbacks titulares jóvenes y probados casi nunca llegan al mercado. Su recompensa fue un contrato de tres años y $84 millones totalmente garantizados con Minnesota, y después negoció otro acuerdo totalmente garantizado con los Vikings, tras lo cual volvió a ser agente libre y consiguió su enorme contrato en Atlanta.
Nada de eso habría ocurrido si Cousins y McCartney no hubieran utilizado la etiqueta de franquicia como un arma, en un entorno donde históricamente solo los equipos habían podido usarla de esa forma.
Hace poco volví a encontrar una conversación que tuve hace ocho años con el entonces presidente de la NFLPA, Eric Winston, y Winston lo explicó perfectamente al decir:
“Él trasladó parte del riesgo hacia sí mismo y dijo: ‘Creo en mí y voy a hacerlo’. Lo que es evidente es que el modelo ya está ahí. Cada jugador tiene que decidir. Todo se reduce a cómo quieres manejar tu negocio.”
Lo que Cousins hizo, y que otros no harían, fue asumir el riesgo de lesión—algo que, siendo justos, es más fácil para un quarterback que para un linebacker o un guard. No fue un accidente que terminara donde está financieramente. Jugó el juego a largo plazo en un deporte donde pocos pueden permitirse hacerlo. Y en ese sentido, cambió las reglas del juego, demostrando que los contratos totalmente garantizados sí existen para jugadores de élite que llegan a la agencia libre.
El miedo a lo que puede pasar cuando eso ocurre es la razón por la que muchos equipos se mueven tan agresivamente para firmar rápidamente a quarterbacks y jugadores en posiciones premium. No quieren ser Washington en 2018, y están dispuestos a pagar caro antes con tal de evitar un contrato totalmente garantizado que luego cree un precedente complicado con otras estrellas.
Así que piensa lo que quieras sobre cuánto dinero ha ganado Cousins.
Solo ten en cuenta que no fue ningún accidente extraño lo que lo llevó hasta aquí.
Las Vegas Raiders
Ya que hablamos del tema, este contrato en particular fue un buen acuerdo para ambas partes, tanto para los Raiders como para Cousins, razón por la cual el quarterback decidió asegurar el dinero inmediato. Las Vegas llevaba tiempo interesado en Cousins. Pittsburgh aparecía como una opción si Aaron Rodgers decidía retirarse antes de que Cousins tomara una decisión. Al final, los Raiders le dieron 10 millones de razones para no esperar, principalmente porque encontraron una forma de sortear el “offset” que tenía con Atlanta.
Ignoren las versiones que hablan de un contrato de cinco años—no lo es, de la misma forma que el contrato de Travis Kelce en Kansas City en realidad no es de tres años. El acuerdo de Cousins es, en esencia, un contrato de un año por $20 millones. Aquí está el desglose:
• Cousins todavía tenía un bono de roster totalmente garantizado de $10 millones del contrato de cuatro años y $180 millones que firmó con Atlanta hace dos años. Ese dinero podía reducirse dependiendo de lo que otro equipo estuviera dispuesto a pagarle en 2026. Así que los Raiders le pagarán el salario mínimo de la liga, $1.3 millones, dejando que Atlanta cubra el resto ($8.7 millones).
• Los Raiders y Cousins luego negociaron otro bono de roster totalmente garantizado de $10 millones, pagadero el próximo marzo (el tercer día del año de liga 2027). La diferencia con el bono de 2026 es que este no está sujeto a compensaciones. Es decir, si los Raiders lo cortan antes de esa fecha, Cousins se queda con todo el dinero. En la práctica, es como otro pago de $10 millones para 2027, pero esta vez no es responsabilidad de Atlanta.
• Después hay una opción del equipo por dos años y $80 millones, lo que convertiría el contrato en tres años y $100 millones. Para entonces, Fernando Mendoza presumiblemente estará entrando en su segundo año de contrato de novato. Por lo tanto, es prácticamente imposible que los Raiders mantengan un contrato veterano tan caro mientras tienen la primera selección del draft en un contrato barato. También es poco probable que otro equipo cambie por Cousins, quien cumplirá 39 años el próximo verano.
• Los dos últimos años del contrato simplemente sirven para distribuir el impacto contra el tope salarial.
Hay dos conclusiones aquí.
Primero, como siempre, hay que tener cuidado con los titulares iniciales sobre contratos (ya explicamos la situación de Kelce en marzo).
Y segundo, esto fue un trabajo creativo muy bien hecho por los Raiders y por Cousins.
Ahora bien, no funcionaría para todos. Los Vikings, por ejemplo, discutieron hacer un segundo año con Kyler Murray y explorar otras opciones creativas. Y si Murray, que tiene garantizados $36.8 millones, iba a darle a Minnesota el beneficio de jugar por el mínimo, entonces priorizaría su libertad en 2027—y la cláusula de no etiqueta de franquicia y no intercambio que consiguió lo garantizó.
Pero esta solución sí funcionó para Cousins, y podría funcionar para otros veteranos en el futuro, lo que convierte al nuevo quarterback de los Raiders en un creador de tendencias una vez más.
(Aunque me pregunto si en algún momento los dueños intentarán cerrar el vacío legal que Cousins aprovechó aquí, ya que esto debilita las cláusulas de compensación que los equipos insisten en incluir en los contratos. Pero esa es otra historia completamente distinta).
Aidan Hutchinson
Ahora ya tenemos el veredicto: Aidan Hutchinson debió haber sido la primera selección del draft de 2022. Han pasado cuatro años, y Hutchinson se ha convertido en un pass rusher de élite en el núcleo del proyecto de los Lions, y la extensión de cuatro años y 180 millones de dólares que firmó en otoño lo refleja. En contraste, el jugador que fue seleccionado una posición antes que él, Travon Walker de los Jaguars, acaba de acordar cuatro años y 110 millones de dólares, un contrato que lo coloca en el rango de jugadores como Nik Bonitto y Montez Sweat.
Traducción: Detroit está pagando a Hutchinson como uno de los mejores jugadores de todo el football, mientras que Jacksonville está pagando a Walker como una pieza fundamental de su defensa. Hay una diferencia ahí. Los Jags no necesariamente se equivocaron; simplemente eligieron al jugador equivocado.
Y ese es un buen punto de partida—ahora que estamos en temporada de draft—para mirar esa generación cuatro años después y reclasificarla. Eso da buen contexto sobre el valor de las selecciones…
• De los 32 jugadores seleccionados en la primera ronda, Hutchinson, Derek Stingley Jr., Charles Cross, Garrett Wilson, Kyle Hamilton y Tyler Smith son los seis que han sido pagados a nivel élite en sus posiciones y siguen con los equipos que los seleccionaron.
• Tres más—Sauce Gardner, Tyler Linderbaum y Trent McDuffie—están en la cima del mercado en sus posiciones, pero ahora están con sus segundos equipos.
• Después vienen Jameson Williams, Jordan Davis y George Karlaftis, quienes siguen con sus equipos originales con contratos sólidos, aunque bastante por debajo del tope del mercado en sus posiciones.
• Y Zion Johnson, Quay Walker y Devin Lloyd tienen contratos sólidos con nuevos equipos, después de jugar sus contratos de novato, ver rechazadas sus opciones de quinto año y cobrar en la agencia libre el mes pasado.
• Finalmente están Kayvon Thibodeaux, Ickey Ekwonu (quien está lesionado), Drake London, Chris Olave y Devonte Wyatt con la opción de quinto año con los equipos que los seleccionaron—London, Olave y Wyatt podrían recibir nuevos contratos este receso de temporada—y Jermaine Johnson II está programado para jugar su opción de quinto año después de haber sido cambiado de los Jets a los Titans.
Eso significa que 21 de los 32 están en contratos de primer o segundo nivel, o en posición de recibir uno.
Eso deja, esencialmente, 11 jugadores que podrían clasificarse como busts. Todos menos uno de esos 11 (Evan Neal, selección No. 7) fueron seleccionados fuera del top 10.
Esto nos dice algunas cosas. Primero, incluso en un draft simplemente aceptable—que es como se veía el de 2022—es mucho mejor seleccionar dentro del top 10 que más tarde en la primera ronda. Y segundo, jugadores como Hutchinson y Walker son aciertos, aunque los Jaguars probablemente preferirían tener ahora al jugador que no eligieron con la primera selección.
Jalen Hurts
La realidad sobre Jalen Hurts ha salido a la luz. No es totalmente negativa. Competidor. Durísimo. Atlético. Imperturbable en los momentos más grandes. Capaz de hacer lanzamientos de alto nivel y jugar de acuerdo con sus fortalezas… pero también con una personalidad que no es para todos, y una creencia muy estricta sobre cómo debe funcionar una ofensiva para que él esté en su mejor nivel.
Eso ha llevado a los Eagles a dos Super Bowls desde 2022, y a su segundo Lombardi Trophy en la historia de la franquicia hace aproximadamente 14 meses. Eso cuenta mucho. Pero también ha generado el tipo de discordia que ha alimentado la suposición generalizada de que uno de sus mejores jugadores, el receptor A.J. Brown, pronto jugará en otro equipo.
El reportaje de ESPN, realizado por Jeremy Fowler y Tim McManus, dejó claras dos cosas que sé que son ciertas en el centro de esta historia: entrenadores y compañeros (incluido Brown) se han frustrado con Hurts, y el propietario Jeffrey Lurie es un defensor firme de su quarterback de 27 años. Ese tipo de contraste, según lo he visto, normalmente genera fricción porque empodera al jugador cuando existe una división filosófica.
Y esa es parte de la razón por la cual la situación del play-caller ofensivo de los Eagles ha sido como ha sido. Desde que llegó a Philadelphia en 2021, Nick Sirianni tiene marca de 59–26, lo que le da el quinto mejor porcentaje de victorias de todos los tiempos (.694) y el mejor porcentaje de victorias en la carrera de cualquier entrenador activo. Sin embargo, en sus cinco años ningún play-caller ha iniciado y terminado dos temporadas en el cargo. En realidad, el puesto ha sido básicamente “llegar al Super Bowl o ser despedido”.
Sirianni fue el primero en llamar jugadas antes de ceder la hoja de jugadas a Shane Steichen a mitad de esa primera temporada. Steichen fue el play-caller en 2022, Philadelphia llegó al Super Bowl y posteriormente el coordinador ofensivo obtuvo el puesto de head coach de los Colts. Brian Johnson duró solo una temporada en 2023. Kellen Moore fue contratado en 2024, Philadelphia ganó el Super Bowl y luego él se fue a New Orleans. Y Kevin Patullo también duró solo una temporada el año pasado, con Sean Mannion llegando ahora desde Green Bay para reemplazarlo.
Una vez más, los Eagles ganaron el doble de partidos de los que perdieron en ese periodo, llegaron a playoffs todos los años y ganaron la división tres de las últimas cuatro temporadas.
Eso, por supuesto, dice mucho sobre la creciente frustración por encontrar el esquema correcto para Hurts. Luego está la economía de la situación. Hurts firmó una extensión de cinco años y 255 millones de dólares en 2023 que lo vincula con el equipo hasta 2029. El próximo año es el primero en el que el equipo podría separarse de él de manera realista—los Eagles solo serían responsables por una garantía de 22 millones de dólares que se activó el mes pasado, sujeta a compensaciones.
Mientras tanto, los Eagles tienen deuda creciente contra el tope salarial que tendrá que resolverse en algún momento, lo que explica por qué han podido ser casi tan agresivos construyendo el equipo a su alrededor en los últimos tres años como lo fueron durante los tres años en los que jugaba bajo contrato de novato.
Así que es complicado. Si Hurts no recibe un nuevo contrato este receso de temporada y las cosas no salen bien bajo Mannion, dentro de un año podríamos estar haciendo preguntas más grandes. Por otro lado, si él y Mannion arrasan juntos, Mannion podría irse tan pronto como dentro de un año, de la misma manera que ocurrió con Moore.
Por cierto, nadie está discutiendo que Hurts sea un buen jugador. Lo es. La pregunta a largo plazo será cuánto vale realmente para los Eagles y, más específicamente, cuánto vale lidiar con todas las cosas que parecen girar a su alrededor.
Puka Nacua
Espero que Puka Nacua, receptor de los Rams, pueda poner su vida en orden. No hay muchos jugadores tan buenos como Nacua entre las líneas del campo. En los últimos tres años, sus primeros tres como jugador de la NFL, es cuarto en la liga en recepciones (313), segundo en yardas (4,191) y está empatado en el puesto 13 en touchdowns (19), a pesar de haber perdido siete partidos durante ese periodo.
Ese es un comienzo de carrera notable para un receptor. En consecuencia, los Rams te dirían que Nacua, dentro del campo, ha respondido a todas las preguntas que podrías tener. Y considerando eso, uno pensaría que se apresurarían a pagarle, como hicieron los Seahawks con Jaxon Smith-Njigba.
Obviamente, hay más en la historia que solo eso. Hubo controversia por el baile antisemita que aceptó realizar (sin saber lo que era) para unos YouTubers el otoño pasado. También estuvo su crítica a los oficiales en redes sociales, que le valió una multa de $25,000. Más recientemente, se presentó una demanda civil por la acusación de que mordió a una mujer en la víspera de Año Nuevo.
A lo largo de todo esto, los Rams han mantenido su creencia de que, aunque Nacua todavía tiene que madurar—ingresar a rehabilitación (algo que su abogado confirmó que hizo) es un buen paso en esa dirección—sigue siendo un joven de 24 años de buen corazón que quiere arreglar todo esto.
“Esto es lo que sí sabes: después de estar cerca de él durante tres años, me encanta el corazón de este chico”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay, a Steve Wyche durante las reuniones de propietarios. “Tiene una auténtica pasión por la vida. Tiene una vibra que simplemente no puedes evitar amar. Y sigue madurando. Y cuando te conviertes en un jugador increíble, eso viene con responsabilidades. Pero lo queremos. Es uno de los nuestros.
“Quieres seguir rodeándolo con apoyo y ayudarlo a crecer en todas las áreas de su vida. Creo que queremos invertir en la persona completa.”
Y sí creo que los Rams lo quieren. Tal vez expresen ese cariño con un contrato de nueve cifras más adelante en el receso de temporada. Pero, claramente, Nacua tiene trabajo que hacer primero, y eso es lo mejor.
Conflicts of interest
La pendiente resbaladiza de Tom Brady está empezando a atraer a otros equipos para subirse también. Troy Aikman reconoció esta semana en el podcast DLLS Sports, conducido por el veterano de los medios del Metroplex Clarence Hill, que sigue trabajando para los Dolphins, mucho después de haber ayudado en las búsquedas de entrenador y gerente general que llevaron al equipo a Jeff Hafley y Jon-Eric Sullivan, ambos provenientes de los Packers.
En el proceso, Aikman admitió tácitamente la parte que más preocupaba a muchos equipos sobre Brady compaginando sus responsabilidades con los Raiders y Fox:
“Creo que los Dolphins fueron inteligentes al entender mis relaciones alrededor de la liga. Y al saber que tengo información que ellos no tienen o no pueden obtener. Y creo que fueron inteligentes al aprovechar eso—ya fuera a través de mí o de alguien más.”
Hay una razón por la que durante mucho, mucho tiempo, antes de que equipos y ligas desarrollaran sus propias operaciones de medios, a los periodistas deportivos no se les permitía recibir salarios de equipos. Sí, ante todo era para asegurar que quienes cubrían el deporte actuaran con imparcialidad. Pero también era para evitar que miembros de los medios tuvieran incentivos para inclinar el campo de juego de una forma u otra.
Ese era el problema con permitir que Brady hiciera todo desde el principio—la NFL estuvo dispuesta a permitirlo porque su prioridad es hacer que sus transmisiones sean lo más grandes posible, y tener a Brady en la cabina ayuda a lograrlo, dándole además la influencia para jugar bajo sus propias reglas. Si Brady puede hacerlo, ¿por qué no Aikman? ¿O Tony Romo? ¿O Cris Collinsworth o Greg Olsen? Y si todos lo hacen, ¿no se volverán los equipos más reservados en las reuniones de producción, reduciendo su valor para todos y empeorando las transmisiones en el proceso?
La liga sentó las bases para esto con Brady.
Ahora tiene que lidiar con las consecuencias.
Ty Simpson
Mi impresión temprana sobre Ty Simpson: toda la conversación se ha salido de control. Lo que he recopilado de personas que estudian esto en profundidad, en lugar de solo ver los partidos del sábado como yo, es que el redshirt junior de Alabama fue tan bueno como cualquier quarterback en Estados Unidos durante gran parte de la temporada universitaria, en su primer año como titular. Pero el trabajo de un scout no es maravillarse con eso. Es proyectar hacia adelante, no mirar hacia atrás todo lo bueno (y lo malo) que un prospecto hizo en la universidad.
Podemos empezar con la mirada al pasado. Todd McShay, en cuya opinión confío plenamente, dice que el video de Simpson era tan bueno como el de cualquier quarterback del football universitario. Los números lo respaldan. Luego, en el décimo partido de la temporada de Crimson Tide, se ha teorizado que el entrenador de Oklahoma Brent Venables encontró una falla en el esquema de protección de Alabama y convirtió perseguir a Simpson en práctica de tiro el resto del año. Los números también respaldan eso, y provocó que un inicio de 8–1 terminara convirtiéndose en un cierre de 3–3, con un juego terrestre deficiente que solo complicó más las cosas para el quarterback.
Así que puedes ver a Simpson como un quarterback al que resolvieron al final del año, o como uno que fue víctima de sus circunstancias. O puedes ver su número limitado de titularidades (15) como un factor descalificante, o no. O puedes considerar sus características físicas como insuficientes, o no.
La realidad, para mí, es que Simpson tiene buenas posibilidades de ser un quarterback sólido durante su primer contrato, y menos probabilidades de mantener ese nivel si algún día recibe un contrato al tope del mercado. Por lo que puedo observar, su video muestra que hace muchas más “cosas de NFL” que Fernando Mendoza (como lanzar a espacios abiertos para sus receptores, pasar por progresiones, etc.), pero eso no lo convierte automáticamente en un mejor prospecto, porque, nuevamente, esto se trata de hacia dónde va un jugador, no de dónde ha estado. Y aunque lo que ha hecho puede ayudarlo a jugar de inmediato, lo que importa realmente es proyectar su techo.
En esa línea, la comparación que más he escuchado para Simpson es Brock Purdy, quien ya ha iniciado dos finales de conferencia de la NFC, un Super Bowl y ocho partidos de playoffs como profesional. Sí, ha tenido mucho talento a su alrededor, y ha jugado muy bien. Pero es difícil saber qué tan bueno será cuando el núcleo estelar de los 49ers envejezca—eso no es una crítica hacia él, simplemente aún no lo sabemos.
Mientras tanto, la comparación que he escuchado para Mendoza es Jared Goff, lo que ilustra la diferencia en el conjunto de habilidades. Goff ya ha llevado a dos franquicias que eran muy malas cuando llegó hasta finales de conferencia. Es grande, talentoso y ha demostrado algo que Purdy todavía no.
En fin, así es como creo que vería la diferencia entre ambos en este momento.
Ian Cunningham
La pregunta sobre Ian Cunningham es interesante. La NFL tomó una decisión final esta semana de no otorgar a los Bears dos selecciones compensatorias de tercera ronda por desarrollar al joven ejecutivo Cunningham hasta convertirlo en alguien digno de conseguir el puesto de gerente general de los Falcons. Lo hicieron porque, cuando Atlanta tuvo que elegir a un “ejecutivo principal de football” antes de contratar a su nuevo régimen, decidió aplicar esa designación al puesto de “presidente de football” en el que fue contratado Matt Ryan.
Ahora voy a hacer lo de “dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo”. O incluso tres.
Primero, los Falcons están contratando a Cunningham para que sea un gerente general de pleno derecho. Lo que un aficionado espera de alguien en ese puesto—dirigir el scouting y todos los departamentos que influyen en la evaluación y adquisición de jugadores, y construir el roster—será lo que Cunningham haga en su trabajo diario. Segundo, los Bears tienen derecho a estar molestos porque no recibirán las selecciones que habrían obtenido si Cunningham hubiera conseguido, por ejemplo, el trabajo de los Jaguars el año pasado. Y tercero, la liga tiene razón al hacerlo así, y casi está obligada a manejarlo de esta manera.
La razón es que los títulos de jefe de personal en el football están evolucionando de forma similar a lo que ocurrió en el beisbol y el baloncesto. En mi opinión, esto empezó realmente en 2016, cuando Miami nombró a Mike Tannenbaum vicepresidente ejecutivo de operaciones de football y puso al gerente general Chris Grier bajo su supervisión. En muchas franquicias de la NBA y la MLB existe una estructura similar, con el gerente general funcionando de facto como el número dos bajo alguien con título de presidente. Así que, para evitar confusiones—especialmente en lo que respecta a compensaciones o a la posibilidad de que estos ejecutivos puedan ascender—la clarificación es importante.
Y, por cierto, imagino que veremos más de esto, no menos. De hecho, en Washington, antes de que Adam Peters fuera contratado como gerente general, los Commanders estaban planeando contratar a un presidente de operaciones de football, como hicieron los Falcons. Después de que Peters brillara en su entrevista, decidieron mantener un modelo más tradicional, con la idea de que pudiera crecer hacia un rol de presidente con el tiempo. Ese equipo, por supuesto, tiene a Josh Harris, un propietario proveniente de la NBA, al mando, con otro ejecutivo de la NBA, Bob Myers, como consultor clave.
Lo que para mí es lo más importante de este caso es que es una ventana hacia el futuro de la NFL.
Es una mala noticia para los Bears, sin duda, pero prácticamente tenía que resolverse así.
Apuntes rápidos
Entremos en los apuntes rápidos…
• Que Lamar Jackson, quarterback de los Ravens, se presentara el primer día del receso de temporada es una pequeña victoria simbólica para el nuevo entrenador Jesse Minter. En 2023, cuando Jackson estaba en una situación similar—con una negociación contractual pendiente y una nueva ofensiva llegando—sí se presentó a los OTAs, pero no a las primeras etapas del programa de offseason. Así que para Minter y el nuevo coordinador ofensivo Declan Doyle, tener a Jackson en el edificio desde el inicio para comenzar a sentar las bases es significativo.
• Buena suerte en el retiro, Stephon Gilmore. Siempre me gustó el cornerback silencioso y sobrio que llegó a cinco Pro Bowls, obtuvo dos selecciones All-Pro del primer equipo y fue nombrado Defensive Player of the Year en 2019. Era inteligente y seguro de sí mismo, pero no presumido como algunos de los grandes en su posición. El originario de South Carolina tenía ese estilo tranquilo del sur, proyectando confianza y solo ocasionalmente mostrando su lado más desafiante (como cuando llamó a Jalen Ramsey un “corner de zona”). Apostaría a que Gilmore sería un gran entrenador.
• Bien por la NFL por defenderse la semana pasada en lo relacionado con la Rooney Rule. Independientemente de las inclinaciones políticas de cada quien—o de las mías—resulta bastante molesto cuando algunas personas entran a provocar el avispero del football profesional solo para usar la popularidad del deporte para llamar la atención.
• Sería divertido ver a Odell Beckham Jr. intentar volver en 2026, pero moderaría las expectativas. La gente parece olvidar que esta sería su temporada número 13 en la NFL (si hubiera jugado cada año desde que fue seleccionado), que cumplirá 34 años en noviembre y que su última temporada de 1,000 yardas fue hace siete años. Para ponerlo en perspectiva, solo seis de los 32 jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de 2014—aparte de Beckham—siguen activos: Jadeveon Clowney, Khalil Mack, Jake Matthews, Mike Evans, Brandin Cooks y Teddy Bridgewater.
• Que Jacksonville juegue en Orlando en 2027 debería ser divertido. También imagino que jugar allí será bueno para los Jaguars desde el punto de vista de negocios, especialmente si esa temporada se parece a lo que ocurrió el año pasado.
• Reconocimiento para el coach de equipos especiales de los Broncos, Darren Rizzi, quien estuvo nuevamente en las reuniones de propietarios (se ha vuelto un asistente habitual) la semana pasada para presentar los ajustes aprobados al nuevo kickoff. El compromiso de Rizzi para ayudar a crear las reglas en primer lugar, y luego ajustarlas para que sean sostenibles, ha sido admirable y demuestra una voluntad de influir en el deporte más allá de su propio equipo.
• Un posible efecto secundario de un eventual lockout de árbitros sería la oportunidad para que la NFL pruebe la figura del sky judge, ya que los propietarios aprobaron una propuesta para permitir que Nueva York cambie decisiones si hay un paro laboral. He sido defensor del sky judge durante años, aunque mi versión sería un poco distinta—tener uno como parte del equipo arbitral en la cabina en cada estadio. Aun así, esto sería una oportunidad para probar qué tan eficiente puede ser administrar un partido a distancia.
• Como dije la semana pasada, apostaría a que el Super Bowl LXIV, programado para febrero de 2030, se jugará en Nashville, y que Washington obtendrá uno un par de años después, siempre que el nuevo estadio de los Commanders abra a tiempo. Lo más interesante será ver si los nuevos domos de Kansas City y Cleveland terminan obteniendo uno (mi apuesta sería que no, pero veremos).
• Me gusta que veremos a los equipos del Super Bowl en las próximas dos temporadas de Hard Knocks (los Seahawks este año, los Patriots el próximo), pero es importante recordar que probablemente la mejor temporada de la última década fue la de los Browns en 2019. Un caos total suele hacer mejor televisión, y aumenta la probabilidad de que más cosas se filtren frente a las cámaras.
• Los Chiefs recibieron buenas noticias al saber que Rashee Rice estará disponible en la Semana 1 de este año. Pero el hecho de que la NFL dejara salir esa información tarde un viernes debería darte una idea de cómo se siente realmente la liga sobre todo el asunto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/04/2026, traducido al español para SI México.