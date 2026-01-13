La defensa de Texans funde a los Steelers
Los Houston Texans avanzaron a la ronda divisional tras vencer 30-6 a los Pittsburgh Steelers en el cierre del Wild Card Weekend, en un partido que se definió en la segunda mitad y dejó a Pittsburgh eliminado nuevamente en su primera aparición de playoffs.
El encuentro comenzó con pocas ofensivas sostenidas. Ambos equipos despejaron en sus primeras series y los Steelers abrieron el marcador con un gol de campo en el primer cuarto. Houston respondió con una ofensiva de 92 yardas que terminó con un pase de touchdown de C.J. Stroud a Christian Kirk, para irse al descanso con ventaja de 7-6.
Pittsburgh provocó dos balones sueltos de Stroud en la primera mitad, luego de que el quarterback de Houston no había perdido ninguno durante la temporada regular. Sin embargo, los Steelers solo pudieron convertir esas oportunidades en tres puntos, lo que mantuvo el partido cerrado antes del intermedio.
En la segunda mitad, la defensiva de Houston tomó el control del juego. Aaron Rodgers fue presionado de manera constante y la ofensiva de Pittsburgh no logró establecer ritmo. En el cuarto periodo, los Texans ampliaron la ventaja con dos touchdowns defensivos: primero, tras recuperar un balón suelto y devolverlo hasta la zona de anotación, y después con una intercepción regresada para touchdown.
Rodgers cerró el partido con dos pérdidas de balón en el último cuarto. La derrota significó la séptima caída consecutiva en playoffs para los Steelers bajo el mando de Mike Tomlin, racha que se extiende a sus últimas siete apariciones en postemporada.
Con el triunfo, los Texans avanzaron a la ronda divisional, donde enfrentarán a los New England Patriots. Pittsburgh, por su parte, quedó eliminado nuevamente en su primer juego de playoffs.
De cara al futuro, el resultado dejó abiertas interrogantes en Pittsburgh. Aaron Rodgers, quien a lo largo de la temporada evitó confirmar su continuidad, podría estar ante el último capítulo de una carrera de 21 años en la NFL, mientras que Mike Tomlin volvió a quedar bajo escrutinio tras sumar su séptima derrota consecutiva en playoffs y una nueva eliminación inmediata. Aunque la directiva ha respaldado públicamente al entrenador, el desenlace reactivó el debate sobre el rumbo del equipo de cara a la próxima temporada.